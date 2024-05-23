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Константин Плотников вернется к роли Горшка в фильме «Как в старой сказке» — сиквеле сериала «Король и шут»

Продолжение нашумевшей панк-сказки «Кинопоиска» не заставило себя ждать. Новостью о полнометражном сиквеле поделился режиссер Рустам Мосафир.

«Кинопоиск»

«Снимать будем в Санкт-Петербурге и других городах России. И только в России. Сценарий уже написан. Актёрский состав ещё утверждается — он включает в себя и старых героев, и новых. Новая сказочная история», — рассказал режиссер мини-сериала и будущей полнометражной ленты.

Завязка новой картины стартует с уничтожения сказочной вселенной мертвецами, вызванными Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реального мира в сказочный — и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

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«Кинопоиск»

Постановщик также отметил, что фильм «Король и Шут. Как в старой сказке» станет полной «перезагрузкой» проекта. Снимать начнут уже этой осенью, а закончить планируют уже к 2025 году — премьера намечена на весну.

Авторы оригинального сериала вернуться к своим ролям: над сценарием в соавторстве Мосафиром будет работать Александр Бузин. К своим ролям вернутся Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и Илья Хвостиков. Актера на роль Некроманта пока не нашли, но в списке идеальных кандидатур — Юра Борисов, Никита Кологривый и Даниил Воробьев.

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«Кинопоиск»

Напомним, ранее в мае Константин Плотников выиграл премию Гильдии кастинг-директоров в категории «Лучшая мужская роль» за актерскую работу в «Короле и Шуте».

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