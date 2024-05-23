«Снимать будем в Санкт-Петербурге и других городах России. И только в России. Сценарий уже написан. Актёрский состав ещё утверждается — он включает в себя и старых героев, и новых. Новая сказочная история», — рассказал режиссер мини-сериала и будущей полнометражной ленты.

Завязка новой картины стартует с уничтожения сказочной вселенной мертвецами, вызванными Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реального мира в сказочный — и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.