Продолжение нашумевшей панк-сказки «Кинопоиска» не заставило себя ждать. Новостью о полнометражном сиквеле поделился режиссер Рустам Мосафир.
«Снимать будем в Санкт-Петербурге и других городах России. И только в России. Сценарий уже написан. Актёрский состав ещё утверждается — он включает в себя и старых героев, и новых. Новая сказочная история», — рассказал режиссер мини-сериала и будущей полнометражной ленты.
Завязка новой картины стартует с уничтожения сказочной вселенной мертвецами, вызванными Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реального мира в сказочный — и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.
Постановщик также отметил, что фильм «Король и Шут. Как в старой сказке» станет полной «перезагрузкой» проекта. Снимать начнут уже этой осенью, а закончить планируют уже к 2025 году — премьера намечена на весну.
Авторы оригинального сериала вернуться к своим ролям: над сценарием в соавторстве Мосафиром будет работать Александр Бузин. К своим ролям вернутся Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и Илья Хвостиков. Актера на роль Некроманта пока не нашли, но в списке идеальных кандидатур — Юра Борисов, Никита Кологривый и Даниил Воробьев.
Напомним, ранее в мае Константин Плотников выиграл премию Гильдии кастинг-директоров в категории «Лучшая мужская роль» за актерскую работу в «Короле и Шуте».
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