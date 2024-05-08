«Доктор Кто», «Годзилла: Минус один» и «Темная материя»: Что смотреть дома на майских выходных?

Пятнадцатая регенерация Доктора Кто, магический реализм и солнечная Италия в «Химере» Аличе Рорвахер, обладатель «Оскара» за визуальные эффекты «Годзилла: Минус один», сай-фай-триллер «Темная материя», а также ромком с Энн Хэтэуэй об отношениях с поп-идолом «Мысль о тебе» и анимационная антология «Звездные войны: Сказания об Империи» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые выходят на вторых майских.
Фильм «Химера» / La chimera (18+)
Волшебная притча большой любительницы магического реализма и солнечной Италии Аличе Рорвахер из основной программы Каннского кинофестиваля. Британский археолог Артур (Джош О’Коннор) возвращается в итальянский город, который помнил с детства. Там он встречают банду кладоискателей. Они надеются с его помощью разбогатеть, он — найти вход в загробный мир. По традиции одну из ролей в фильме сестры играет актриса Альба Рорвахер.
Уже вышел, «Кинопоиск», Premier, Okko
Сериал «Хираманди: Блеск бриллиантов» / Heeramandi: The Diamond Bazaar, премьера (Netflix) (18+)
Масштабная костюмная драма об Индии середины 1940-х. Страна борется за колониальную независимость, на улицах волнения, но в местном «квартале красных фонарей» свои исторические пертурбации. За монополию борются соперничающие Фаридан (Сонакши Синха) и Маликаджан (Маниша Коирала), которой помогает будущая наследница, юная Алам (Шармин Сегал). Поставил шоу звездный режиссер Болливуда Санджай Лила Бхансали («Падмавати», «Рам и Лила»).
С 1 мая, Netflix
Фильм «Мысль о тебе» /The Idea of You (18+)
Незамысловатый ромком с Энн Хэтэуэй о том, что даже если вам немного под 40, есть надежда выйти замуж за звезду бойз-бенда. Галеристка из Лос-Анджелеса Солен ведет дочь-подростка на фестиваль Coachella. Там она случайно знакомится с 24-летним англичанином Хейсом (Николас Голицын), участником любимой тинейджерами поп-группы August Moon. Считается, что прообразом главного героя стал Гарри Стайлс.
Со 2 мая, Prime Video
Сериал «Татуировщик из Освенцима» / The Tattooist of Auschwitz, премьера (Peacock) (18+)
Адаптация одноименного романа, основанного на реальных событиях. Соцработница Хезер Моррис (Мелани Лински) знакомится с пожилым Лале (Харви Кейтель). Встреча становится началом большой дружбы — и новый приятель рассказывает историю своей жизни. В 1942 году он попал в Освенцим, где стал помощником лагерного татуировщика. А еще — влюбился в другую заключенную, девушку по имени Гита (польская актриса Анна Прухняк).
В юности Лале играет Джона Хауэр-Кинг (Эрик из «Русалочки»). Режиссером мини-сериала выступила Тали Шалом-Эзер («Мои дни с Мерси»), а среди его композиторов — Ханс Циммер.
Со 2 мая, Peacock
Сериал «Мужчина в полный рост» / A Man in Full, премьера (Netflix) (18+)
Драма по сценарию шоураннера «Большой маленькой лжи» Дэвида Э. Келли основана на книге Тома Вульфа. Предприниматель Чарли Крокер (Джефф Дэниелс) оказывается на грани банкротства. Он может спасти свою бизнес-империю, но для этого ему надо пойти на сделку с совестью, потерять друзей и заставить себя ненавидеть.
В касте проекта также Дайан Лейн, Том Пелфри и Люси Лью, а поставили его обладательница «Оскара» Реджина Кинг и Томас Шламми («Карточный домик», «Друзья»).
Со 2 мая, Netflix
Сериал «Хитрости» / Hacks, 3 сезон (HBO) (18+)
Продолжение обласканного американской критикой драмеди про стареющую артистку стендапа Дебору Вэнс с блистательной Джин Смарт в главной роли. Напомним, в первом сезоне агенты уговорили главную героиню нанять автором Аву — феминистку из поколения зумеров (Ханна Эйнбиндер). Во втором — они отправились в совместный тур, в третьем — Дебора будет наслаждаться вернувшейся славой, а Ава вновь попытается пробиться в индустрии.
Со 2 мая, Max
Фильм «Годзилла: Минус один» / Gojira -1.0 (18+)
Обладателя «Оскара» за виузальные эффекты теперь можно посмотреть и в онлайне. Действие происходит в послевоенной Японии — из-за бомбардировок просыпается гигантский ящер Годзилла. Параллельно на обломки Токио (и своей жизни — дом разрушен, родители погибли) возвращается камикадзе Коити Сикисима (Рюносукэ Камики). Режиссером проекта выступил Такаси Ямадзаки, снявший дилогию «Паразит».
С 3 мая, Prime Video
Сериал «Звездные войны: Сказания об Империи» / Star Wars: Tales of the Empire, премьера (Disney+) (18+)
Анимационная антология из продолжающей расширяться вселенной: проект — наследник по прямой вышедших в прошлом году «Звездных войн: Сказания о джедаях». Это шесть эпизодов по десять минут каждый, рассказывающие о двух героинях — Морган Элсбет (Дайана Ли Иносанто) и Баррисс Оффи (Мередит Сэленджер). Первая выступает за Галактическую империю, вторая — выбирает Темную сторону Силу.
Сценарий и общее руководство — на Дэйве Филони, который отвечет за «Мандалорца», «Асоку» и «Войны клонов».
С 3 мая, Disney+
Фильм «Адам и Ева» (12+)
Постапокалиптический ромком с Полиной Максимовой и Дмитрием Чеботаревым. Это история про Марину и Виктора — единственных выживших в большом мегаполисе. Несмотря на общую проблему, герои сразу проникаются друг к другу не сочувствием и симпатией, а ненавистью. Что осложняет решение экзистенциальных вопросов: как быть, если на Земле никого не осталось, а значит им придется не только сосуществовать друг с другом, но и возрождать жизнь на планете.
С 3 мая, Okko, Premier, «Иви»
Сериал «Истории ходячих мертвецов» / Tales of the Walking Dead, премьера (AMC)
И еще один спин-офф «Ходячих мертвецов» от шоураннера Чаннинга Пауэла, который в том числе работал и над оригиналом. Теперь вышедший в 2022 году сериал легально доступен в «Амедиатеке».
Это история о том, каким же был мир до зомби-эпидемии, и что с ним стало после. Зрителям рассказывают подробнее, например, об Альфе (Саманта Мортон). Также в проекте заняты Оливия Манн («Служба новостей») и Джесси Ашер («Пацаны»).
С 7 мая, «Амедиатека»
Сериал «Темная материя» / Dark Matter, премьера (Apple TV+) (18+)
Сай-фай-триллер по мотивам романа Блейка Крауча исследует темные стороны так любимой в последнее время кинематографистами мультивариативности вселенной. Физик Джейсон Дессен (Джоэл Эдгертон из «Воина» и «Короля Англии») попадает в альтернативную реальность, а в его версии жизни, где он счастливо женат на Даниэле (Дженнифер Коннелли), вместо него оказывается двойник. Протагонисту нужно не только вернуться обратно к семье, но и спасти ее: доппельгангер начинает причинять вред жене и сыну.
Автор литературной основы Крауч выступил не только как сценарист, но и шоураннер сериала. А в режиссерской команде — Якоб Вербрюгген («Черное зеркало», «Карточный домик») и Роксанн Доусон («Утреннее шоу», «Двойка»)
С 8 мая, Apple TV+
Фильм «Одна жизнь» / One Life (18+)
Мелодрама с Энтони Хопкинсом, Хеленой Бонем Картер и Джонни Флинном в духе «Списка Шиндлера», основанная на реальных событиях. Скромного пожилого британца Николаса Уинтона приглашают принять участие в ток-шоу. На программе он узнает, как на будущем отразилось то, что он во времена Второй мировой спасал детей от немецких фашистов.
С 8 мая, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Между нами лето» (12+)
Еще один фильм, который выходит в прокат аккурат в День всех влюбленных — наивный ромком-мюзикл с Владом Прохоровым и Анфисой Черных. Летом 1999-го Саша вместе с родителями едет отдыхать в санаторий. Там он участвует в музыкальной постановке вместе с Полиной, местной красавицей. Саша влюбляется в девушку, не зная, что за ней пытается ухаживать управляющий санатория Миша.
С 8 мая, Premier, Okko
Сериал «Бодкин» / Bodkin, премьера (Netflix) (18+)
Черная комедия о любви к тру-крайму. Подкастеры-расследователи Гилберт (Уилл Форте из «Небраски») и Дав (Шиван Каллен) приезжают в небольшой ирландский город на берегу моря — здесь при таинственных обстоятельствах пропали три человека. Он — восторженный американец, который все воспринимает позитивно, она — циничная журналистка из Дублина, которая быстро замечает, что вокруг творятся очень странные дела.
С 9 мая, Netflix
Сериал «Милые обманщицы: Первородный грех» / Pretty Little Liars: Original Sin, 2 сезон (HBO) (18+)
Это уже четвертый сериал из подростковой линейки про «Милых обманщиц». Разработали его профессионалы детективных драм и триллеров для тинейджеров: Роберто Агирре-Сакаса («Ривердэйл») и Линдси Калхун Бринг («Леденящие душу приключения Сабрины»). В первом сезоне нового проекта юные девушки разбирались с секретами родителей и трагедией, произошедшей в Милвуде 20 лет назад. Во втором — они будут учиться в летней школе и вычислять нового злодея.
С 9 мая, Max
Фильм «Онегин» (12+)
Экранизация Сариком Андреасяном хрестоматийного пушкинского текста — самый длинный фильм в карьере режиссера. Это почти 2,5-часовый опус (возможно, для режиссера — магнум) о страданиях молодого Онегина в декорациях то парадного Петербурга, то унаследованного от дяди имения вдали от светской жизни. В заглавной роли — Виктор Добронравов, Татьяна — Лиза Моряк, Ленский — звезда «Капельника» Денис Прытков.
С 9 мая, Start, «Кинопоиск», Okko, «Иви»
Сериал «Доктор Кто» / Doctor Who, премьера (Disney+) (18+)
Возвращение легендарного Доктора — пятнадцатой его регенерацией стал звезда «Сексуального просвещения» Шути Гатва. Хотя сезон позиционируют как премьеру (так как проект купил Disney), он 14-й с момента возрождения в 2005 году и 40-й в истории сериала. Шоураннером выступил Расселл Т. Дэвис — он занимался перезагрузкой «Доктора Кто» в начале нулевых, руководил до 2010-го и вернулся год назад. Стивен Моффат, работавший над сериалом с 2010-го по 2017-й, также написал сценарий одного из эпизодов нового сезона.
С 10 мая, Disney+
Сериал «Интервью с вампиром» / Interview with the Vampire, 2 сезон (AMC) (18+)
Одноименный роман Энн Райс многим известен по экранизации 1994 года с Брэдом Питтом и Томом Крузом. Это его новая адаптация с Джейкобом Андерсоном («Игра престолов») и Сэмом Ридом («Стендап по дружбе») в главных ролях. Во втором сезоне бессмертный вампир Луи продолжит делиться хитросплетениями своей жизни с журналистом Дэниелом (Эрик Богосян).
С 12 мая, AMC
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