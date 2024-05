«Доктор Кто», «Годзилла: Минус один» и «Темная материя»: Что смотреть дома на майских выходных?

Фильм «Мысль о тебе» /The Idea of You (18+)

Незамысловатый ромком с Энн Хэтэуэй о том, что даже если вам немного под 40, есть надежда выйти замуж за звезду бойз-бенда. Галеристка из Лос-Анджелеса Солен ведет дочь-подростка на фестиваль Coachella. Там она случайно знакомится с 24-летним англичанином Хейсом (Николас Голицын), участником любимой тинейджерами поп-группы August Moon. Считается, что прообразом главного героя стал Гарри Стайлс.

Со 2 мая, Prime Video