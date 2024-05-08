«Доктор Кто», «Годзилла: Минус один» и «Темная материя»: Что смотреть дома на майских выходных?

Сериал «Татуировщик из Освенцима» / The Tattooist of Auschwitz, премьера (Peacock) (18+)

Адаптация одноименного романа, основанного на реальных событиях. Соцработница Хезер Моррис (Мелани Лински) знакомится с пожилым Лале (Харви Кейтель). Встреча становится началом большой дружбы — и новый приятель рассказывает историю своей жизни. В 1942 году он попал в Освенцим, где стал помощником лагерного татуировщика. А еще — влюбился в другую заключенную, девушку по имени Гита (польская актриса Анна Прухняк).

В юности Лале играет Джона Хауэр-Кинг (Эрик из «Русалочки»). Режиссером мини-сериала выступила Тали Шалом-Эзер («Мои дни с Мерси»), а среди его композиторов — Ханс Циммер.

Со 2 мая, Peacock