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Кино и сериалы

«История игрушек-5», ремейк и сиквел «Моаны», продолжение Манадалорца: Disney объявил даты премьер на ближайшие пару лет

Так, продолжение мультфильма про живых игрушек выйдет в июне 2026 года, а продолжение сериала по вселенной Звездных воин «Мандалорец и Грогу» в мае 2026.

Willrow Hood / Shutterstock.com

Также уже в следующем апреле нас ждет «Любитель» с Рами Малеком. А в октябре 2025 года «Трон: Арес» с Джаредом Лето. Выход двух фильмов — триллера «Любитель» и лайв-экшн-ремейка мультфильма «Моана» — студия перенесла на более поздние месяцы. Они должны были выйти в ноябре 2024 года и в начале лета 2025-го соответственно.

Что касается киноадаптации «Моаны». Ее выпустят позже, чем планировалось ранее, чтобы зрители могли уделить больше внимания сиквелу мультфильма — он выйдет на экраны в ноябре 2025 года. В ремейке в образе Мауи можно будет увидеть Дуэйна Джонсона. Режиссером киноадаптации истории об отважной островитянке станет Томас Кайл, автор «Гамильтона». Он, как ожидается, перескажет историю из анимационной картины и уделит особое внимание культуре и традициям племени Моаны.

В ожидании новинок от Disney предлагаем прочесть нашу подборку фильмов и сериалов на выходные, а также расписание премьер на апрель.

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