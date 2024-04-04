«Воздух», «Прошлые жизни» и «Рипли» с Эндрю Скоттом: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Прошлые жизни» / Past Lives (18+)

Режиссерский дебют Селин Сон участвовал в «Сандэнсе» и на Берлинале в прошлом году, а еще претендовал сразу на два «Оскара»: за лучший фильм и сценарий. Это грустная и трогательная мелодрама о любви и одиночестве в мегаполисе.

Нора (Грета Ли) в детстве была влюблена в своего лучшего друга Хэ-сона (Тео Ю из «Лета»), но родители увезли ее из Южной Кореи на ПМЖ в Канаду. Спустя годы Хэ-сон вновь появляется в жизни Норы, теперь живущей с мужем в Нью-Йорке.

С 1 апреля, «Кинопоиск», «Иви», Kion, Okko