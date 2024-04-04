«Воздух», «Прошлые жизни» и «Рипли» с Эндрю Скоттом: Что смотреть дома на этой неделе

Военная драма Алексея Германа «Воздух», номинант «Оскара» «Прошлые жизни» с Гретой Ли и Тео Ю, новый сезон детективной драмы «Обоюдное согласие», черно-белый триллер «Рипли» с Эндрю Скоттом в заглавной роли, а также проект «Шугар», в котором Колин Фаррелл играет сыщика-одиночку, и философская притча «Королевство зверей» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Прошлые жизни» / Past Lives (18+)
Режиссерский дебют Селин Сон участвовал в «Сандэнсе» и на Берлинале в прошлом году, а еще претендовал сразу на два «Оскара»: за лучший фильм и сценарий. Это грустная и трогательная мелодрама о любви и одиночестве в мегаполисе.
Нора (Грета Ли) в детстве была влюблена в своего лучшего друга Хэ-сона (Тео Ю из «Лета»), но родители увезли ее из Южной Кореи на ПМЖ в Канаду. Спустя годы Хэ-сон вновь появляется в жизни Норы, теперь живущей с мужем в Нью-Йорке.
С 1 апреля, «Кинопоиск», «Иви», Kion, Okko
Сериал «Обоюдное согласие. Новый сезон», 2 сезон (Kion) (18+)
Новый сезон детективно-драматического сериала-антологии режиссера Валерии Гай Германики посвящен домашнему насилию и обоюдному согласию в семейной жизни. После вечеринки в честь фарфоровой свадьбы бизнесмена Григория (Максим Ползиков) находят мертвым — с кухонным ножом в груди. Главная подозреваемая в убийстве — жена Марина (Глафира Тарханова), с которой, как казалось со стороны, у них был идеальный брак. Распутывать большую маленькую ложь в одной несчастной по-своему семье берется немногословная следовательница Анна (Диана Арбенина), которую начальник пытается заставить закрыть дело побыстрее. В касте также Елена Ханга, Глеб Пускепалис и Мария Михалкова-Кончаловская.
С 1 апреля, Kion
Фильм «Воздух» (16+)
Долгострой Алексей Германа про летчиц времен Великой Отечественной теперь вышел и в онлайне. Его главные героини прибывают в полк сперва не до конца понимая, что такое война. Но вскоре научатся сражаться в воздушных битвах не хуже мужчин. В касте картины — Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Кристина Исайкина-Бергер и Елена Лядова. Художница проекта — обладательница «Серебряного медведя» Елена Окопная.
С 1 апреля, «Кинопоиск», Wink
Сериал «Казачок», премьера (ТНТ) (16+)
Приключенческая комедия по востребованной в российском кино теме перевоспитания. Живущий в большом городе старшеклассник Степа (Алексей Лукин) проводит каникулы в деревне. Убегая от местных хулиганов, он проваливается в колодец, который оказывается порталом в XVII век. И современному тинейджеру приходится учиться выживать в казачьей станице. Одним из продюсеров проекта стал Сергей Светлаков, а снял сериал Игорь Зайцев («Великая», «Каникулы строгого режима»).
С 1 апреля, ТНТ, Premier, Okko
Сериал «Ожоги любви», премьера (2×2) (16+)
Пародийный сериал, похожий сразу на все мелодрамы российского ТВ, придумали кавээнщики из команды «Актеры». В центре сюжета — семья Савельевых, чья жизнь меняется, когда сын Игнат влюбляется в мамину подругу. Вангуем, что без переосмысления мемов «Да я люблю тебя» и «А кто теперь кому не пара, Володенька?» создатели вряд ли обойдутся.
С 1 апреля, 2×2
Сериал «Салют, Начальник», 2 сезон (Premier) (18+)
Комедийный сериал от студии «Пензфильммаш» — создателей проектов «Зема» и «Тяни, Сундук!». В первом сезоне участкового Максима Назарова отправили в командировку в деревню Чудо. Во втором он переезжает в Казань, чтобы учиться на следователя.
К своим ролям вернулись Максим Назаров, Денис Зайнуллин и Денис Сундуков. Новых персонажей сыграли Олег Васильков, Полина Шашуро, Лянка Грыу и другие. Снял продолжение Леонид Тележинский, работавший и над первым сезоном.
С 1 апреля — на Premier, позже — на Rutube
Сериал «Сестры», 3 сезон (Start) (18+)
Продолжение сериала про трех сестер с чеховскими именами Ольгу (Лина Миримская), Машу (Анна Котова) и Ирину (Ангелина Стречина), а также мачеху Лену (Янина Студилина). В новом сезоне проект превратится в роуд-муви: совладелицы автосервиса в Саратове отправятся вместе в путешествие на старой «копейке».
Со 2 апреля, Start
Сериал «Женщина при деньгах» / Loot, 2 сезон (Apple TV+) (18+)
Комедия со звездой Saturday Night Live Майей Рудольф в главной роли о том, как никогда не поздно начать творить добро (по всей земле). Напомним, по сюжету после 20 лет брака миллиардерша Молли разводится с мужем, который ей изменил. Чтобы справиться с личностным кризисом, она по-настоящему включается в работу своего благотворительного фонда, который номинально возглавляла уже долгие годы.
C 3 апреля: Apple TV+
Сериал «Уокер» / Walker, 4 сезон (CBS) (18+)
Продолжение ремейка культового сериала про техасского рейнджера Корделла Уокера, сделавшего когда-то звездой Чака Норриса. В этой версии заглавная роль у Джареда Падалеки (Сэм Винчестер из «Сверхъестественного»). В четвертом сезоне вдовец Уокер будет пытаться поймать серийного убийцу.
С 3 апреля, The CW
Сериал «Рипли» / Ripley, премьера (Netflix) (18+)
Новая и черно-белая экранизация романа «Талантливый мистер Рипли» Патриции Хайсмит, в которой заглавная роль у Эндрю Скотта («Шерлок», «Дрянь»). Ему предстоит непростая актерская задача: Тома Рипли до него играли Ален Делон у Рене Клемана («На ярком солнце», 1960) и Мэтт Дэймон у Энтони Мингеллы («Талантливый мистер Рипли», 1999). Переосмыслил детективный триллер Стивен Зеллиан — лауреат «Оскара» за адаптированный сценарий «Списка Шиндлера».
Мелкий аферист Том соглашается помочь магнату Герберту Гринфли вернуть на родину в США сына-бонвивана Дики (Джонни Флинн), проматывающего отцовское состояние в Италии. Сдружившись с наследником, Рипли понимает, что тоже хотел бы вести богемную жизнь, не думая о заработке. Девушкой Дика Мардж в этой версии стала Дакота Фаннинг.
C 4 апреля, Netflix
Сериал «Тень Чикатило», премьера (Okko) (18+)
В продолжении сериала «Чикатило» Сарика Андреасяна речь пойдет про ангарского маньяка Михаила Попкова (здесь его зовут Дмитрий Попцов), которого играет Федор Лавров. Но Дмитрий Нагиев тоже вернется к роли Чикатило: по сюжету тот якобы помогает следствию в поимке нового серийного убийцы. Роли оперативников вновь исполнили Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков и Олег Каменщиков.
C 4 апреля, Okko
Сериал «Точка ноль», премьера («Иви») (16+)
Триллер с Мариной Александровой о бравом вирусологе, которая пытается не допустить глобальной эпидемии. Столичная ученая Анна Маркова, чтобы справиться с личной трагедией, уезжает изучать штаммы в новосибирский НИИ. Здесь она обнаружит новое смертельное заболевание, которое рискует вскоре распространиться.
В касте также Сергей Марин, Сергей Маховиков, Наталья Рогожкина, Максим Емельянов, Мария Рыщенкова, Евгений Мундум, Константин Белошапка и другие. Все серии проекта будут доступны сразу.
С 4 апреля, «Иви», позже — на НТВ
Сериал «Звездный путь: Дискавери» / Star Trek: Discovery, 5 сезон (Paramount+) (18+)
В сериале, который заходит, как «Дискавери», на финальный сезон, рассказывается о событиях, которые предшествовали оригинальному «Стар треку». Экипаж исследовательского корабля во главе с капитаном Майклом Бернемом (Сонекуа Мартин-Грин) отправится на поиск могущественной древней силы.
С 4 апреля, Paramount+
Сериал «Шугар» / Sugar, премьера (Apple TV+) (18+)
Детективный сериал с Коллином Фарреллом в роли нелюдимого сыщика-одиночки Джона Шугара, разыскивающего пропавшую дочь голливудского воротилы. Сценарную команду возглавил Марк Протосевич, работавший над фильмами «Клетка» и «Я — легенда, режиссером выступил Фернанду Мейреллиш («Город Бога», «Преданный садовник»). Также сам Фаррелл — среди исполнительных продюсеров проекта.
С 5 апреля, Apple TV+
Сериал «Паразит: Серый» / Gisaengsu: deo geurei, премьера (Netflix) (18+)
Сай-фай режиссера «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо по мотивам манги Хитоси Ивааки. В Корее будущего на людей нападают инопланетные существа, проникающие в мозг и превращающие их в послушных зомби. Но иногда контроль удается установить не полностью. Так происходит с Су-ин (Чон Со-ни) — девушка и паразит учатся сосуществовать вместе.
С 5 апреля, Netflix
Фильм «Королевство зверей» / Le règne animal (18+)
Фантастическая притча Тома Кайе из каннской программы «Особый взгляд». Люди во всем мире начинают превращаться в животных. Повар Франсуа (Ромен Дюрис) бежит на юг Франции с сыном Эмилем (Поль Киршер) и зараженной женой Ланой (Флоранс Деретц). Там есть специальная больница для мутирующих. В касте аллегоричной драмы также Адель Экзаркопулос.
С 5 апреля, «Кинопоиск», Kion
Сериал «Маяк 23» / Beacon 23, 2 сезон (MGM+) (18+)
Продолжение научно-фантастического триллера со звездой сериала «Игра престолов» Линой Хиди и Стефаном Джеймсом из «Силы воли». После крушения космолета Астер оказывается на маяке, за которым присматривает Халану. Постепенно ей начинает казаться, что авария не случайна, а ее новый знакомый не так уж безобиден.
С 7 апреля, MGM+
«Клуб чудес» / The Miracle Club (18+)
Драмеди Тадеуса О’Салливана («Ничего личного», «Навстречу шторму») с Лорой Линни, Мэгги Смит и Кэти Бейтс. Они играют дублинских женщин из рабочего класса, которые в конце 1960-х совершают паломничество в священный французский город Лурд. По мнению Католической церкви, местной девушке Бернадетте Субиру в 1858 году здесь являлась Дева Мария. Позже в начале ХХ века Бернадетту канонизировали.
Уже вышел, Netflix
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