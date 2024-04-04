«Рипли», «Обоюдное согласие» и Fallout: лучшие сериалы апреля 2024-го

«Салют, Начальник», 2 сезон (Premier) (18+)

Комедийный сериал от студии «Пензфильммаш» — создателей проектов «Зема» и «Тяни, Сундук!». В первом сезоне участкового Максима Назарова отправили в командировку в деревню Чудо. Во втором он переезжает в Казань, чтобы учиться на следователя.

К своим ролям вернулись Максим Назаров, Денис Зайнуллин и Денис Сундуков. Новых персонажей сыграли Олег Васильков, Полина Шашуро, Лянка Грыу и другие. Снял продолжение Леонид Тележинский, работавший и над первым сезоном.

С 1 апреля — на Premier, позже — на Rutube