«Рипли», «Обоюдное согласие» и Fallout: лучшие сериалы апреля 2024-го

Новая экранизация «Талантливого мистера Рипли» с Эндрю Скоттом, художественная адаптация серии игр Fallout, продолжение антологии «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики, драматический триллер Пак Чхан-ука «Сочувствующий» с Сандрой О и Робертом Дауни-мл., а также проект «Шугар» с Колином Фарреллом в роли детектива-одиночки — рассказываем о главных сериалах апреля.
«Обоюдное согласие. Новый сезон», 2 сезон (Kion) (18+)
Новый сезон детективно-драматического сериала-антологии режиссера Валерии Гай Германики посвящен домашнему насилию и обоюдному согласию в семейной жизни. После вечеринки в честь фарфоровой свадьбы бизнесмена Григория (Максим Ползиков) находят мертвым — с кухонным ножом в груди. Главная подозреваемая в убийстве — жена Марина (Глафира Тарханова), с которой, как казалось со стороны, у них был идеальный брак. Распутывать большую маленькую ложь в одной несчастной по-своему семье берется немногословная следовательница Анна (Диана Арбенина), которую начальник пытается заставить закрыть дело побыстрее. В касте также Елена Ханга, Глеб Пускепалис и Мария Михалкова-Кончаловская.
С 1 апреля, Kion
«Казачок», премьера (ТНТ) (16+)
Приключенческая комедия по востребованной в российском кино теме перевоспитания. Живущий в большом городе старшеклассник Степа (Алексей Лукин) проводит каникулы в деревне. Убегая от местных хулиганов, он проваливается в колодец, который оказывается порталом в XVII век. И современному тинейджеру приходится учиться выживать в казачьей станице. Одним из продюсеров проекта стал Сергей Светлаков, а снял сериал Игорь Зайцев («Великая», «Каникулы строгого режима»).
С 1 апреля, ТНТ, Premier, Okko
«Ожоги любви», премьера (2×2) (16+)
Пародийный сериал, похожий сразу на все мелодрамы российского ТВ, придумали кавээнщики из команды «Актеры». В центре сюжета — семья Савельевых, чья жизнь меняется, когда сын Игнат влюбляется в мамину подругу. Вангуем, что без переосмысления мемов «Да я люблю тебя» и «А кто теперь кому не пара, Володенька?» создатели вряд ли обойдутся.
С 1 апреля, 2×2
«Салют, Начальник», 2 сезон (Premier) (18+)
Комедийный сериал от студии «Пензфильммаш» — создателей проектов «Зема» и «Тяни, Сундук!». В первом сезоне участкового Максима Назарова отправили в командировку в деревню Чудо. Во втором он переезжает в Казань, чтобы учиться на следователя.
К своим ролям вернулись Максим Назаров, Денис Зайнуллин и Денис Сундуков. Новых персонажей сыграли Олег Васильков, Полина Шашуро, Лянка Грыу и другие. Снял продолжение Леонид Тележинский, работавший и над первым сезоном.
С 1 апреля — на Premier, позже — на Rutube
«Сестры», 3 сезон (Start) (18+)
Продолжение сериала про трех сестер с чеховскими именами Ольгу (Лина Миримская), Машу (Анна Котова) и Ирину (Ангелина Стречина), а также их мачеху Лену (Янина Студилина). В новом сезоне проект превратится в роуд-муви: совладелицы автосервиса в Саратове отправятся вместе в путешествие на старой «копейке».
Со 2 апреля, Start
«Женщина при деньгах» / Loot, 2 сезон (Apple TV+) (18+)
Комедия со звездой Saturday Night Live Майей Рудольф в главной роли о том, как никогда не поздно начать творить добро (по всей земле). Напомним, по сюжету после 20 лет брака миллиардерша Молли разводится с мужем, который ей изменил. Чтобы справиться с личностным кризисом, она по-настоящему включается в работу своего благотворительного фонда, который номинально возглавляла уже долгие годы.
C 3 апреля, Apple TV+
«Уокер» / Walker, 4 сезон (CBS) (18+)
Продолжение ремейка культового сериала про техасского рейнджера Корделла Уокера, сделавшего когда-то звездой Чака Норриса. В этой версии заглавная роль у Джареда Падалеки (Сэм Винчестер из «Сверхъестественного»). В четвертом сезоне вдовец Уокер будет пытаться поймать серийного убийцу.
С 3 апреля, The CW
«Рипли» / Ripley, премьера (Netflix) (18+)
Новая и черно-белая экранизация романа «Талантливый мистер Рипли» Патриции Хайсмит, в которой заглавная роль у Эндрю Скотта («Шерлок», «Дрянь»). Ему предстоит непростая актерская задача: Тома Рипли до него играли Ален Делон у Рене Клемана («На ярком солнце», 1960) и Мэтт Дэймон у Энтони Мингеллы («Талантливый мистер Рипли», 1999). Переосмыслил детективный триллер Стивен Зеллиан — лауреат «Оскара» за адаптированный сценарий «Списка Шиндлера».
Мелкий аферист Том соглашается помочь магнату Герберту Гринфли вернуть на родину в США сына-бонвивана Дики (Джонни Флинн), проматывающего отцовское состояние в Италии. Сдружившись с наследником, Рипли понимает, что тоже хотел бы вести богемную жизнь, не думая о заработке. Девушкой Дика Мардж в этой версии стала Дакота Фаннинг.
C 4 апреля, Netflix
«Тень Чикатило», премьера (Okko) (18+)
В продолжении сериала «Чикатило» Сарика Андреасяна речь пойдет про ангарского маньяка Михаила Попкова (здесь его зовут Дмитрий Попцов), которого играет Федор Лавров. Но Дмитрий Нагиев тоже вернется к роли Чикатило: по сюжету тот якобы помогает следствию в поимке нового серийного убийцы. Роли оперативников вновь исполнили Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков и Олег Каменщиков.
C 4 апреля, Okko
«Точка ноль», премьера («Иви») (16+)
Триллер с Мариной Александровой о бравом вирусологе, которая пытается не допустить глобальной эпидемии. Столичная ученая Анна Маркова, чтобы справиться с личной трагедией, уезжает изучать штаммы в новосибирский НИИ. Здесь она обнаружит новое смертельное заболевание, которое рискует вскоре распространиться.
В касте также Сергей Марин, Сергей Маховиков, Наталья Рогожкина, Максим Емельянов, Мария Рыщенкова, Евгений Мундум, Константин Белошапка и другие. Все серии проекта будут доступны сразу.
С 4 апреля, «Иви», позже — на НТВ
«Звездный путь: Дискавери» / Star Trek: Discovery, 5 сезон (Paramount+) (18+)
В сериале, который заходит, как «Дискавери», на финальный сезон, рассказывается о событиях, которые предшествовали оригинальному «Стар треку». Экипаж исследовательского корабля во главе с капитаном Майклом Бернемом (Сонекуа Мартин-Грин) отправится на поиск могущественной древней силы.
С 4 апреля, Paramount+
«Шугар» / Sugar, премьера (Apple TV+) (18+)
Детективный сериал с Коллином Фарреллом в роли нелюдимого сыщика-одиночки Джона Шугара, разыскивающего пропавшую дочь голливудского воротилы. Сценарную команду возглавил Марк Протосевич, работавший над фильмами «Клетка» и «Я — легенда, режиссером выступил Фернанду Мейреллиш («Город Бога», «Преданный садовник»). Также сам Фаррелл — среди исполнительных продюсеров проекта.
С 5 апреля, Apple TV+
«Паразит: Серый» / Gisaengsu: deo geurei, премьера (Netflix) (18+)
Сай-фай режиссера «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо по мотивам манги Хитоси Ивааки. В Корее будущего на людей нападают инопланетные существа, проникающие в мозг и превращающие их в послушных зомби. Но иногда контроль удается установить не полностью. Так происходит с Су-ин (Чон Со-ни) — девушка и паразит учатся сосуществовать.
С 5 апреля, Netflix
«Маяк 23» / Beacon 23, 2 сезон (MGM+) (18+)
Продолжение научно-фантастического триллера со звездой сериала «Игра престолов» Линой Хиди и Стефаном Джеймсом из «Силы воли». После крушения космолета Астер оказывается на маяке, за которым присматривает Халану. Постепенно ей начинает казаться, что авария не случайна, а ее новый знакомый не так уж безобиден.
С 7 апреля, MGM+
«Киберпапа», премьера (ТНТ) (16+)
Уютная комедия с Александром Робаком про добродушного отчима-сварщика, который оказывается хорош в киберспорте благодаря идеальному глазомеру. Игнат случайно подменяет пасынка Саню (Тимофей Кочнев) в игре, пока тот выносит мусор, но затаскивает катку. Когда его увольняют с работы, а жена Марина (Юлия Пересильд) теряет все накопления в финансовой пирамиде, Игнат соглашается участвовать в турнире по киберспорту с призовым фондом в два миллиона. Поставил сериал Владимир Болгов, режиссер веб-хита «Закон и беспорядок».
С 8 апреля, ТНТ, Premier
«Тетя Марта», 2 сезон (СТС, Wink) (18+)
Одна из самых востребованных юных актрис российского кино Виталия Корниенко дождалась заглавной роли. Напомним, в комедии она играет изобретательную и самостоятельную девочку Марту. Оставшись без попечения родителей, та делает вид, что за ней присматривают взрослые, чтобы не попасть в детский дом. Во втором сезоне Марта встретит сестру-близняшку Юлю (да, ее тоже играет Виктория), с которой решит поменяться местами. В проекте также снялись Зоя Бербер и Юрий Кузнецов.
С 8 апреля, СТС, Wink
«Панчер», премьера (Premier) (16+)
Спортивная драма, спродюсированная братьями Андреасян. Чемпион мира по боксу Виктор (Евгений Шириков) непреднамеренно убивает человека и попадает в колонию. Выйдя на свободу, он переосмысляет свою жизнь и пытается найти себя. Режиссером сериала стал Евгений Татаров («Дыхание мертвого леса»), в нем также снялись Лиза Моряк, Ян Цапник, Кирилл Жандаров и другие.
С 11 апреля, Premier
Fallout, премьера (Prime Video) (18+)
Масштабная художественная адаптация серии видеоигр про выживании в постапокалиптическом мире. Среди героев — юная Люси (Элла Пернелл из «Шершней»), вынужденная покинуть подземное убежище, оруженосец Маркус (Аарон Мотен) из организации Братство Стали, а также мутант и охотник за головами Гуль (Уолтон Гоггинс). Каждый из них будет пытаться заполучить могущественный артефакт.
Авторами сценария и шоураннерами сериала стали Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт», «Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Офис», «Портландия», «Силиконовая долина»). Первые три эпизода поставил Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»), также в команде режиссеров — Уэйн Йип («Властелин колец: Кольца власти», «Доктор Кто», «Отбросы») и Фред Туа («Сегун»).
С 12 апреля, Prime Video
«Франклин» / Franklin, премьера (Apple TV+) (18+)
Историческая костюмная драма с Майклом Дугласом в заглавной роли Бенджамина Франклина. В центре сюжета — поездка неискушенного в дипломатии 70-летнего политика в Париж: в 1776 году он отправился во Францию, чтобы заключить союз против Англии.
Поставил все эпизоды Тимоти Ван Паттен — режиссер «Сопрано», «Игры престолов» и «Властелинов воздуха» (некоторых серий). В основе сценария — книга обладательницы Пулитцера Стейси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки».
С 12 апреля, Apple TV+
«Сочувствующий»/ The Sympathizer, премьера (HBO) (18+)
Адаптация одноименного романа писателя Вьет Тхань Нгуена, получившего за него Пулитцеровскую премию. Действие происходит в 1970-е. Герой без имени (Хоа Сюаньдэ) из Южного Вьетнама шпионит в США в пользу Северного Вьетнама. Постепенно он перестает различать, кто свой, кто чужой, а также кем является на самом деле он сам.
В сериале снялись Сандра О и Роберт Дауни-мл., а поставил основную часть эпизодов Пак Чхан-ук («Олдбой»).
С 14 апреля, HBO
«Под мостом» / Under the Bridge, премьера (Hulu) (18+)
Детективная драма со звездой «Убийц цветочной луны» Лили Гладстоун основана на реальной истории и книге писательницы Ребекки Годфри. Она и является одной из героинь сериала (ее играет Райли Кио). Вместе с полицейской Кэм (как раз Гладстоун) они расследуют, что случилось с девочкой индийского происхождения Риной Вирк — осенью 1997 года та отправилась на вечеринку под мостом, с которой так и не вернулась. Среди постановщиц шоу — Гита Васант Пател («Дом Дракона») и Нимиша Мукерджи («Наследие»).
С 17 апреля, Hulu
«Спойлер», премьера («Кинопоиск») (18+)
Политический триллер Дмитрия Тюрина («Триггер», второй сезон «Эпидемии») по сценарию Сергея Минаева («Золотое дно»). В российской провинции действующий губернатор Корецкий (Алексей Гуськов) придумывает схему, как выиграть выборы. Для этого надо найти кандидата-«спойлера», который перетянет часть голосов у конкурентов, а в последний момент выйдет из гонки. Им решают сделать бизнесмена Андрея Оболенского (Максим Матвеев), перед которым встает сложная дилемма: согласиться быть марионеткой и частью системы или сохранить достоинство. В касте «Спойлера» — Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Андрей Смоляков, Сергей Газаров, Артем Михалков и многие другие.
С 18 апреля, «Кинопоиск»
«Добро пожаловать в Рексэм» / Welcome to Wrexham, 3 сезон (FX) (18+)
Продолжение документального проекта о том, как актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни в 2020 году купили валлийский футбольный клуб «Рексэм». Они хотели превратить играющую в пятом дивизионе команду в чемпионов. Вот только ни один из них не разбирался в футболе. В новом сезоне их ФК будет пытаться закрепиться в четвертом дивизионе (да, они все же пробились туда!).
С 18 апреля, FX
«Предсказание» / The Big Door Prize, 2 сезон (Apple TV+) (18+)
В супермаркете тихого провинциального Дирфилда вдруг появляется загадочный автомат под названием «Морфо». Он обещает раскрыть реальный жизненный потенциал. Соблазну поддаются все обитатели городка, включая семью Дасти Хаббарда (Крис О’Дауд), местного учителя. В продолжении герои будут сравнивать нынешние жизни с прежними. Среди создателей драмеди-проекта — сценарист Дэвид Уэст Рид, работавший над «Шиттс Крик».
С 24 апреля, AppleTV+
«Ректор», премьера (Premier) (18+)
Драмеди с Владимиром Канухиным («Конец света», «Миллонер из Балашихи», «Как друзья Захара женили») в главной роли с вайбами «Теории большого взрыва» и «Чудес науки».
Перспективный молодой ученый Лаврентий Тимошин разрабатывает лекарство от страха — прежде всего, своего собственного. Опыты — все, что его волнует, поэтому когда погрязший в коррупционных схемах ректор придумывает поставить его во главе НИУ, он (не без воздействия гиперопекающей мамы) соглашается. Режиссером шоу выступил Роман Фокин («Психологини», «Война семей»).
С 25 апреля, Premier
«Наклз» / Knuckles, премьера (Paramount+) (12+)
Спин-офф «Соника в кино» — история ехидны Наклза (его озвучивает Идрис Эльба). Он пытается превратить в бесстрашного воина нелепого и неуклюжего помощника шерифа Уэда Уиппла (Адам Палли). Пилот проекта снял Джефф Фаулер, режиссер трех полнометражных «Соников», задав тем самым канон всему шоу.
С 26 апреля, Paramount+
«Вуаль» / The Veil, премьера (Hulu) (18+)
Шпионский триллер с Элизабет Мосс. Она играет спецагента МИ-6 Имоджен Солтер, которой по плечу самые сложные задачи. Ее новая миссия — проникнуть в лагерь беженцев на границе Турции и Сирии, подружиться с женщиной по имени Адила (Юмна Марван) и предотвратить гибель десятков тысяч человек.
Сценарий сериала написал автор «Острых козырьков» Стив Найт, режиссерами выступили Дэймон Томас («Убивая Еву») и Даина Рейд («Рассказ служанки»).
С 30 апреля, Hulu
«Полный провал» / Fiasco, премьера (Netflix) (18+)
Комедия с Пьером Нинэ, который вновь, как и в недавнем фильме «Книга решений» Мишеля Гондри, играет режиссера-неудачника. Тот пытается снять дебютный фильм, посвятив его бабушке, но что-то идет не так. В касте шоу также появятся Франсуа Сивиль и Венсан Кассель. Премьера сериала Игоря Готсмана («2 + 1», «Семейный бизнес») будет на грядущем фестивале Canneseries.
C 30 апреля, Netflix
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