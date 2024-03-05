«Фрау», Николас Кейдж и «Летучий корабль»: Что смотреть в кинотеатрах России в марте

«Шепот сердца» / Mimi wo sumaseba (1995) (16+)

Ре-релиз нежного и трогательного аниме о взрослении, первой любви, обретении себя и котиках — классика Ghibli по сценарию Хаяо Миядзаки и в режиссуре Есифуми Кондо, на тот момент главного аниматора студии.

14-летняя Сидзуку замечает, что все ее любимые книги в библиотеке брал до нее Сэидзи — подросток из параллельного класса. Он мечтает стать скрипичным мастером и вдохновляет новую подругу тоже понять, чем она хочет заниматься в жизни.

С 7 марта