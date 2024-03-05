«Фрау», Николас Кейдж и «Летучий корабль»: Что смотреть в кинотеатрах России в марте

Сатирический хоррор студии «А24» «Герой наших снов» с Николасом Кейджем, трогательный антиромком «Фрау» с Вадиком Королевым и Елизаветой Янковской, Миа Васиковска в злом драмеди «Клуб Зеро», а также психологический триллер с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй «Материнский инстинкт» и сказка-мюзикл по мотивам мультфильма «Летучий корабль» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в официальный прокат в России в первый месяц весны.
«Шепот сердца» / Mimi wo sumaseba (1995) (16+)
Ре-релиз нежного и трогательного аниме о взрослении, первой любви, обретении себя и котиках — классика Ghibli по сценарию Хаяо Миядзаки и в режиссуре Есифуми Кондо, на тот момент главного аниматора студии.
14-летняя Сидзуку замечает, что все ее любимые книги в библиотеке брал до нее Сэидзи — подросток из параллельного класса. Он мечтает стать скрипичным мастером и вдохновляет новую подругу тоже понять, чем она хочет заниматься в жизни.
С 7 марта
«Онегин» (12+)
Экранизация Сариком Андреасяном хрестоматийного пушкинского текста — самый длинный фильм в карьере режиссера. Это почти 2,5-часовый опус (возможно, для режиссера — магнум) о страданиях молодого Онегина в декорациях то парадного Петербурга, то унаследованного от дяди имения вдали от светской жизни. В заглавной роли — Виктор Добронравов, Татьяна — Лиза Моряк, Ленский — звезда «Капельника» Денис Прытков.
С 7 марта
«Адам и Ева» (12+)
Постапокалиптический ромком с Полиной Максимовой и Дмитрием Чеботаревым. Это история про Марину и Виктора — единственных выживших в большом мегаполисе. Несмотря на общую проблему, герои сразу проникаются друг к другу не сочувствием и симпатией, а ненавистью. Что осложняет решение экзистенциальных вопросов: как быть, если на Земле никого не осталось, а значит им придется не только сосуществовать друг с другом, но и возрождать жизнь на планете.
С 7 марта
«Герой наших снов» / Dream Scenario (18+)
Новый проект студии «А24» звучит как синопсис-кошмар для всех, кто не любит актера Николаса Кейджа. Он играет профессора с обширной лысиной (прическу своего героя Кейдж по традиции придумал сам), который вдруг начинает сниться всем людям в мире. Сначала предполагалось, что картину снимет автор «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астер, но проект впоследствии передали Кристофферу Боргли («Тошнит от себя»), который выступил не только режиссером, но и сценаристом.
С 14 марта
«Фрау» (16+)
Антиромком про сознательное одиночество с Вадиком Королевым из группы OQJAV и Елизаветой Янковской. Интровертный и аутичный Ваня работает в магазине «Охотник и рыболов», живет в доставшейся от бабушки старомодной квартире, слушает советские пластинки, мечтает о рыцарских подвигах, как у Тиля Уленшпигеля, а еще найти свою фрау — так он зовет девушек. Вскоре встречается подходящая, как ему кажется, кандидатка — балерина Кристина из Пермского театра оперы и балета, живущая с мамой и бабушкой.
Второй фильм Любови Мульменко («Дунай») как режиссера получил на фестивале «Маяк» приз за лучший сценарий и женскую роль.
С 14 марта
«Новенький» / The New Boy (18+)
Драма Уорвика Торнтона («Самсон и Далила») с Кейт Бланшетт участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Действие разворачивается в Австралии в 1940 году. В закрытом женском монастыре растет маленький мальчик — представитель коренного населения. Сестра Эйлин, которая за ним присматривает, замечает, что у ребенка незаурядные способности к изучению английского языка и Священного Писания.
С 14 марта
«Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню» / Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste (18+)
Байопик из программы прошлогоднего Берлинского кинофестиваля — история абьюзивных отношений австрийской писательницы Ингеборг Бахман (Вики Крипс) с коллегой-литератором, швейцарцем Максом Фришем (Рональд Церфельд). Со всеми нюансами вроде требований мужа готовить ужины вместо работы над текстами. Впрочем, критики отмечают, что персонажи показаны довольно условно и, возможно, это скорее рассказ классика немецкого кино Маргарете фон Тротта обо всех творческих браках как таковых.
С 14 марта
«Первая дуэль» / Une affaire d'honneur (18+)
Костюмная драма Венсана Переса («Фанфан — аромат любви») с ним самим, Рошди Земом («Боже мой!») и Дорией Тилье («Прекрасная эпоха»). В Париже конца 1880-х Клеман Лаказ и Мари-Роз Асти де Вальсэр помогают друг другу отстоять честь с помощью дуэлей, в которых не могу участвовать по закону. Ему это запрещено, так как он магистр оружия, ей — потому что она женщина.
С 14 марта
«Летучий корабль» (6+)
Фэнтези-мюзикл Ильи Учителя («Стрельцов») по мотивам мультфильма Гарри Бардина. Царь (Леонид Ярмольник) мечтает выдать дочь Забаву (Ксения Трейстер) за француза Поля (Андрей Бурковский), но она «не хочет-не хочет по расчету, а хочет-хочет по любви». Например, выйти за простого матроса Ивана (Александр Метелкин), готового построить Летучий корабль, чтобы упорхнуть с ней.
Также в касте — Федор Добронравов, Полина Гагарина, Анна Уколова и Сергей Гармаш в роли Водяного, с которым «никто не водится».
С 21 марта
«Клуб Зеро» / Club Zero (18+)
Злое драмеди Джессики Хауснер («Малыш Джо») из основной программы прошлогоднего Каннского кинофестиваля. В элитной школе появляется новая загадочная учительница (Миа Васиковска), преподающая основы осознанного питания. На курс записываются старшеклассники, желающие уменьшить свой углеродный след и тем самым набрать баллы для поступления в колледж. Но вскоре участники этой учебной программы становятся все больше похожи на последователей тоталитарной секты.
С 21 марта
«Лето. Нулевые» (18+)
Дебют в полнометражной режиссуре оператора передачи «ещенепознер» Сергея Илютина рассчитан на всех, кто мечтает вернуть 2007-й или хотя бы нулевые и тоскует по своим «ста дням после детства». В идиллическом городе на Волге в начале нового века 15-летний Саша (Тимофей Кочнев) полон надежд, что прекрасное далеко не будет к нему жестоко: он впервые сильно влюбляется и верит — лучшее, конечно, впереди.
В касте фильма также Роман Маякин, Денис Шведов и Анна Котова, а оператором выступил Айрат Ямилов («Мальчик русский»).
С 21 марта
«Омен. Непорочная» / Immaculate (18+)
Психологический хоррор с Сидни Суини — звездой «Эйфории» и первого сезона «Белого лотоса». Сесилия, монахиня в итальянском монастыре, забеременела от непорочного зачатия. Весть о чуде быстро распространилась по всей стране. Правда, в самой обители не уверены точно, божественное это было или дьявольское действо, и кто теперь должен родиться. Картину Майкла Мохана («Вуайеристы») за неделю до релиза покажут на фестивале South by Southwest.
С 21 марта
«Нежный восток» / The Sweet East (18+)
Сатирический и сюрреалистичный роуд-муви — дебют в режиссуре оператора Шона Прайса Уильямса («Рождество, опять», «Айрис», «Тесла»). Юная Лиллиан (Талия Райдер из «Никогда, редко, иногда, всегда») едет с классом в Вашингтон, во время экскурсии она сбегает, чтобы путешествовать самостоятельно. В фильме также снялись Джейкоб Элорди, Эрл Кейв, Саймон Рекс, Айо Эдерби и многие другие.
С 21 марта
«Обе две» (18+)
Драмеди Владимира Котта («Дикая») про семейные ценности с Таисьей Калининой («Один маленький ночной секрет», «Сны Алисы») в главной роли. Она играет 14-летнюю Глашу, живущую в Шуе вдвоем с бабушкой. Когда та умирает, ребенка собирается взять под опеку авторитарная тетя Валя (Валентина Мазунина), но мечтающая стать режиссером девочка решает сбежать в Москву, чтобы о ней заботилась старшая сестра — непрактичная и романтичная Аня (Кристина Асмус).
С 21 марта
«Обнаженная муза Пьера Боннара» / Bonnard, Pierre et Marthe (18+)
Еще один фильм из программы прошлогоднего Каннского кинофестиваля — байопик живописца Пьера Боннара (Венсан Макен) и его жены Марты (Сесиль де Франс). Из дня сегодняшнего художника упрекают в объективации женщин в его работах, поэтому история взаимоотношений показана с точки зрения его супруги. Снял картину Мартен Прово («Я и ты», «Как быть хорошей женой»).
С 21 марта
«Теория простых чисел» / Le théorème de Marguerite (18+)
Премьера фильма Анны Новион прошла на Каннском кинофестивале в 2023 году. Будущее студентки-математика Маргариты (Элла Румпф) казалось блестящим, пока в ее исследовании, над которым она трудилась долгие годы, не обнаружили фатальную ошибку. Тогда она решает оставить научную карьеру и вести обычную жизнь. Но простые человеческие отношения, как выясняется, не так уж элементарны. И не всегда поддаются формальной логике и рациональному анализу.
С 21 марта
«Резня» / Carnage (2011) (18+)
Компания «Про: взгляд» возвращает в прокат сатирическую картину Романа Полански с Джоди Фостер, Кейт Уинслет, Кристофом Вальцем и Джоном К. Райли. Две обеспеченные и интеллигентные семейные пары встречаются, чтобы обсудить драку своих сыновей-школьников. Постепенно чинный разговор об особенностях воспитания перерастает в настоящую баталию. И вот никто уже не знает, чем закончится противостояние.
С 28 марта
«Проклятие» / Ju-on (2002) (18+)
Вслед за оригинальным «Звонком» компания «Иноекино» выпускает в повторный прокат и японскую версию «Проклятия». В центре сюжета — таинственный дом, в котором когда-то произошло жестокое убийство. Призрак уничтожает всех, кто пытается вторгнуться в его владения и нарушить покой.
С 28 марта
«Я – капитан» / Io capitano (16+)
Социальная драма Маттео Гарроне («Догмэн») из программы Венецианского кинофестиваля прошлого года претендует на «Оскар» как лучшая картина на иностранном языке, а на самом смотре получила «Серебряного льва» за режиссуру. Сенегальские подростки Сейду и Мустафа (Сейду Сарр и Мустафа Фолл) хотят сбежать в Европу, но на пути к мечте — пустыня, бушующее море, полицейские и работорговцы. Надеяться остается только на чудо.
С 28 марта
«Золото Рейна» / Rheingold (18+)
Новый фильм Фатих Акин, автор «Головой о стену» и «Золотой перчатки», снял в жанре байопика. Это история ставшего рэпером и продюсером курдского беженца Гивара Хаджаби, более известного (в большей степени в Германии) под своим сценическим псевдонимом Xatar.
С 28 марта
«Материнский инстинкт» / Mothers' Instinct (16+)
Параноидальный психологический триллер с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй. Соседки и подруги Элис и Селин воспитывают сыновей-ровесников. Когда один из мальчиков погибает, дружба превращается во взаимное недоверие и подозрения. Снял фильм оператор «Мальчика в полосатой пижаме» и «Одного дня» Бенуа Деломма, для которого это дебют в режиссуре.
С 28 марта
«Ненормальный» (12+)
Полнометражный дебют актера Ильи Маланина в режиссуре — трогательная драмеди про мальчика Колю (Елисей Свеженцев в детстве, Илларион Маров в юношестве), его маму Татьяну (Наталья Кудряшова) и их нового приятеля Юрия (Александр Яценко). Тот верит, что сможет помочь ребенку встать на ноги с помощью специальной системы гимнастики. Случайно выясняется, что у Коли — талант к музыке.
С 28 марта
«Сказки Гофмана» (16+)
Трагикомедия с Екатериной Вилковой, Евгением Цыгановым и Максимом Стояновым про несчастливо замужнюю Надежду, работающую днем библиотекарем, а вечерами гардеробщицей в театре. Однажды один из сдающих пальто зрителей вдруг замечает, что у нее очень красивые и пластичные руки. Так, Надежда попадает в рекламный бизнес. Режиссер фильма — Тина Баркалая.
С 28 марта
«(Не)бывшие» / Hors-saison (18+)
Драма Стефана Бризе («Закон рынка», «Другой мир») с Гийомом Кане и Альбой Рорвахер. Бывшие возлюбленные актер Матье и учительница музыки Алис встречаются много лет спустя на морском курорте в мертвый сезон. Обстоятельства кажутся идеальными, чтобы возобновились их чувства, но вслед за ними приходят воспоминания, почему им так и не удалось остаться вместе.
С 28 марта
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