Диор против Шанель, Никита Волков в Москве, а Аглая Тарасова — в Петербурге: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Призраки» / Ghosts, 3 сезон (CBS) (18+)

Продолжение ремейка одноименного британского сериала с завязкой, как в первом сезоне «Американской истории ужасов», но в жанре комедии, а не хоррора. Что логично — как известно, одну и ту же фабулу легко можно рассказать и как трагическую, и как юмористическую.

Напомним, журналистка Саманта (Роуз Макивер) и повар Джей (Уткарш Амбудкар) решают превратить унаследованное поместье в мини-отель, но там обитают духи, не готовые мириться с переменами. В третьем сезоне часть призраков покинут дом.

С 15 февраля, CBS