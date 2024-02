Диор против Шанель, Никита Волков в Москве, а Аглая Тарасова — в Петербурге: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «New Look: Революция стиля» / The New Look, премьера (Apple TV+) (18+)

Вышедший в январе сериальный байопик Кристобаля Баленсиаги передает фэшн-эстафету февральскому проекту о противостоянии Кристиана Диора и Коко Шанель. Их здесь играют Бен Мендельсон и Жюльет Бинош. Сюжет разворачивается в Париже 1940-х, в котором Диор, несмотря на немецкую оккупацию, создал знаменитую коллекцию New Look. И да, Баленсиага в шоу тоже появится — в исполнении Нуну Лопеш. Также в проекте снялись Джон Малкович и Гленн Клоуз. Режиссером выступил Тодд А. Кесслер («Сопрано»).

С 14 февраля, Apple TV+