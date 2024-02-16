Диор против Шанель, Никита Волков в Москве, а Аглая Тарасова — в Петербурге: Что смотреть дома на этой неделе

Российская версия «Постучись в мою дверь» с Никитой Волковым и Лианой Грибой, ромком с Аглаей Тарасовой «Саша и Питер», сатирический детектив «Престиж», а также история противостояния Кристиана Диора и Коко Шанель «New Look: Революция стиля» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Постучись в мою дверь в Москве», премьера (Premier, Okko) (16+)
Российская адаптация хитового турецкого сериала о фейковых отношениях флористки и бизнесмена, которые становятся началом большого чувства. В московской версии Серкана и Эду играют Никита Волков («Трудные подростки», «Крецул») и Лиана Гриба («Дурная кровь»). Также в касте — Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Максим Белбородов, Влад Соколовский, Лео Канделаки, Анна Невская и Екатерина Волкова. В проекте будет около 60 серий — это на треть меньше, чем в оригинале.
С 12 февраля, Premier, Okko
Сериал «Бедные смеются, богатые плачут» (ТНТ) (16+)
Комедия в стиле «Кухни» о взаимоотношении прислуги и хозяев в особняке на Рублевке. У каждого персонажа своя история. Например, бойкая юристка и бариста Катя (Полина Денисова из новых «Папиных дочек») работает горничной, чтобы спрятаться от бандитов, разыскивающих ее непутевого брата. А олигарх Сергей (Александр Самойленко) собрал вместе нынешнюю и двух бывших жен, чтобы сообщить им, что якобы смертельно болен. В касте — Анна Снаткина, Алена Хмельницкая, Михаил Сотников, блогер Саша Стоун и многие другие.
С 12 февраля, ТНТ, Premier, Okko
Сериал «New Look: Революция стиля» / The New Look, премьера (Apple TV+) (18+)
Вышедший в январе сериальный байопик Кристобаля Баленсиаги передает фэшн-эстафету февральскому проекту о противостоянии Кристиана Диора и Коко Шанель. Их здесь играют Бен Мендельсон и Жюльет Бинош. Сюжет разворачивается в Париже 1940-х, в котором Диор, несмотря на немецкую оккупацию, создал знаменитую коллекцию New Look. И да, Баленсиага в шоу тоже появится — в исполнении Нуну Лопеш. Также в проекте снялись Джон Малкович и Гленн Клоуз. Режиссером выступил Тодд А. Кесслер («Сопрано»).
С 14 февраля, Apple TV+
Сериал «Засланец из космоса» / Resident Alien, 3 сезон (Syfy) (18+)
Продолжение базирующегося на комиксах Dark Horse сериала. Напомним, это история про инопланетянина Гарри (Алан Тьюдик), который занял тело убитого врача провинциального городка в Колорадо. Вопросы пришельца волнуют вполне библейские: стоят ли люди того, чтобы их спасать. В конце первого сезона он решил, что да и улетел без обещания вернуться, во втором вновь прибыл на Землю, а в третьем будет пытаться спасти планету, которую успел по-настоящему полюбить.
С 14 февраля, Syfy
Аглая Тарасова в съемке не обложку февральского номера.
Сериал «Саша и Питер», премьера (Premier) (16+)
Ромком с нашей кавергерл Аглаей Тарасовой в заглавной роли — дебют в режиссуре актрисы Валерии Шкирандо («Батальон»). Саша хочет расстроить свадьбу бывшего (Антон Филипенко), поэтому переезжает в Петербург и устраивается работать в ЗАГС, в котором тот собирается расписаться. Правда, получает место регистратора не браков, а разводов и ежедневно наблюдает пары, которые хотят расстаться по максимально нелепым поводам.
С 14 февраля, Premier
Сериал «Престиж», премьера (Start) (18+)
Сатирический детектив с вайбом «Убийства в одном здании», «Почему женщины убивают», «Отчаянных домохозяек» и «Белого лотоса» поставил Сергей Сенцов, режиссер хтонического сериала «1703».
В элитном поселке находят труп молодой няни. Приезжающая на место преступления следовательница Елизавета Егоровна (Ирина Розанова) быстро выясняет, что у каждого здесь есть свои секреты и поводные камни: от прислуги до их обеспеченных нанимателей. В касте — Юлия Снигирь, Аскар Ильясов, Настасья Самбурская, Любовь Толкалина, Илья Любимов, Анна Уколова, Вера Кинчева, Ирина Дубцова и многие другие.
С 15 февраля, Start
Фильм «Панические атаки» (18+)
Фильм Ивана И. Твердовского планировался как копродукция России и Норвегии, но в итоге снимался в приграничном Никеле, Заполярном и Москве, хотя норвежские актеры принимали в нем участие. Вика (Лена Тронина) страдает от панических атак. В ее родном городе это объясняют экологией. Ну, или древним проклятием — кликушеством (так изначально должен был называться и фильм). Чтобы сбежать от удушающей атмосферы (и себя) она садится в попутку к Никитосу (Сергей Двойников), который по работе постоянно ездит в соседнюю Норвегию. Драма победила на фестивале «Зимний», а Двойников получил приз за лучшую мужскую роль.
Уже вышел, Premier, Start, Okko, «Иви»
Сериал «Призраки» / Ghosts, 3 сезон (CBS) (18+)
Продолжение ремейка одноименного британского сериала с завязкой, как в первом сезоне «Американской истории ужасов», но в жанре комедии, а не хоррора. Что логично — как известно, одну и ту же фабулу легко можно рассказать и как трагическую, и как юмористическую.
Напомним, журналистка Саманта (Роуз Макивер) и повар Джей (Уткарш Амбудкар) решают превратить унаследованное поместье в мини-отель, но там обитают духи, не готовые мириться с переменами. В третьем сезоне часть призраков покинут дом.
С 15 февраля, CBS
Сериал «Детство Шелдона» / Young Sheldon, 7 сезон (CBS) (18+)
Спин-офф о взрослении самого заметного героя «Теории большого взрыва» заходит на финальный и седьмой сезон. По идее арку персонажа должны докрутить так, чтобы не осталось вопросов, почему Шелодон Купер в «Теории» именно такой.
С 15 февраля, CBS
Сериал «Жизнь и Бет» / Life & Beth, 2 сезон (Hulu) (18+)
Ироничный проект Эми Шумер с ней же в главной роли. На этот раз она шутит про кризис среднего возраста. Ее героине по имени Бет около 40 лет, у нее неплохой доход от продажи вина и стабильные отношения. Но встреча с фриковатым фермером Джоном (Майкл Сера из «Джуно») заставляет ее вспомнить, что в детстве она мечтала о большем. Во втором сезоне пара начнет задумываться о браке.
С 16 февраля, Hulu
Фильм «Американское чтиво» / American Fiction (18+)
Сатирическая драмеди Корда Джефферсона претендует на «Оскар» сразу в пяти номинациях, в том числе как лучший фильм. Чернокожего писателя Телониуса Эллисона по прозвищу Монк (Джеффри Райт) отстраняют от преподавания литературы из-за его радикальных методов. Чтобы заработать на содержание пожилой матери, он в шутку пишет под псевдонимом роман со всеми возможными клише об афроамериканцах. Неожиданно книга становится невероятно популярной.
Уже вышел, Prime Video
Сериал «ГДР», премьера (Wink) (18+)
Параноидальная шпионская драма с Александром Горбатовым. Он играет капитана Нечаева, который следит, чтобы артисты мюзик-холла в Берлине конца 1980-х не передали информацию американскому журналисту. В проекте режиссера Сергея Попова («Мосгаз. Западня») снялись Линда Лапиньш, Елизавета Базыкина, Евгений Санников, Мадлен Джабраилова, Александр Голубев, Дарья Урсуляк и другие.
С 16 февраля, Wink
Фильм «Следующий гол — победный» / Next Goal Wins (18+)
Провалившуюся в прокате комедию Тайки Вайтити только ленивый не сравнил с «Тедом Лассом». Сюжетная завязка и правда похожа — тренер по американскому футболу (Майкл Фассбендер) из США отправляется работать с командой андердогов. Правда, не в Лондон, а на Самоа — территорию в Полинезии, принадлежащую Штатам. А сам тренер — не улыбчивый усач, верящий в хорошее в людях, а вспыльчивый пепельный блондин с нидерландскими корнями. Впрочем, совместные тренировки также приведут к взаимной трансформации как участников команды, так и его самого.
Уже вышел, Hulu
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