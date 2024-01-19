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Кино и сериалы

«Настоящий детектив», «Наполеон» и Юрий Стоянов: Что смотреть дома на этой неделе

Четвертый сезон «Настоящего детектива» (теперь с Джоди Фостер!), российские драмы «Прелесть» и «Золотое дно», «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в заглавной роли и комедия режиссера «Улиц разбитых фонарей» Дмитрия Светозарова с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.   

HBO

Сериал «Настоящий детектив» / True Detective, 4 сезон (HBO) (18+)

Культовая мрачная антология вернулась с четвертым сезоном. На этот раз действие разворачивается на Аляске, а его главными героинями стали женщины-полицейские: Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро, расследующие исчезновение сотрудников региональной исследовательской станции. Протагонисток играют Джоди Фостер и чемпионка мира по боксу Кали Реис. Шоураннером впервые выступает не придумавший проект Ник Пиццолатто, а Исса Лопес («Все плохо»).

С 15 января, HBO, «Амедиатека»

кадр из фильма

Фильм «Наполеон» / Napoleon (18+)

Снятый Ридли Скоттом мегаломанский байопик Наполеона вышел в цифровой прокат. Правда, у картины будет еще и четырехчасовая режиссерская версия — она позже появится на Apple TV+. Сыгранный Хоакином Фениксом младший лейтенант Бонапарт делает блестящую карьеру: от корсиканского артиллериста до императора (батальные сцены прилагаются). А еще — сильно влюбляется в Жозефину (Ванесса Кирби), светскую даму со сложной судьбой.  

Уже вышел, Amazon Prime Video, iTunes, Vudu

AMC

Сериал «Месье Спейд» / Monsieur Spade, премьера (АМС) (18+)

Детективный проект о Сэме Спейде — сыщике из романов Дэшила Хэммета (в том числе «Мальтийский сокол» как раз о нем). В сериальной версии его играет Клайв Оуэн. Спейд жаждет покоя и воли, поэтому из США переезжает во Францию. Но и там оказывается втянут в запутанное дело — расследование убийства монахинь. Режиссером и одним из сценаристов шоу стал Скотт Фрэнк, снявший хитовый «Ход королевы».

С 15 января, AMC, «Амедиатека»

кадр из фильма

Фильм «Пять процентов» (18+)

Криминальная комедия Дмитрия Светозарова («Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности») с Юрием Стояновым, Виктором Сухоруковым и Дмитрием Лысенковым в главных ролях. Популярный в советское время скульптор-монументалист Ферапонтов выдает за свои работы, найденные в его мастерской молодым искусствоведом. Это становится переменой участи — и полузабытого художника объявляют гением. И вот уже все, начиная от настоящего автора картин до бандитов, пытаются получить процент от его успеха.

Уже вышел, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Wink

Hulu

«Смерть и другие подробности» / Death and Other Details, премьера (18+)

Герметичный детектив с единством места действия — убийство, по заветам Агаты Кристи, происходит на борту роскошного лайнера. За расследование берется динамическая пара: пожилой сыщик (Мэнди Пэтинкин) и юная воровка (Вайолетт Бин). Шоураннеры проекта с вайбом «Убийства в одном здании» и «Белого Лотоса» — Хайди Коул МакАдамс и Майк Уайсс.

С 16 января, Hulu 

Premier

Сериал «Прелесть», премьера (Premier) (18+)

Остросюжетная криминальная драма о наследии 1990-х с Федором Федотовым («Серебряные коньки») и Олегом Меньшиковым в касте. Автоугонщик с амбициями Робин Гуда Цыган (как раз Федотов) расследует смерть отца, погибшего более 20 лет назад на заводе по переработке драгметаллов якобы из-за кражи золотых слитков. Помогает ему узнать правду о случившемся бывший директор предприятия (как раз Меньшиков), а препятствует его новый глава Осинский (Филипп Янковский), в чью дочь Арину (Елизавета Кононова) Цыган влюбляется. Снял проект Динар Гарипов — режиссер «Даркнета». 

С 18 января, Premier

«Иви»

Сериал «Золотое дно», премьера («Иви») (18+)

Драма по сценарию Сергея Минаева о бремени больших денег и страстей. Между главными героями-родственниками разворачиваются настоящие голодные игры за наследство владельца крупного строительного холдинга. В касте — Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Ангелина Пахомова, Юрий Насонов и многие другие, за режиссуру отвечал Илья Ермолов («Разрешите обратиться», «Первокурсники»), а спродюсировали проект Инна Оркина-Сексте и Данила Ипполитов.  

С 18 января, «Иви»

кадр из фильма

Фильм «Запретная страсть» / L'été dernier (18+)

Драматический триллер Катрин Брейя («Моей сестре!», «Злоупотребление слабостью») в этом году участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Это история успешного адвоката Анны, которая счастливо живет с мужем и двумя маленькими детьми, пока к ним не переезжает его 18-летний сын Тео от первого брака. Между Анной и Тео вспыхивают чувства.

Синопсис не зря напоминает скандинавский фильм «Королева сердец», именно им режиссер вдохновлялась при создании своей картины.

 С 18 января, Kion, «Кинопоиск» 

Premier

Сериал «Клипот», премьера (Premier) (18+)

Триллер о группе молодых людей, которые на пути к лучшему миру оказываются в серой зоне, не различая добро и зло. Однажды их попытка достать компромат заканчивается гибелью человека. В сериале Сергея Арланова («Мамы чемпионов») сыграли Евгений Романцов, Иван Мулин, Олег Гаас и Карина Александрова.

С 18 января, Premier

кадр из фильма

Фильм «Опавшие листья» / Kuolleet lehdet (18+)

Драмеди главного гуманиста мирового кино, финна Аки Каурисмяки, получила сразу три приза на Каннском кинофестивале в прошлом году: от жюри, французской Ассоциации киноискусств и за лучшую собаку.

Ансу увольняют с работы в супермаркете, Холаппа злоупотребляет алкоголем и трудится на стройке. Однажды они встречаются в караоке-баре, и это становится стартом настоящей лав-стори.

С 19 января, VOD

Netflix

Сериал «Фамильное кладбище» / Seonsan, премьера (Netflix) (18+)

Дорама в жанре триллера от создателя «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо. Молодая женщина получает в наследство от дяди участок земли на кладбище. Параллельно объявляется ее младший брат, о котором она даже не слышала, утверждающий, что среди наследников должен быть и он.

С 19 января, Netflix

Disney+

Сериал «Кристобаль Баленсиага» / Cristóbal Balenciaga, премьера (Disney+) (18+)

Испанский байопик создателя модного дома Balenciaga в формате мини-сериала. Заглавную роль играет Альберто Сан Хуан («Соседи сверху», «Император Карлос»). Также в проекте появляются знаковые герои XX века: Одри Хепберн (Энн-Виктория Оливье), Кристиан Диор (Патрис Тибо), Коко Шанель (Анук Гринбер) и многие другие.

С 19 января, Disney+

Paramount+

Сериал «Женщина в стене» / The Woman in the Wall, премьера (Paramount+)

Еще один детективный сериал выбрал для релиза эту неделю: на Paramount+ стартовало шоу с Рут Уилсон («Лютер») в главной роли. Она играет Лорну, которая обнаруживает дома труп женщины. Протагонистка страдает лунатизмом, поэтому не знает сама, виновна ли в преступлении. Распутать дело берется сыщик Колман Аканде (Дэрил Маккормак).

С 19 января, Paramount+ 

кадр из фильма

Фильм «Катастрофа» / Acide (18+)

Триллер с Гийомом Кане вне конкурса показывали на Каннском кинофестивале в прошлом году. Из-за аномальной жары во Франции начинают идти кислотные дожди, разъедающие все живое. На фоне экологической катастрофы разворачиваются драмы семейные: подростку Сельме (Пейшнс Мюнхенбах) и ее родителям в разводе приходится искать общий язык, чтобы выжить.

С 20 января, «Кинопоиск»

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Рубрика:
Что смотреть дома

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