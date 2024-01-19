«Настоящий детектив», «Наполеон» и Юрий Стоянов: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Запретная страсть» / L'été dernier (18+)

Драматический триллер Катрин Брейя («Моей сестре!», «Злоупотребление слабостью») в этом году участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Это история успешного адвоката Анны, которая счастливо живет с мужем и двумя маленькими детьми, пока к ним не переезжает его 18-летний сын Тео от первого брака. Между Анной и Тео вспыхивают чувства.

Синопсис не зря напоминает скандинавский фильм «Королева сердец», именно им режиссер вдохновлялась при создании своей картины.

С 18 января, Kion, «Кинопоиск»