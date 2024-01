«Настоящий детектив», «Наполеон» и Юрий Стоянов: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Женщина в стене» / The Woman in the Wall, премьера (Paramount+)

Еще один детективный сериал выбрал для релиза эту неделю: на Paramount+ стартовало шоу с Рут Уилсон («Лютер») в главной роли. Она играет Лорну, которая обнаруживает дома труп женщины. Протагонистка страдает лунатизмом, поэтому не знает сама, виновна ли в преступлении. Распутать дело берется сыщик Колман Аканде (Дэрил Маккормак).

С 19 января, Paramount+