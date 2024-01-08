Триумф «Оппенгеймера» на Золотом глобусе: рассказываем о победителях престижной кинопремии

Лауреатами-актёрами были признаны: Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Пол Джаматти и Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»). На телевизионном поле победу отмечали сериалы «Наследники» (драма), «Медведь» (комедия) и «Грызня» (мини-сериал).

Фильм «Барби» Греты Гервиг наградили за «кинематографические и кассовые достижения». Лучшей комедией стала картина «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Лучшим анимационным фильмом — «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Это первый «Золотой глобус» в истории японской анимации.

Вот полный список победителей среди фильмов:

Лучшая драма — «Оппенгеймер»

Лучший мультфильм — «Мальчик и птица»

Лучший иностранный фильм — «Анатомия падения»

Лучшая комедия/мюзикл — «Бедные-несчастные»

Лучший режиссер — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Лучшая мужская роль в драме — Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)

Лучшая женская роль в драме — Лили Глэдстоун («Убийца цветочной луны»)

Лучшая женская роль в комедии/мюзикле — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле — Пол Джаматти («Оставленных»)

Лучшая мужская роль второго плана в фильме — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)

Лучшая женская роль второго плана в фильме — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

Лучший сценарий — «Анатомия падения»

Лучшая оригинальная песня — Билли Айлиш («What Was I Made For?» из «Барби»)

Лучший саундтрек — Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»)

Список победителей среди сериалов:

Лучший драматический сериал — «Наследники»

Лучший комедийный сериал — «Медведь»

Лучший мини-сериал — «Грызня»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Киран Калкин («Наследники»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Сара Снук за («Наследники»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Айо Эдебери («Медведь»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале — Стивен Ян («Грызня»)

Лучшая женская роль в мини-сериале — Али Вонг («Грызня»)

Лучшая мужская роль второго плана в сериале — Мэттью Макфэдиен за («Наследники»)

Лучшая женская роль второго плана в сериале — Элизабет Дебики («Корона»)

Вчера были названы победители премии «Эмми». «Одни из нас» от HBO победил в восьми категориях, «Медведь» от FX, «Уэнсдей» от Netflix и «Белый лотос» от HBO — в четырех категориях каждый.

Также недавно был оглашен лонг-лист премии BAFTA. В него вошли «Барби» «Оппенгеймер» «Анатомия падения».