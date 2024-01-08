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Кино и сериалы

Триумф «Оппенгеймера» на Золотом глобусе: рассказываем о победителях престижной кинопремии

В этом году номинантов и победителей выбирали голосованием трехсот экспертов. От России лауреатов выбирала критик Юлия Лоло. Наибольшее число наград выиграла картина Кристофера Нолана о создании атомной бомбы. Фильм выиграл сразу пять статуэток.

Joe Seer / Shutterstock.com

Лауреатами-актёрами были признаны: Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Пол Джаматти и Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»). На телевизионном поле победу отмечали сериалы «Наследники» (драма), «Медведь» (комедия) и «Грызня» (мини-сериал).

Фильм «Барби» Греты Гервиг наградили за «кинематографические и кассовые достижения». Лучшей комедией стала картина «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Лучшим анимационным фильмом — «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Это первый «Золотой глобус» в истории японской анимации.

Вот полный список победителей среди фильмов:

  • Лучшая драма — «Оппенгеймер»
  • Лучший мультфильм — «Мальчик и птица»
  • Лучший иностранный фильм — «Анатомия падения»
  • Лучшая комедия/мюзикл — «Бедные-несчастные»
  • Лучший режиссер — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
  • Лучшая мужская роль в драме — Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
  • Лучшая женская роль в драме — Лили Глэдстоун («Убийца цветочной луны»)
  • Лучшая женская роль в комедии/мюзикле — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
  • Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле — Пол Джаматти («Оставленных»)
  • Лучшая мужская роль второго плана в фильме — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)
  • Лучшая женская роль второго плана в фильме — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
  • Лучший сценарий — «Анатомия падения»
  • Лучшая оригинальная песня — Билли Айлиш («What Was I Made For?» из «Барби»)
  • Лучший саундтрек — Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»)

Список победителей среди сериалов:

  • Лучший драматический сериал — «Наследники»
  • Лучший комедийный сериал — «Медведь»
  • Лучший мини-сериал — «Грызня»
  • Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Киран Калкин («Наследники»)
  • Лучшая женская роль в драматическом сериале — Сара Снук за («Наследники»)
  • Лучшая женская роль в комедийном сериале — Айо Эдебери («Медведь»)
  • Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
  • Лучшая мужская роль в мини-сериале — Стивен Ян («Грызня»)
  • Лучшая женская роль в мини-сериале — Али Вонг («Грызня»)
  • Лучшая мужская роль второго плана в сериале — Мэттью Макфэдиен за («Наследники»)
  • Лучшая женская роль второго плана в сериале — Элизабет Дебики («Корона»)

Вчера были названы победители премии «Эмми». «Одни из нас» от HBO победил в восьми категориях, «Медведь» от FX, «Уэнсдей» от Netflix и «Белый лотос» от HBO — в четырех категориях каждый.

Также недавно был оглашен лонг-лист премии BAFTA. В него вошли «Барби» «Оппенгеймер» «Анатомия падения».

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