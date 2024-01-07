«Одни из нас», «Грызня» и «Тед Лассо»: названы обладатели премии «Эмми»

«Одни из нас» от HBO победил в восьми категориях, «Медведь» от FX, «Уэнсдей» от Netflix и «Белый лотос» от HBO — в четырех категориях каждый. «Грызня» от Netflix удостоилась трех наград.Эд Ширан получил премию «Эмми» за выдающуюся музыку и текст в сериале «Тед Лассо» от AppleTV+. Песня «A Beautiful Game», написанная вместе с Максом Мартином и Фой Вэнсом, прозвучала в финале шоу.

Актриса Сторм Райд получила у награду «Эмми» в категории «Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале» за ее роль Райли в сериале «Одни из нас». Она выразила свое удивление и радость от полученной награды, заявив, что не ожидала такого успеха, когда принимала участие в проекте.

Полный список победителей можно увидеть здесь.

Недавно был оглашен лонг-лист премии BAFTA. В него вошли «Барби» «Оппенгеймер» «Анатомия падения».