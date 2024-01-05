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«Барби» «Оппенгеймер» «Анатомия падения»: назван лонг-лист премии BAFTA

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства огласила расширенный список номинантов. Лидерами по количеству номинаций стали «Барби», «Оппенгеймер» и «Убийцы цветочной луны». Все три картины будут бороться в 15 номинациях, в том числе «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

chrisdorney / Shutterstock.com

Еще в список лучших фильмов попали картины «Незнакомцы», «Анатомия падения», «Оставленные», «Маэстро», «Прошлые жизни», «Бедные-несчастные» и «Зона интереса». Они же номинированы и на «лучшую режиссеру», но там конкуренцию составят «Американское чтиво», «Как заниматься сексом», «Присцилла: Элвис и я», «Улица ржи», «Солтберн» и «Задира».

Среди «Лучших неанглоязычных фильмов» назвали последнюю работу Миядзаки «Мальчик и птица» и «Самое глубокое дыхание».

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

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