Помимо Тихона Жизневского, Сергея Горошко и Константина Хабенского, к своим ролям в продолжении кинофраншизы вернулись Алексей Маклаков, исполнивший роль начальника Игоря Грома, Любовь Аксенова (журналистка Юлия Пчелкина) и другие актеры. Сценаристами фильма стали Артем Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер. Режиссером-постановщиком «Майора Грома: Игра» вновь выступил Олег Трофим, работавший как над фильмом «Майор Гром: Чумной доктор», так и над приквелом «Гром: Трудное детство». Спродюсировали проект Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук.

Подробнее о съемках фильма мы писали здесь. Также в ожидании премьеры, которая состоится 23 мая, вспоминаем наши архивные интервью с Олегом Трофимом и исполнителем роли Игоря Грома Тихоном Жизневским. О том, каково это — снимать и сниматься в первом российском кинокомиксе.

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