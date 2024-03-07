Сюжет картины разворачивается спустя год после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора. Петербург оправился от потрясений, а Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице.
Сюжет продолжения развивается спустя год после событий первой части. На Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность: его узнают на улицах, считают героем, про него вот-вот выпустят комикс. В новом фильме ему предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей. Главной локацией для событий фильма и полем битвы с суперзлодеем вновь станет альтернативный Петербург.
Помимо Тихона Жизневского, Сергея Горошко и Константина Хабенского, к своим ролям в продолжении кинофраншизы вернулись Алексей Маклаков, исполнивший роль начальника Игоря Грома, Любовь Аксенова (журналистка Юлия Пчелкина) и другие актеры. Сценаристами фильма стали Артем Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер. Режиссером-постановщиком «Майора Грома: Игра» вновь выступил Олег Трофим, работавший как над фильмом «Майор Гром: Чумной доктор», так и над приквелом «Гром: Трудное детство». Спродюсировали проект Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук.
Подробнее о съемках фильма мы писали здесь. Также в ожидании премьеры, которая состоится 23 мая, вспоминаем наши архивные интервью с Олегом Трофимом и исполнителем роли Игоря Грома Тихоном Жизневским. О том, каково это — снимать и сниматься в первом российском кинокомиксе.
12+
Комментарии (0)