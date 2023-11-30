«Сеанс» открывает школу сценаристов и кураторов. Обучать мастерству будут Аркус, Сапрыкин и Лурье

Школа «Сеанса», которая будет работать в онлайн-формате, планирует готовить «сценаристов и кураторов, тех, кто говорит и пишет о кино и для кино». «Кинематограф — искусство, сформированное XX веком, и мы считаем — чтобы лучше понять его устройство, нужно изучать историю XX века во всем ее разнообразии. Не только политическую и общественную, не только историю самого кинематографа, но и историю других искусств — театра, литературы, живописи, — а также историю идей, историю человека», — отмечают в журнале.

Программа лекций и семинаров рассчитана на два года. Первый год — базовый, второй посвятят специализации. Среди преподавателей заявлены Юрий Сапрыкин, Лев Лурье, Кира Долинина, Евгений Марголит, Василий Степанов, Любовь Аркус, Алексей Гусев, Алина Рослякова, Сергей Коретко, Мария Григорьева, Елена Грачева, Михаил Щукин, Елена Горфункель и Сергей Зенкин. Старт школы — 26 февраля 2024 года.