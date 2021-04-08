Как «Сеансу» удается быть лучшим журналом о кино в России? Рассказывает фандрайзер Валентина Крупник

Есть ощущение, что система, сложившаяся вокруг «Сеанса», несколько герметичная. Нет ли задачи расшириться?

Журнал был задуман как профессиональное издание о кино, но уже с первого номера редакция не мыслила кинематографических штудий вне контекста, вне пространства и времени, в которых кино и журнал создавались. Невозможен «Сеанс» и вне строгой черно-белой формы, которая пережила и журнальный глянцевый бум девяностых, и новые веяния нулевых, и крах бумажных изданий десятых. Из научного подполья «Сеанс» вышел, когда завершилось «малокартинье» 1990‑х. В начале десятых годов «Сеанс» стал и киностудией. Самый известный проект — фильм Любови Аркус «Антон тут рядом», мировая премьера которого состоялась на Венецианском фестивале. В десятые годы пришло новое поколение авторов и открылась наша сетевая энциклопедия советского кино «Чапаев». «Сеанс» изначально позиционировал себя как черно-белый тугодум для умников. Вместе с тем, тираж книги Сергея Добротворского — сборника его статей, с которых, собственно, «Сеанс» и начался, переиздается уже в третий раз. Осилить этот труд рядовому читателю не кажется сплошным удовольствием. Но, к счастью, оказалось, что и такая литература может стать востребованной. И не только для избранных.

Я, кстати, с большим удовольствием эту книгу прочла. Качество текстов мне все время напоминает, что «Сеанс» не синефильский, а литературный журнал.

Да, это прежде всего очень хорошая литература, умноженная на энциклопедические знания о кино. Лев Яковлевич Лурье однажды очень точно сказал: «Петербург — вполне провинциальный город, хоть и пятимиллионный. Можно, конечно, сотрясать воздух Эрмитажем, Публичной библиотекой и двумя сценами Мариинки, но столичности ему придают иногда игры “Зенита” и всегда — новый выпуск журнала “Сеанс”».

А как вы оказались включены в орбиту журнала?

Это история и про перемену участи и про «невозможное возможно». После защиты диссертации на экономическом факультете СПбГУ (не по призванию, разумеется, — хотелось порадовать бабушку с дедушкой), шесть лет протрубила в Комитете по управлению городским имуществом, а затем в топливно-

энергетическом комплексе. Тогда в Смольном при Валентине Ивановне Матвиенко был звездный состав, чиновники были очень яркие и в профессиональном плане можно было поднабраться и опыта и идей. Они даже выглядели сногсшибательно! Мы много учились, ездили по международным выставкам, КУГИ был полон рабочего и потому прогрессивного движения. График был плотный, напряженный, но в какой-то момент захотелось сойти с этого забега. Родился первый ребенок, я была беременна вторым, и меня всеподтачивала какая-то мысль о неясном поиске, лично для себя. Как сказала моя любимая Зинаида Сергеевна Пронченко: ждала, пока откроется дорога если не к храму, так к чему-то путному. Сначала забрезжило искусствоведение, но к чему себя обманывать — тонкости хиазм в скульптуре и вохрение в живописи даются скорее с сопением, от легкого дыхания далеко. Мучительно перебирала то, от чего сердце все же бьется чаще. И помню, куда-то спешила, собиралась выходить из дома, а по телевизору шел фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова. Я обратилась в соляной столп и пока не досмотрела до конца, так и не пошевелилась, тогда еще не понимая, что означает операторская работа Сергея Урусевского. Но момент стал поворотным: что-то сломалось и не так срослось. Уже навсегда.

А дальше?

А дальше, как это бывает с истинно подлинным в жизни — все совпало. Любовь Аркус набирала первый (и единственный) курс в Университете кино и телевидения. Я написала вступительные работы: эссе по зарубежному и русскому фильмам. Выбрала «На последнем дыхании» Годара и «Летят журавли», а затем нужно было пройти собеседование. Ну я пришла — тридцать лет, еще и беременная. Комиссия состояла из Любови Юрьевны и Елены Николаевны Грачевой (литературовед, преподаватель классической гимназии №610, соосновательница фонда AdVita. — Прим. ред.). Они посмотрели на меня соответственно положению: они — своему,а я в ответ — своему. Спрашивают: «А не слышали ли вы хоть что-нибудь про Дрейфуса?» Тогда еще не было фильма Полански («Офицер и шпион». — Прим. ред.) и дело это было вовсе не на слуху. А я ребенком прочла трилогию Александры Бруштейн «Дорога уходит в даль…», и в ней был эпизод, где описывался суд над Альфредом Дрейфусом. Я, потупясь, из себя это выжала, больше-то было и нечего. И Любовь Юрьевна уже по-другому сверкнула: «Да ладно! Вы читали эту книгу? Мы вас берем!» Оказалось, что это одно из ее любимейших произведений. Представляете, как мне повезло?! Мне задали тот самый единственный вопрос, на который я совершенно случайным образом знала тот самый ответ.

Понятно, что ничего случайного не бывает: как же эта книга попала к вам в руки?

Благодаря маме — она у меня библиограф с двумя филологическими образованиями. До сих пор трудится в библиотеке им. Маяковского. Куда бы мы ни приезжали на отдых, мама сразу записывала всю семью в местную библиотеку. Таким образом, мы получали на руки много книг (тогда на руки давали ограниченное количество), менялись и потом всегда обсуждали. Я прочла Бруштейн лет в десять: историю про нормальные человеческие ценности, про историю еврейского вопроса, почти наощупь поданную в то время, в связи с которой и было упомянуто дело Дрейфуса. Там есть простой и замечательный пассаж: «Почему человек должен быть человеком, а не свиньей?». И вся книга — достаточно внятная инструкция на эту тему.