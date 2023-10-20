От «Убить Риту» до «Теории больших денег»: Что смотреть дома на этой неделе

Криминальная драмеди про учительницу химии в бегах «Убить Риту», проект о ставках на спорт «Теория больших денег», комедийный хоррор «Конкретный убийца», а также детективный триллер по мотивам комикса DC «Тела» и анимационное шоу для взрослых с метаюмором «Объяснялкины» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Бедный олигарх», 2 сезон (ТНТ) (18+)
Продолжение комедии с Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкины, спродюсированной братьями Андреасян. Во втором сезоне бизнесмен Виктор Гнида и его верный дворецкий Адам окажутся за решеткой в Лондоне. К касту присоединился Тимур Батрутдинов в роли тюремного надзирателя Дмитрия. Режиссером проекта остался постановщик первого сезона Гайк Асатрян.
С 16 октября, ТНТ, Premier
Сериал «Против всех», 2 сезон (Start, СТС) (6+)
Ситком для семейного просмотра от создателей «Ивановых-Ивановых» с Николаем Добрыниным, Сергеем Лавыгиным (в роли сразу двух персонажей) и Александрой Урсуляк. Сюжет немного напоминает анимационный фильм «Вверх» Pixar. Пожилой Захар отказывается продать застройщику свой дом. Так тот оказывается прямо посреди двора элитного ЖК. В новом сезоне семья Захара продолжит отстаивать свое жилье, а противостоять им будет беспринципная дочь генерала Барбара (Александра Ребенок).
С 16 октября, Start
Сериал «Убить Риту», премьера (Premier) (18+)
Бодрая криминальная драмеди с элементами эротического триллера и солисткой группы «СБПЧ» Евгенией Борзых в главной роли (наша героиня октябрьской обложки!). Она играет учительницу химии Риту, которую увольняют из школы за связь с учеником. Оставшись без средств, та начинает зарабатывать уборкой, в чем ей помогают научные знания о соединениях и свойствах веществ. Однажды ее вызывают очистить дом, который оказывается местом преступления. Рите приходится пуститься в бега, а гонится за ней не только полиция, но и бандиты. В касте проекта — Артем Быстров, Александр Мизев, Игорь Грабузов, Олег Гаас, Роман Семейко. Поставила его Мария Агранович («Люби их всех»).
C 19 октября, Premier
Сериал «Теория больших денег», премьера («Иви») (18+)
Драма с Ильей Маланиным («На районе», «Рядом»). Гениальный математик с расстройством аутического спектра вынужден использовать свои способности, чтобы выиграть у букмекерской конторы: ему срочно нужны деньги на операцию сыну-подростку. Но придуманный им беспроигрышный вариант не срабатывает из-за коррумпированности самой системы. Одним из продюсеров сериала выступил Андрей Золотарев — шоураннер «13 клинической».
С 19 октября, «Иви»
Фильм «Конкретный убийца» / Totally Killer (18+)
Комедийный хоррор, в котором смешиваются приемы франшиз «Назад в будущее» и «Крик». Джейми (Кирнан Шипка) — учится в старших классах американской школы в городке Вернон в наше время. В конце 1980-х в этой тихой провинции произошло тройное убийство. Неизвестный в маске зарезал трех 16-летних девушек. Спустя годы маньяк возвращается, чтобы расправиться с Пэм (Джули Боуэн), мамой Джейми. Тогда на созданной подругой машине времени девушка отправляется в прошлое, чтобы не допустить убийства и тем спасти и свою маму.
Уже вышел, Amazon Prime
Сериал «Объяснялкины», премьера («Кинопоиск») (18+)
Мультсериал для взрослых создали Егор Лоскутов и Дмитрий Сыендук. Это история семьи Объяснялкиных, которые снимают образовательное шоу. Они пописывают контракт со стримингом, в котором оказывается пункт, что они не имеют права стареть и умирать. Чтобы разорвать договор, Объяснялкины начинают делать такое шоу, чтобы продюсер сам их уволил.
С 19 октября, «Кинопоиск»
Сериал «Тела» / Bodies, премьера (Netflix) (18+)
Триллер по мотивам одноименного комикса DC. Действие разворачивается сразу в четырех эпохах: в 1890, 1941, 2023 и 2053 годах. В них разные лондонские сыщики расследуют убийство одного и того же человека. В касте проекта — Стивен Грэм («Точка кипения»), Шира Хаас («Неортодоксальная»), Джейкоб Форчун-Ллойд («Ход королевы») и Кайл Соллер («Андор»). Поставили историю Марко Кройцпайнтнер («Дело Коллини») и Ван Хаолу («Доктор Кто»).
С 19 октября, Netflix
Фильм «Голда. Судный день» / Golda (18+)
Байопик Голды Меир — первой женщины-премьер-министра Израиля — с Хелен Миррен в главной роли. По сюжету спустя годы она вспоминает Судный день (Йом Кипур) 1973-го, когда ее страну атаковали Египет, Сирия и Иордания, пытаясь вернуть потерянные территории. Голда, которую впоследствии назовут «бабушкой Израиля», принимает решение о срочной мобилизации. Снял картину, участвовавшую в Берлинале, Гай Наттив («Потоп», «Скин»).
С 20 октября, «Иви», Kion
Сериал «Элита» / Élite, 7 сезон (Netflix) (18+)
Подростковый сериал про сложности обучения в элитной испанской школе, где стандартные пубертатные проблемы вроде конфликтов с родителями и самоопределения миксуются с классовым неравенством и убийствами (да-да). Получается что-то вроде «Эйфории» (без постмодернизма) на территории «Ривердэйла». В новом сезоне в проект вернется Омар Аюсо, а среди новичков каста — актер российского происхождения Глеб Абросимов.
С 20 октября, Netflix
Сериал «Реальные пацаны», 10 сезон (ТНТ) (16+)
Долгоиграющий сериал Жанны Кадниковой о приключениях Коляна (Николай Наумов) заходит на финал. Десятый сезон станет последним для когда-то революционного для российского ТВ проекта (в нем использовался художественно оправданный прием якобы документальной камеры и разрушения четвертой стены, когда персонаж обращается к зрителю). По сюжету в новых сериях герои отправятся в деревню.
С 20 октября на Premier, с 23 октября — на ТНТ
Фильм «Коби Брайант: Черная Мамба» / The Legend of the 81-Point Game (12+)
Документальная лента о знаменитом баскетболисте, погибшем в авиакатастрофе в январе 2020 года. Коби Брайнт был легендой клуба Los Angeles Lakers и пятикратным чемпионом NBA. Фильм построен вокруг игры 2006 года — тогда в матче против Toronto Raptors спортсмен набрал 81 очко. Снял проект Йоханнес Гуттенкунст, для которого это дебют в режиссуре.
С 20 октября, «Кинопоиск», Premier, Okko
Фильм «Голубиный туннель» / The Pigeon Tunnel (16+)
Документальный фильм классика неигрового кино Эррола Морриса, автора «Тонкой голубой линии», посвящен писателю Джону ле Карре. В нем исследуется как создатель лихо закрученных шпионских романов Дэвид Корнуэлл (ле Карее — это псевдоним) и экс-сотрудник MI5 построил головокружительную литературную карьеру.
С 20 октября, AppleTV+
Фильм «Баба Яга спасает мир» (6+)
Приключенческая сказка для всей семьи с Людмилой Артемьевой («Сваты», «Большая секунда») в роли Бабы Яги. Ее, как и в недавнем анимационном фильме «Яга и книга заклинаний», не демонизируют. Напротив, она спасает людей от древнего зла, которое олицетворяет Кощей (Григорий Сиятвинда из «Отеля Элеон»). Чтобы защитное заклинание продолжило действовать, ей приходится из волшебного леса отправиться в наш мир. Также в касте проекта — Глафира Тарханова («Измены»), Ян Цапник («Последний министр»), Олеся Железняк («Ландыш серебристый») и другие.
С 21 октября, «Кинопоиск»
Фильм «Первый день моей жизни» / Il primo giorno della mia vita (18+)
Новая работа режиссера «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе с Тони Сервилло («Лоро», «Великая красота», «Молодость») в одной из главных ролей. Таинственный мужчина предлагает четырем отчаявшимся людям поменять судьбу. Они на неделю становятся невидимыми и наблюдают, каким бы оказался мир, если бы их в нем не было.
С 21 октября, «Кинопоиск», Okko
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