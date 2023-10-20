От «Убить Риту» до «Теории больших денег»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Реальные пацаны», 10 сезон (ТНТ) (16+)

Долгоиграющий сериал Жанны Кадниковой о приключениях Коляна (Николай Наумов) заходит на финал. Десятый сезон станет последним для когда-то революционного для российского ТВ проекта (в нем использовался художественно оправданный прием якобы документальной камеры и разрушения четвертой стены, когда персонаж обращается к зрителю). По сюжету в новых сериях герои отправятся в деревню.

С 20 октября на Premier, с 23 октября — на ТНТ