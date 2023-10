От «Убить Риту» до «Теории больших денег»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Коби Брайант: Черная Мамба» / The Legend of the 81-Point Game (12+)

Документальная лента о знаменитом баскетболисте, погибшем в авиакатастрофе в январе 2020 года. Коби Брайнт был легендой клуба Los Angeles Lakers и пятикратным чемпионом NBA. Фильм построен вокруг игры 2006 года — тогда в матче против Toronto Raptors спортсмен набрал 81 очко. Снял проект Йоханнес Гуттенкунст, для которого это дебют в режиссуре.

С 20 октября, «Кинопоиск», Premier, Okko