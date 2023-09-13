«Оскар» для Хелен Миррен: Почему стоит увидеть фильм «Голда. Судный день»?

Согласно Талмуду в Судный день — Йом-Кипур, день всепрощения у евреев — оцениваются поступки человека за прошедший год. В этот особо почитаемый в иудаизме праздник на Израиль в октябре 1973 года напали Сирия и Египет. Сгорбившаяся от груза ответственности и смертельной болезни 75-летняя Голда Меир решительно приняла удар на себя. Во время воздушной тревоги она, не теряя самообладания, заявила растерянным чиновникам: «Я не собираюсь прятаться под стол, но вам мешать не стану». За отвагу и непоколебимость ей прозвали «единственным мужчиной в правительстве», ведь Голда делала то, что должно, когда другие были готовы склонить головы.

Жизнь Голды Меир показывали в игровом кино лишь однажды: в 1982 году ее сыграла Ингрид Бергман в драме Алана Гибсона «Женщина по имени Голда». В отличие от коллеги, охватившего всю биографию Меир — от рождения в период еврейских погромов в царской России до обретения статуса политического лидера Израиля, — «оскароносный» постановщик Гай Наттив сосредоточился лишь на 19 днях. Тогда, в октябре 1973-го, физические страдания, причиняемые острой стадией смертельной болезни, казались ей ничтожными по сравнению с болью от потерь граждан страны. Однако, несмотря на экстремальные обстоятельства, Голда Меир сохраняла стойкость.