Кинофестиваль «Послание к человеку» объявил конкурсную программу 2023 года

В международном, национальном и экспериментальном конкурсе In Silico жюри и зрители оценят 63 картины. Кинопоказы и другие события фестиваля пройдут с 20 по 28 октября в киноцентре «Дом Кино», киностудии «ЛенДок», в кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Ленфильм», «Великан Парк», в «Доме Радио», на Новой сцены Александринского театра, а также в книжном магазине «Порядок слов». Публикуем полную программу 33-го сезона кинофестиваля.