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Кино и сериалы

Кинофестиваль «Послание к человеку» объявил конкурсную программу 2023 года

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В международном, национальном и экспериментальном конкурсе In Silico жюри и зрители оценят 63 картины. Кинопоказы и другие события фестиваля пройдут с 20 по 28 октября в киноцентре «Дом Кино», киностудии «ЛенДок», в кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Ленфильм», «Великан Парк», в «Доме Радио», на Новой сцены Александринского театра, а также в книжном магазине «Порядок слов». Публикуем полную программу 33-го сезона кинофестиваля.

Кадр из фильма предоставлен оргкомитетом кинофестиваля "Послание к человеку"

"Географии одиночества"

В национальный конкурс «Послания к человеку» вошли фильмы:

  • «26-й кольцевой». Режиссер Дарья Одышева. Россия, 2023, 20 мин.
  • «Артем и Ева». Режиссер Евгений Милых. Франция, Грузия, Эстония, 2023, 96 мин.
  • «За отсутствующих здесь дам!» Режиссер Маша Черная. Россия, 2023, 39 мин.
  • «Заполярная экскурсия». Режиссер Сергей Масальский. Россия, 2023, 23 мин.
  • «Колбаса Митрофана Аксенова». Режиссер Алексей Федорченко. Россия, 2023, 61 мин.
  • «Ленечка». Режиссер Рената Джало. Россия, 2023, 52 мин.
  • «Лосенок». Режиссер Елена Копцева. Россия, 2023, 63 мин.
  • «Мама Америка». Режиссер Анна Швейгольц. Россия, 2023, 6 мин.
  • «Не_тронутый». Режиссер Елизавета Верховенская. Россия, 2023, 24 мин.
  • «Предлагаемые обстоятельства». Режиссер Никита Ефимов. Россия, 2023, 82 мин.
  • «Смерть кино». Режиссер Тихон Пендюрин. Россия, Италия, 2023, 45 мин.
  • «Страбери филдс форевер». Режиссер Сергей Строганов. Россия, 2023, 21 мин.
  • «Циркус». Режиссер Яна Рейнсон. Россия, 2023, 67 мин.
  • «Яма». Режиссер Лиза Коро. Россия, 2023, 17 мин.
Кадр из фильма предоставлен оргкомитетом кинофестиваля "Послание к человеку"

"Дева"

Участники короткометражного экспериментального конкурса In Silico:

  • «День на натуре» / Exterior Day. Режиссер Джулия Маньо. Италия, 2022, 8 мин.
  • «Держись за жизнь» / Hold on for dear life. Режиссер Симоне Фиорентино. Италия, 2023, 9 мин.
  • «Дорогой зритель» / Dear Viewer. Режиссер Самир Радван. Египет, 2023, 5 мин.
  • «Как это сказать» / How to Express It. Режиссер Айбе Карелин. Франция, 2023, 5 мин.
  • «Многоклеточное». Режиссер Рая Шматова. Россия, 2023, 8 мин.
  • «О.А.». Режиссер Ярослав Кириченко. Россия, 2023, 7 мин.
  • «Ода одиночеству» / Ode to Loneliness. Режиссер Раване Нассиф. Ливан, Катар, Канада, 2022, 17 мин.
  • «Полевые цветы» / Wild Flowers. Режиссер Карла Црнчевич, Хорватия. Испания, 2022, 11 мин.
  • «Пустые комнаты». Режиссер Евгения Казанкина. Россия, 2023, 6 мин.
  • «Пустынные мечты» / Desert Dreaming. Режиссер Абдул Халик-Азиз. Шри-Ланка, 2023, 12 мин.
  • «Реконструкция». Режиссер Игорь Поликарпов. Россия, 2023, 11 мин.
  • «Руководство по кинематографии для дилетантов – Том. I» / A Companion for Amateur Cinematographers: Vol. I. Режиссер Федерико Ди Корато. Италия, 2023, 20 мин.
  • «Супер Дороти – сорт бенгальской розы». Режиссер Даша Лихая. Россия, 2023, 10 мин.
  • «Фильм, который вы увидите» / The Film You Are About to See. Режиссер Максим Мартино. Франция, 2023, 11 мин.
  • «Шанхай весной» / Shanghai in the Spring. Режиссер Сюнь Сюнь. Китай, 2022, 11 мин.
  • «Экран» / Sliver Cave. Режиссер Цай Цайбэй Китай, 2022, 14 мин.
Кадр из фильма предоставлен оргкомитетом кинофестиваля "Послание к человеку"

"Свет падает вертикально"

Конкурс полнометражного документального кино:

  • «Армрестлер» / Arm Wrestler. Режиссер Йоргос Гусис. Греция, 2022, 77 мин.
  • «Бэкграунд» / Background. Режиссер Халед Абдулвахед. Германия, 2023, 64 мин.
  • «Географии одиночества» / Geographies of Solitude. Режиссер Жаклин Миллс. Канада, 2022, 103 мин.
  • «До свиданья, дикарь» / Adieu Sauvage. Режиссер Серхио Гуатакира Сармьенто. Бельгия, Франция, 2023, 92 мин.
  • «Замок» / The Castle. Режиссер Мартин Бенчимоль. Аргентина, Франция. 2023, 78 мин.
  • «Осколки неба» / Fragments from Heaven. Режиссер Аднане Барака. Марокко, Франция, 2022, 84 мин.
  • «Свет падает вертикально» / Light Falls Vertical. Режиссер Эфтимья Зимврагаки. Испания, Германия, Италия, Нидерланды, 2022, 85 мин.
  • «Сумерки» / Twilight. Режиссер Владимир Эйснер. Россия, Германия, 2023, 77 мин.
Кадр из фильма предоставлен оргкомитетом кинофестиваля "Послание к человеку"

"До свиданья, дикарь"

Конкурс которкометражного документального кино:

  • «Ахерон» / Aqueronte. Режиссер Мануэль Муньос. Испания, 2023, 26 мин.
  • «Все дни мая» / All the Days of May. Режиссер Мириам Чарльз. Канада, 2023, 6 мин.
  • «Зонненхоф» / Sonnenhof. Режиссер Татьяна Фанни. Швейцария, Голландия, 2023, 22 мин.
  • «Крохи» / Scarce. Режиссеры Клара Анастасия, Габриэла Гайя Мейреллеш. Бразилия, 2022, 15 мин.
  • «Пациент» / Patient. Режиссер Лори Фелкер. США, 2023, 23 мин.
  • «Планета Д» / Planet D. Режиссер Олеся Рудыка. Россия, 2023, 14 минут
  • «Протезы» / Dentures. Режиссеры Сиддхарт Потаде, Нихил Лама. Индия, 2023, 15 мин.
  • «Фран и Верка, или обыкновенный день в заброшенной деревне» / Fran and Verka; or a Usual Day in an Abandoned Village. Режиссер Совран Нрекай. Косово, 2023, 13 мин.
Кадр из фильма предоставлен оргкомитетом кинофестиваля "Послание к человеку"

"Масло масло масло"

Конкурс короткометражного игрового кино:

  • «А родители придут со мной повидаться?» / Will My Parents Come To See Me. Режиссер Мо Хараве, Австрия, Германия, Сомали, 2022, 28 мин.
  • «Белый дом» / Maison Blanche. Режиссер Камилль Дюмортье. Франция, 2023, 27 мин.
  • «В ожидании солнца» / Pledging the Sun. Режиссер Кристиантос Маргонис. Греция, 2022, 17 мин.
  • «Дерево без листьев» / The Tree Without Leaves. Режиссер Роман Белов. Россия, 2023, 24 мин.
  • «Дети июля» / Kids of July. Режиссер Мария Чукальская. Россия, 2023, 20 мин.
  • «Масло масло масло» / Oil Oil Oil. Режиссер Мануэль Дюпон. Бельгия, Франция, 2023, 24 мин.
  • «Один яркий солнечный день» / A Bright Sunny Day. Режиссер Хэ Уйпэнь. США, 2023, 20 мин.
  • «Столкновение» / Collision. Режиссер Амирхосейн Мохсени. Иран, 2023, 14 мин.
  • «Тающие на солнце» / The Melting Creatures. Режиссер Диего Сеспедес. Чили, Франция, 2022, 16 мин.
  • «Человеческая природа» / Human Nature. Режиссер Моника Лима. Португалия, Германия, 2023, 25 мин.
Кадр из фильма предоставлен оргкомитетом кинофестиваля "Послание к человеку"

"Человеческая природа"

Конкурс короткометражного анимационного кино:

  • «Мусорщик» / The Garbage Man. Режиссер Лаура Гонсалвис. Португалия, 2022, 12 мин.
  • «Персона» / Persona. Режиссер Мун Сучин. Республика Корея, 2022, 7 мин.
  • «Продавцы льда» / Ice Merchants. Режиссер Жоау Гонсалес. Португалия, Великобритания, Франция, 2022, 14 мин.
  • «Спи, мой хороший» / Sleep, My Good. Режиссер Дуся Геллер. Россия, 2023, 6 мин.
  • «Сука» / The Bitch. Режиссер Карла Мело Гамперт. Колумбия, Франция, 2023, 14 мин.
  • «Улыбка» / The Smile. Режиссер Эрик ван Схаайк. Нидерланды, 2022, 16 мин.
  • «Что-то вроде завещания» / A Kind of Testament. Режиссер Стивен Виллемин. Франция, 2023, 16 мин.
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