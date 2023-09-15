Объявлены фильмы-участники трех внеконкурсных программ кинофестиваля «Послание к человеку»

По словам Михаила Ратгауза, внутренней задачей программы «Новые голоса» был «поиск фильмов, к которым сложно обнаружить быстрые аналоги». Можно ли научить кино думать по-новому? На этот вопрос ищут ответы семь молодых режиссеров, чьи фильмы вошли в программу этого года:

«Безопасное место» (Sigurno mjesto) — режиссер Юрай Леротич, Хорватия, 2022, 103 минуты.

«Дева» (The Maiden) — режиссер Грэм Фой, Канада, 2022, 117 минут.

«Каракуль» (Astrakan) — режиссер Давид Депессевилль, Франция, 2022, 105 минут.

«Колебания» (Unrueh) — режиссер Сирил Шойблин, Швейцария, 2022, 93 минуты.

«Магнитные поля» (Magnitika pedia) — режиссер Йоргос Гусис, Греция, 2021, 78 минут.

«Остров» (L'île) — режиссер Дамиен Манивель, Франция, 2023, 73 минуты.

«Тебе никто не смотрит в глаза» (Kukaan ei katso sinua silmiin) — режиссер Йессе Ялонен, Финляндия, 2022, 64 минуты.

Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет с 20 по 28 октября. Во главе программы этого года — три конкурса: международный, национальный и экспериментальный конкурс In Silico. Ее дополняют тематические внеконкурсные показы, ретроспективы, дискуссии и мастер-классы с профессионалами индустрии на актуальные и важные темы. Кинопоказы программы пройдут на центральных площадках Петербурга: в киноцентре «Дом Кино», киностудии «ЛенДок», в кинотеатрах «Аврора», «Родина» и «Великан Парк», в Доме Радио, а также в книжном магазине «Порядок слов».

18+