Объявлены фильмы-участники трех внеконкурсных программ кинофестиваля «Послание к человеку»

Они призваны расширить интеллектуальное пространство фестиваля, ядром которого остается документальное кино. Рассказываем о том, какие ленты вошли в программы «Кино сверхреальности», «Мастерская» и «Новые голоса».
Программа «Кино сверхреальности» киноведа и журналиста Андрея Плахова традиционно познакомит зрителей с самыми ожидаемыми игровыми новинками года. Ее фильмами-участниками стали:
- «Каникулы» — режиссер Анна Кузнецова. Россия, Финляндия, 2023, 118 минут.
- «Новое чудо» — режиссер Александра Стреляная. Россия, 2023, 95 минут.
- «О сухой траве» (About dry grasses) — режиссер Нури Бильге Джейлан. Турция, 2023, 197 минут.
- «Природа любви» (Simple comme Sylvain) — режиссер Монья Шокри. Франция, 2023, 110 минут.
- «Фрау» — режиссер Любовь Мульменко. Россия, 2023, 105 минут.
«Сегодня порой трудно отличить документальный фильм от художественного, реальность — от ее искусной имитации, достоверную информацию — от пропаганды, правду — от так называемой постправды. Программа «Кино сверхреальности» призывает нас рассмотреть это противоречие как базовую проблему современной культуры и кинематографа. Собранные в ней фильмы часто ломают привычные границы жанров и видов кино. Все они так или иначе оперируют реальными фактурами, но фантазия и авторская воля превращают их в субъективную «сверхреальность», — представляет программу «Кино сверхреальности» ее автор.
«Каникулы», режиссер Анна Кузнецова
Программа «Мастерская», курируемая Петром Шепотинником, предлагает заглянуть в творческую лабораторию выдающихся итальянских режиссеров, чьи фильмы признаны классикой мирового кинематографа. В этом году это своего рода ретроспектива фильмов режиссера-документалиста Марио Канали, сделанных на протяжении последнего десятилетия. Героями его документальных исследований стали Марко Феррери, Джило Понтекорво, Витторио де Сика и братья Тавиани. В программу вошли фильмы:
- «Витторио Д.» — режиссеры Марио Канале, Анароса Мори. Италия, 2009, 93 минуты.
- «Джило» — режиссеры Марио Канале, Анароса Мори. Италия, 2007, 93 минуты.
- «Дуглас Сирк. Надежда как отчаяние» — режиссер Роман Хюбен. Швейцария, 2023, 76 минут.
- «Марко Феррери: Режиссер, пришедший из будущего» — режиссер Марио Канале. Италия, 2007, 93 минуты.
- «Страсть и утопия» — режиссер Марио Канале. Италия, 2015, 93 минуты.
«Марко Феррери: Режиссер, пришедший из будущего», режиссер Марио Канале
По словам Михаила Ратгауза, внутренней задачей программы «Новые голоса» был «поиск фильмов, к которым сложно обнаружить быстрые аналоги». Можно ли научить кино думать по-новому? На этот вопрос ищут ответы семь молодых режиссеров, чьи фильмы вошли в программу этого года:
- «Безопасное место» (Sigurno mjesto) — режиссер Юрай Леротич, Хорватия, 2022, 103 минуты.
- «Дева» (The Maiden) — режиссер Грэм Фой, Канада, 2022, 117 минут.
- «Каракуль» (Astrakan) — режиссер Давид Депессевилль, Франция, 2022, 105 минут.
- «Колебания» (Unrueh) — режиссер Сирил Шойблин, Швейцария, 2022, 93 минуты.
- «Магнитные поля» (Magnitika pedia) — режиссер Йоргос Гусис, Греция, 2021, 78 минут.
- «Остров» (L'île) — режиссер Дамиен Манивель, Франция, 2023, 73 минуты.
- «Тебе никто не смотрит в глаза» (Kukaan ei katso sinua silmiin) — режиссер Йессе Ялонен, Финляндия, 2022, 64 минуты.
Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет с 20 по 28 октября. Во главе программы этого года — три конкурса: международный, национальный и экспериментальный конкурс In Silico. Ее дополняют тематические внеконкурсные показы, ретроспективы, дискуссии и мастер-классы с профессионалами индустрии на актуальные и важные темы. Кинопоказы программы пройдут на центральных площадках Петербурга: в киноцентре «Дом Кино», киностудии «ЛенДок», в кинотеатрах «Аврора», «Родина» и «Великан Парк», в Доме Радио, а также в книжном магазине «Порядок слов».
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