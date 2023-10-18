Елизавета Боярская, Маша Данцис и студенты театральных вузов вошли в жюри кинофестиваля «Послание к человеку»

Публикуем состав жюри кинофестиваля, а также рассказываем о дополнительной программе событий — с выступлением Алексея Гориболя, премьерой документальной картины Алексея Германа-младшего и Елены Окопной «Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов» и встречами с режиссерами.
Елизавета Боярская
В состав Международного жюри вошли актриса театра и кино Елизавета Боярская, режиссер Чайтанья Тамхане (Индия), режиссер Хуанг Цзи (Китай), продюсер Шахрам Эбрахими (Иран), а также режиссер и сценарист Изабелла Эклеф (Швеция).
В составе жюри Национального конкурса вошли продюсер и писатель из Италии Ольга Страда, режиссеры-документалисты из Узбекистана Умида Ахмедова и Олег Карпов, а также режиссер неигрового кино из Израиля Лидия Шейнина.
В жюри Международного конкурса короткометражных экспериментальных фильмов In Silico вошли американский режиссер Патрик Бреснан, художник медиа Маша Данцис, российский музейный проектировщик, эксперт Надя Пантюлина, а также художник и основатель коллектива u/n multitude Никита Спиридонов.
В жюри прессы в 2023 году кинокритик и главный редактор международного научного журнала «Кинема» Виктория Смирнова-Майзель, кинокритик газеты «Коммерсантъ» Юлия Шагельман, а также театровед Олег Зинцов.
Фильмы программы фестиваля по традиции оценят члены Студенческого жюри: студентка СПбГИКиТ Мария Малинина, ученица режиссерской мастерской Санкт-Петербургской школы нового кино Дарья Омельченко, студент ВГИКа ПиньЦзя Уй и студентка СПбГУ Александра Рудавская.
Фильм «Каникулы»
Фильмом открытия кинофестиваля «Послание к человеку» в этом году станет «Книга решений» Мишеля Гондри. В спецпрограмме Алексея Медведева и Наталии Пылаевой «Панорама.doc» еще одна российская премьера — фильм «Майкл Дуглас, вундеркинд» режиссера Амина Местари. 22 октября на «Ленфильме» покажут документальную картину Алексея Германа-младшего и Елены Окопной «Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов». 23 октября на «Лендоке» пианист Алексей Гориболь исполнит музыку Леонида Десятникова перед показом фильма «Ленечка» режиссера Ренаты Джало. Фильмом закрытия кинофестиваля станут «Каникулы» Анны Кузнецовой.
Алексей Гориболь
Кинопоказы фильмов Международного конкурса пройдут в кинотеатре «Дом кино», где со зрителями лично встретятся режиссеры конкурсных картин Аднане Барака («Осколки неба»), Йоргос Гусис («Армрестлер»), Ефтимья Зимврагаки («Свет падает вертикально»), Серхио Гуатакира Сармьенто («Прощай, дикарь») Владимир Эйснер («Сумерки»), а также авторы короткометражных фильмов Роман Белов («Дерево без листьев»), Олеся Рудыка («Планета Д») и Мария Чукальская («Дети июля»). К ним присоединятся с Q&A по зуму режиссеры Халед Абдулвахед («Бэкграунд») Камиль Дюмортье («Белый дом»), Татьяна Фанни («Зонненхоф») и Лори Фелькер («Пациент»).
Напомним, в международном, национальном и экспериментальном конкурсе In Silico жюри и зрители кинофестиваля «Послание к человеку» в этом году оценят 63 картины. Кинопоказы и другие события фестиваля пройдут с 20 по 28 октября в киноцентре «Дом Кино», киностудии «Лендок», в кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Ленфильм», «Великан Парк», в «Доме Радио», на Новой сцены Александринского театра, а также в книжном магазине «Порядок слов». Публикуем полную программу 33-го сезона кинофестиваля.
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