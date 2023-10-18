Елизавета Боярская, Маша Данцис и студенты театральных вузов вошли в жюри кинофестиваля «Послание к человеку»

В состав Международного жюри вошли актриса театра и кино Елизавета Боярская, режиссер Чайтанья Тамхане (Индия), режиссер Хуанг Цзи (Китай), продюсер Шахрам Эбрахими (Иран), а также режиссер и сценарист Изабелла Эклеф (Швеция).

В составе жюри Национального конкурса вошли продюсер и писатель из Италии Ольга Страда, режиссеры-документалисты из Узбекистана Умида Ахмедова и Олег Карпов, а также режиссер неигрового кино из Израиля Лидия Шейнина.

В жюри Международного конкурса короткометражных экспериментальных фильмов In Silico вошли американский режиссер Патрик Бреснан, художник медиа Маша Данцис, российский музейный проектировщик, эксперт Надя Пантюлина, а также художник и основатель коллектива u/n multitude Никита Спиридонов.

В жюри прессы в 2023 году кинокритик и главный редактор международного научного журнала «Кинема» Виктория Смирнова-Майзель, кинокритик газеты «Коммерсантъ» Юлия Шагельман, а также театровед Олег Зинцов.

Фильмы программы фестиваля по традиции оценят члены Студенческого жюри: студентка СПбГИКиТ Мария Малинина, ученица режиссерской мастерской Санкт-Петербургской школы нового кино Дарья Омельченко, студент ВГИКа ПиньЦзя Уй и студентка СПбГУ Александра Рудавская.