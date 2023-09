Финал «Сексуального просвещения», возвращение «Папиных дочек» и «Утреннее шоу»: главные сериалы сентября 2023-го

«Континенталь» / The Continental: From the World of John Wick, премьера (Peacock) (18+)

Спин-офф франшизы о Джоне Уике рассказывает об отеле «Континенталь» — месте, где собираются киллеры. А главным героем выбран его будущий владелец — Уинстон (Колин Вуделл). Также в касте проекта в роли короля преступности Нью-Йорка Мэл Гибсон. Мини-сериал из трех полуторачасовых эпизодов запустили Грег Кулидж и Кирк Уорд, работавшие вместе над «Уэйном».

