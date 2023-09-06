Финал «Сексуального просвещения», возвращение «Папиных дочек» и «Утреннее шоу»: главные сериалы сентября 2023-го

Последний сезон хита Netflix «Сексуальное просвещение», комедия про стендап с Глебом Калюжным и Юрием Стояновым «Трепачи», продолжение «Утреннего шоу» с неизменными Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, а также сиквел (и он же спин-офф) «Папиных дочек» — рассказываем о главных сериалах первого месяца осени.
«Колесо времени» / The Wheel of Time, 2 сезон (Amazon Prime) (16+)
Продолжение амбициозного проекта Amazon Prime — экранизации фэнтези-саги Роберта Джордана из 14 романов. В этой вселенной женщины занимают особое положение, так как только они владеют магией. В первом сезоне одна из них — леди Морейн (Розамунд Пайк) — после нападения троллоков (полулюди полуживотные) на деревню предложила подросткам (Джоша Страдовски, Барни Харрис и Маркус Рутерфорд) сбежать. Ей казалось, что одному из них суждено стать избранным. Во втором сезоне разбросанные по миру герои будут выживать без поддержки друзей.
С 1 сентября, Prime Video
«Крутая перемена», премьера (Start) (16+)
Отчасти основанный на реальной истории сериал Карена Оганесяна («Игра на выживание») с Никитой Ефремовым в главной роли. Он играет Андрея, который решил не продолжать семейные традиции и работать учителем, а уехал в Москву, чтобы создать там свой бизнес. Обанкротившись, он вынужден вернуться домой и пойти преподавать литературу в колонию, где отбывает срок его отец (Игорь Черневич), и обычную общеобразовательную школу. Также в касте «Крутой перемены» Ольга Медынич, Анастасия Тодореску, Евгения Дмитриева и многие другие.
С 1 сентября, Start
«Жизнь по вызову», 2 сезон (Kion) (18+)
Продолжение сериала Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным в главной роли. Это история про рынок эскорт-услуг и его непосредственных участников и участниц. В каст вернутся Лиза Моряк, Наталья Рудова, Никита Кологривый и Владимир Сычев, а новых персонажей сыграют Ольга Смирнова, Анна Глаубэ, Нино Нинидзе и Ульяна Пылаева.
С 1 сентября, Kion
«Первокурсницы», премьера (ТНТ) (16+)
Комедия о важности образования с Анной Уколовой и Екатериной Сутуловой в главных ролях. Они играют женщин, которые ближе к 40 понимают, что мечты не сбылись, так как они когда-то бросили университет. Тогда они поступают на первый курс вуза, вновь окунаясь в давно забытую студенческую жизнь. Снял проект Илья Ермолов («Разрешите обратиться»).
С 4 сентября, ТНТ, Premier
«Черное облако», премьера (18+)
Еще один проект режиссера «Игры на выживание» Карена Оганесяна, который выходит в сентябре. Это триллер по сценарию придумавшей «Измены» Дарьи Грацевич. Оля (Мария Мацель из «Перевала Дятлова», «Страны Саши» и «ЮЗЗЗ») испытывает настолько сильные вспышки ненависти, что желает смерти раздражающим ее людям. Однажды она узнает, что все ее хейтеры и обидчики начинают на самом деле умирать. Помимо Мацель, в проекте также снялись Марьяна Спивак, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Светлана Камынина и многие другие.
С 7 сентября, Okko
«Звездный путь: Нижние палубы» / Star Trek: Lower Decks, 4 сезон (Paramount+) (18+)
Продолжение анимационного сериала для настоящих фанатов «Стартрека» — он посвящен андердогам основных фильмов франшизы: капитану Фриману, лейтенанту Шекс, командиру Рэнсу и доктору Т'Ана. Их историю развил сценарист и продюсер Майк Макмахан, работавший над «Риком и Морти».
С 7 сентября, Paramount+
«Подменыш» / The Changeling, премьера (Apple TV+) (18+)
Экранизация мистического хоррора Виктора Лаваля. После рождения первенца Эмми сначала страдает от депрессии, а потом просто исчезает вместе с ребенком. Ее муж Аполлон пытается понять, что случилось и где их искать в как будто заколдованном Нью-Йорке. Протагонистов сыграли Лакит Стэнфилд («Атланта») и Кларк Бако («Леттеркенни»).
С 8 сентября, Apple TV+
«Добро пожаловать в Рексэм» / Welcome to Wrexham, 2 сезон (FX)
Продолжение документального проекта о том, как актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни в 2020 году купили валлийский футбольный клуб «Рексэм». Они хотят превратить играющую в пятом дивизионе команду в чемпионов. Вот только ни один из них не разбирается в футболе.
С 12 сентября, FX
«Утреннее шоу» / The Morning Show, 3 сезон (Apple TV+ ) (18+)
Флагманский проект Apple TV+, с которого стриминг стартовал, возвращается с уже третьем сезоном. Драма с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун уже поднимала темы #MeToo, коронавируса, культуры отмены и расизма. Тем интереснее про что история о двух телеведущих будет на этот раз. К тому же у сериала сменился шоураннер — вместо Керри Эрин у руля теперь Шарлотта Стаудт, работавшая над «Карточным домиком» и «Родиной». Среди новичков каста — Стивен Фрай, Тиг Нотаро, Николь Бехари и Джон Хэмм в роли медиамагната, с которым будут конфликтовать главные героини.
С 13 сентября, Apple TV+
«Другая черная девушка» / The Other Black Girl, премьера (Hulu) (18+)
Комедийный триллер основан на литературном дебюте Закии Далилы Харрис, ставшем бестселлером. Это история про темнокожую Неллу (Синклер Дэниэл), которая работает в крупном издательстве ассистенткой редактора. Она очень радуется, когда среди множества белых сотрудников у нее появляется коллега-африканка Хэйзел (Эшли Мюррэй). Но та начинает вдруг быстро продвигаться по карьерной лестнице, а в офисе происходить странные вещи.
С 13 сентября, Hulu
«Контейнер», 3 сезон (Start) (18+)
Продолжение драматического сериала про суррогатное материнство. В новом (и финальном для проекта) сезоне Саша (Оксана Акиньшина) видится с сыном только под контролем его биологического отца Вадима (Филипп Янковский). Переехать к нему — единственный способ не терять связи с ребенком. В касте проекта также Елизавета Шакира, Маруся Фомина, Дмитрий Чеботарев, Роман Васильев, Маша Лобанова и другие.
C 14 сентября, Start
«Папины дочки. Новые», премьера (СТС, Start) (16+)
Культовый ситком нулевых и начала десятых возвращается с сиквелом, которым в том числе и немного спин-офф, так как речь в нем пойдет главным образом о Венике (Филипп Бледный). Его жена Даша, как когда-то было и у Сергея Васнецова (Андрей Леонов), тоже сбегает, оставив его с четырьмя дочерьми. Помогать балансировать между работой и семьей ему будут Васнецовы.
К своим ролям в продолжении также вернулись Нонна Гришаева, Александр Олешко, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова и Дарья Мельник. Новое поколение детей играют Полина Денисова, Полина Айнутдинова, Виталия Корниенко и Ева Смирнова.
С 18 сентября, СТС, Start
«Иванько» (ТНТ) (16+)
Продолжение комедии про дружбу трех разных женщин чуть за 30 — преподавательницы английского и психолога Вали, тамады Насти и учительницы биологии Ярославы. Главных героинь играют Лина Миримская, Валентина Мазунина и Виктория Заболотная. Также в касте Денис Шведов, Анастасия Акатова, Елена Шевченко, Алексей Вертков, Михаил Тройник.
С 18 сентября, ТНТ, Premier
«Супермодели» / The Super Models, премьера (Apple TV+) (16+)
Документальный проект Apple TV+ посвящен супермоделям девяностых — Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Линде Евангелисте и Наоми Кэмпбелл. Как они стали фэшн-иконами и почему сейчас мир моды изменился. Шоу сняли два режиссера — обладатель «Оскара» за короткометражный фильм «Музыка Пруденс» Роджер Росс Уильям и Ларисса Биллс («На пуантах»)
С 20 сентября, Apple TV+
«Сексуальное просвещение» / Sex Education, 4 сезон (Netflix) (18+)
Самый обаятельный сериал об отношениях, сексе, взрослении и принятии себя и других прощается со зрителями четвертым сезоном, который станет для шоу финальным (для него придумали хулиганский слоган finish together — заканчивать вместе). В нем консультировавший одноклассников по интимным вопросам Отис (Эйса Баттерфилд) идет в прогрессивный колледж в родной Великобритании, а Мейв (Эмма Маккей) учится в американском университете под руководством писателя Томаса Моллоя (Дэн Леви из «Шиттс Крика»).
С 21 сентября, Netflix
«Лада Голд», премьера («Иви») (18+)
По-хорошему дикий роуд-муви о золотой (буквально!) «Ладе». В ней бандит с говорящим именем Мидас спрятал тонну драгметалла. По наследству авто перешло его внуку Артуру, который уходит на нем от погони от трех главарей бандитских группировок. В комедии Никиты Власова («Мажор в Сочи», «В Бореньке чего-то нет») снялись Павел Прилучный, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Аскар Ильясов, Стася Милославская, Даниил Воробьев, Игорь Черневич и другие. Все восемь серий проекта выйдут одновременно.
С 21 сентября, «Иви»
«Трепачи», премьера (Premier) (18+)
Бадди-муви о том, как юный стендапер и полузабытый советский писатель-сатирик встречаются (благодаря героине Розы Хайруллиной!) и переписывают судьбы (и шутки!) друг друга. В спродюсированном братьями Андреасян сериале вместе вновь, как и в «Вампирах средней полосы», снялись герои нашей сентябрьской обложки Юрий Стоянов и Глеб Калюжный. И это идеальный кастинговый мэтч благодаря их экранной химии.
С 21 сентября, Premier
«Континенталь» / The Continental: From the World of John Wick, премьера (Peacock) (18+)
Спин-офф франшизы о Джоне Уике рассказывает об отеле «Континенталь» — месте, где собираются киллеры. А главным героем выбран его будущий владелец — Уинстон (Колин Вуделл). Также в касте проекта в роли короля преступности Нью-Йорка Мэл Гибсон. Мини-сериал из трех полуторачасовых эпизодов запустили Грег Кулидж и Кирк Уорд, работавшие вместе над «Уэйном».
С 22 сентября, Peacock
«Крапополис» / Krapopolis, премьера (Fox) (18+)
Анимационный комедийный сериал придумал Дэн Хармон, создатель «Рика и Морти». В Древней Греции люди, боги и монстры живут, как одна большая дисфункциональная семья. А еще — пытаются управлять полисом. В озвучивании сериала приняли участие Ричард Айоади («Субмарина»), Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»), Бен Стиллер и многие другие. Проект продлили на второй и третий сезон.
С 24 сентября, Fox
«Бедные Абрамовичи», премьера (Start) (18+)
Комедия про корни, которые не стоит забывать. Бедному еврею Борису Абрамовичу (Гера Сандлер) после удара молнии является призрак его предка Хаима (Семен Стругачев). Он пытается заставить потомка вспомнить о его происхождении. Борис начинает соблюдать шаббат, читать Тору и ходить в синагогу. Но внезапная смена поведения очень тревожит его большую семью. Снял сериал Илья Фарфель («Короче»).
С 26 сентября, Start
«Плакса» (СТС, Wink) (16+)
Переехавшая из Москвы в Новоморск школьница Маша (Ника Жукова) подвергается буллингу со стороны новых одноклассников, которые начинают звать ее «плаксой». Единственной ее отдушиной становится музыка. Шоураннером проекта стал фронтмен «Руки Вверх!» Сергей Жуков. В сериале также снялся музыкант Ваня Дмитриенко, а родителей и бабушку Маши сыграли Роман Маякин, Агата Муцениеце и Ирина Розанова.
С 28 сентября, Wink
«Поколение „Ви“» / Gen V, премьера (Prime Video) (18+)
Спин-офф «Пацанов» посвящен коллдежу, в котором молодых героев со сверхспособностями учат обращаться с их даром. В него попадает студентка Мари Монро (Джаз Синклер) и другие первокурсники. Их заставляют принять участие в королевской битве, организованной компанией Vought International.
В шоу появятся Джесси Ашер, Колби Минифи и Пи Джей Бирн в ролях соответственно Реджи Франклина (Поезда-А) , Эшли Баррет и Адама Бурка, то есть персонажей, которых они играли и в «Пацанах».
С 29 сентября, Prime Video
«Кибердеревня», премьера («Кинопоиск») (12+)
Спродюсированный Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым («Эпидемия», «Перевал Дятлова») комедийный сай-фай про мир недалекого будущего, в котором «Звездные войны» встречают «Любовь и голуби».
В 2100 году люди уже живут на Марсе. Например, фермер Николай (Сергей Чихачев) со своей семьей. Но их мирному существованию начинает угрожать глава корпорации «Ижевск Дайнемикс» Барагозин, планирующий построить на месте их деревни завод. Шоу снято по мотивам YouTube-проекта Birchpunk.
Сентябрь, «Кинопоиск»
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