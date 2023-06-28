Ивлеева, Ищенко и Фоменко исполнят главные роли в сериале по сценарию Цыпкина «Министерство Всего Хорошего»

Анастасия Ивлеева

Об участии в сериале «Министерство Всего Хорошего»:

Если говорить про сценарий в целом – меня заинтересовала идея, что не все так бессмысленно и печально, как можно было бы подумать. И у людей есть надежда и шанс, есть место добру, а это всегда прекрасно. И второй момент – мой персонаж. Это антагонист! Вот такая вот биполярочка. Но это же классно, когда в борьбе за все хорошее появляется отрицательный персонаж, который не то, чтобы хочет сделать жизнь невыносимой (у него тоже есть своя миссия). По мнению этого персонажа, она тоже хорошая. И вот такое странное соотношения меня вдохновило