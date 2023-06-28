Ивлеева, Ищенко и Фоменко исполнят главные роли в сериале по сценарию Цыпкина «Министерство Всего Хорошего»

Это первый в России многосерийный проект, референсы художественных решений в котором реализованы с использованием искусственного интеллекта: концепт-арты миров, графических эффектов в монтаже, костюмов персонажей и дизайна тарелки сгенерировали нейросети. Показываем первые кадры со съемочной площадки.
«Порой мы обращаемся с просьбой к Вселенной, даже не предполагая, что на все запросы людей отвечают всего два министерства: в Министерстве Всего Хорошего — добряки и раздолбаи, зато в Министерстве Всего Плохого, как можно заметить, сверхэффективные менеджеры. Неожиданно одна простая просьба нарушает естественный ход событий и теперь от судьбы обычной питерской семьи будет зависеть, закроют ли Руководители министерств весь проект "Человечество"», — говорится в синопсисе сериала.
Главные роли в проекте исполнят Анастасия Ивлеева, Николай Фоменко, Владислав Прохоров и Лиза Ищенко. В сериале также примут участие Гоша Куценко, Ян Цапник, Ольга Сутулова, Игорь Верник, Артур Бесчастный, Линда Лапиньш, Валерия Федорович, Александр Алябьев, Алексей Макаров, Евгения Розанова, Дмитрий Ендальцев и другие. Режиссером-постановщиком фантастической комедии выступит Александр Фомин («Молодой человек»), автором идеи и сценария — Александр Цыпкин, оператором — Михаил Соловьев.
Об идее проекта:
Идею показать мой взгляд на то, как устроен мир в комедийной и лирической истории, я вынашивал давно, но вероятно в Министерстве всего хорошего ждали нужного момента. И, наконец, все совпало. Если говорить коротко, то наш сериал о том, что человеком нужно оставаться всегда, даже если ты ангел.
Об участии в сериале «Министерство Всего Хорошего»:
Если говорить про сценарий в целом – меня заинтересовала идея, что не все так бессмысленно и печально, как можно было бы подумать. И у людей есть надежда и шанс, есть место добру, а это всегда прекрасно. И второй момент – мой персонаж. Это антагонист! Вот такая вот биполярочка. Но это же классно, когда в борьбе за все хорошее появляется отрицательный персонаж, который не то, чтобы хочет сделать жизнь невыносимой (у него тоже есть своя миссия). По мнению этого персонажа, она тоже хорошая. И вот такое странное соотношения меня вдохновило
Съемки сериала «Министерство Всего Хорошего» пройдут в Москве, Подмосковье и Петербурге и продлятся до конца лета. Премьера сериала состоится на Okko в 2024 году.
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