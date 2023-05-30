Фильмы-участники Каннского кинофестиваля-2023 приедут в Россию! Список

Arna Media покажет в России фильмы «Паутина» режиссера Ким Джи-уна и «Обнаженная муза» из секции «Каннские премьеры» режиссера Мартена Прово. Arthouse, в свою очередь, привезет «Новенького» — ленту режиссера Уорвика Торнтона, участвующую в секции «Особый взгляд».

В списке HHG — три фильма:

«Омен», секция «Особый взгляд», награда «Новый голос». Режиссер Балоджи

The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed, секция «Двухнедельник режиссеров». Режиссер Джоэнна Арноу

«Спи», программа «Неделя критики». Режиссер Ю Джэ-сон

RWV и «Парадиз» привезут по одному фильму — ленту открытия «Жанна Дюбарри» Майвена с Джонни Деппом в главной роли и участника основного конкурса «Черные мухи» Жана-Стефана Совера.

Кинокомпания «Русский репортаж» приобрела права на показы трех картин:

«Монстр», основной конкурс, приз «Лучший сценарий». Режиссер Хирокадзу Корээда

«Книга решений», секция «Двухнедельник режиссеров». Режиссер Мишель Гондри

«Венсан должен умереть», программа «Неделя критики», особое упоминание «Премия пальмовой собаки». Режиссер Стефан Кастанг

Напомним, ранее стало известно, что российские дистрибьюторы скупают независимые фильмы Каннского кинофестиваля за «безумные» деньги. Один из проектов, который вызвал ажиотаж среди российских дистрибьюторов — последний, пока еще не названный проект Гая Ричи. По некоторым прогнозам, только за российские права на него можно выручить 10 миллионов долларов или больше.