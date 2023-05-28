Фильм Жюстин Трие «Траектория падения» забрал «Золотую пальмовую ветвь»

Гран-при кинофестиваля получил британский клипмейкер и режиссер Джонатан Глейзер за фильм «Зона интересов». Аки Каурисмяки за свою картину «Опавшие листья» удостоился приза жюри — это третья по значимости награда. За лучшую мужскую и женскую роли жюри наградило Кодзи Якусе («Прекрасные дни» Вима Вендерса) и Мерве Диздару («О сухой траве» Нури Бильге Джейлана). Лючшим дебютом назвали ленту Фам Тиен Ан Inside the Yellow Cocoon Shell.

Приз за лучшую режиссерскую работу вручили французскому режиссеру вьетнамского происхождения Чан Ань Хунгу за ленту «Рагу Додена Буффана». Приз за самый лучший сценарий получил японец Юдзи Сакамото за работу над «Монстром». «Золотая пальмовая ветвь» за лучший короткометражный фильм досталась Флоре Анне Буда за «27». Лучшим фильмом в секции «Особый взгляд» признан «Как заниматься сексом» Молли Мэннинг Уокер, приз жюри ушел «Гончим» Кемаля Лазрака. Асме Эль Мудир объявили лучшим режиссером за картину «Мать всей лжи».

«Одни из нас», «Очень странные дела», «Крик 6»: MTV назвал лауреатов своей кинопремии.