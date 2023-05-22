Российские дистрибьюторы скупают независимые фильмы Каннского кинофестиваля за «безумные» деньги

Как пишет Screendaily, рынок инди-фильмов «снова начинает процветать», поскольку стриминговые сервисы в этом году покупают меньше проектов. «Я давно не видел такого количества предварительно проданных фильмов», — отмечает собеседник издания, по словам которого российские покупатели платят за независимые ленты «безумные» деньги. «Они платят больше, чем запрашиваемая цена», — резюмировал он.

Один из фильмов, который вызвал ажиотаж среди российских дистрибьюторов — последний, пока еще не названный проект Гая Ричи, продаваемый компанией Black Bear International. По некоторым прогнозам, только за российские права на него можно выручить 10 миллионов долларов или больше.

Напомним, 1 июня в российский прокат выйдет лента «Переводчик» Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли. Главный герой картины — сержант американской армии Джон Кинли, который служит в Афганистане. Вернувшись на родину, он узнаент, что афганец Ахмед, который однажды спас ему жизнь, не получил право убежища. Тогда Кинли снова отправляется в Афганистан, чтобы спасти друга.

В настоящее время режиссер снимает «Министерство неджентльменской войны» и готовится к старту еще одного проекта — о котором и пишет Screendaily. В касте картины, детали сюжета которой пока не раскрываются, заявлены Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес. Съемки пройдут в Испании и стартуют летом 2023 года.

Ранее также стало известно о том, что независимые инди-киностудии начали активнее продвигать фильмы в России. Список лент, получивших релиз в стране, «длинный и разнообразный»: от нового фильма Гая Ричи «Переводчик» компании STX и фаворита Берлинского кинофестиваля «Кто убил BlackBerry» от студии XYZ Films до неожиданного хита Premiere Entertainment в жанре эксплотейшн «Винни-Пух: Кровь и мед».