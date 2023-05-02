Вышел тизер сериала Николая Хомерики «Спасти единственного сына» с Алексеем Серебряковым и Анной Ардовой

Наталья Лазарева

Продюсер сериала:

Мы сняли этот проект о любви, побеждающей все, о любви, дающей силы жить и бороться за любимых. Это был творческий поиск, как в создании любой кинокартины. Нам надо было создать мир, отличающийся от нашего, показать непростой процесс соприкосновения двух разных культур, показать, как характер русской женщины с его невероятной силой, способностью сострадать и умением не сдаваться, проявляется в непривычных и сложных обстоятельствах. Одним из залогов успеха фильма всегда является попадание актера в роль. На мой взгляд нам это удалось. Анна Ардова, нежная и одновременно сильная, воплотила образ русской женщины в широком смысле этого слова. А герой Алексея Серебрякова Павел — человек с непростой судьбой, со всеми недостатками и одновременно с широтой души и способностью к подвигу.