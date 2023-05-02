Вышел тизер сериала Николая Хомерики «Спасти единственного сына» с Алексеем Серебряковым и Анной Ардовой

Режиссер, привыкший исследовать структуру современной российской семьи, уделяет внимание не только опасному путешествию и спасению из плена, а истории личной жизни главной героини, силе материнской любви и женской солидарности.
Это проект о хирурге Лике Булатовой (Анна Ардова), узнавшей, что ее сын Василий (Валерий Степанов) попал в плен к террористам. Следователи ФСБ подозревают, что Василий присоединился к сирийским боевикам, но Лика уверена: ее сына похитили. Она находит и просит о помощи биологического отца Василия Павла (Алексей Серебряков) — он тоже врач, но его карьера и личная жизнь не сложились, а еще у него проблемы с законом. Вместе они отправляются в чужую страну, где ведут опасные поиски, попадают в зону боевых действий и каждый день смертельно рискуют, обретая новый смысл жизни. У них одна цель — спасти единственного сына, вытащить его из плена живым.
Продюсер сериала:
Мы сняли этот проект о любви, побеждающей все, о любви, дающей силы жить и бороться за любимых. Это был творческий поиск, как в создании любой кинокартины. Нам надо было создать мир, отличающийся от нашего, показать непростой процесс соприкосновения двух разных культур, показать, как характер русской женщины с его невероятной силой, способностью сострадать и умением не сдаваться, проявляется в непривычных и сложных обстоятельствах. Одним из залогов успеха фильма всегда является попадание актера в роль. На мой взгляд нам это удалось. Анна Ардова, нежная и одновременно сильная, воплотила образ русской женщины в широком смысле этого слова. А герой Алексея Серебрякова Павел — человек с непростой судьбой, со всеми недостатками и одновременно с широтой души и способностью к подвигу.
Премьера сериала «Спасти единственного сына» состоится 12 мая в онлайн-кинотеатре Kion.
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