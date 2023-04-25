Кид Кади О фильме Hell Naw — выдержка по Hypebeast: Этот фильм создавался пять лет. Сейчас я говорю всему миру, что этот фильм испортит вам настроение всеми лучшими способами. Я фанат ужасов с 7 лет, первыми фильмами ужасов, которые я когда-либо видел, были «Ночь живых мертвецов» и «Зловещие мертвецы». И с этого момента я подсел на чувство страха. Я давно хотел попасть в этот мир, создавая свои собственные истории, и теперь, после многих лет обдумывания в моей голове, это наконец происходит. Сэм, братья Лукас и я создали историю, которая, по нашему мнению, понравится всем поклонникам ужасов и комедий. Вы будете смеяться, о да, вы будете смеяться, но ужасный аспект этого фильма действительно стоит посмотреть. Вы будете потрясены. Я обещаю — вы все знаете, что я не валяю дурака.

Продюсерами проекта выступит Сэм Левинсон, Эшли Левинсон, Карина Манашил, Деннис Каммингс и сам Кид Кади.

Напомним, осенью 2022 года на Netflix вышел музыкальный мультсериал Entergalactic — история двух молодых художников, преодолевающих перипетии поисков любви в Нью-Йорке, основанная на одноименном альбоме рэпера Кида Кади. Роли в проеккте озвучили Джессика Уильямс, Тимоти Шаламе, Маколей Калкин и сам Кади.

Ранее HBO показал новый тизер сериала «Кумир» от The Weeknd и шоураннера «Эйфории». Премьера проекта Сэма Левинсона и Эйбела Тесвайе, изначально назначенная на осень 2022 года и позже перенесенная, состоится вне конкурса Каннского кинофестиваля. А уже в начале лета — на стриминге HBO.