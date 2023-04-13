Вне конкурса покажут новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», пятую часть франшизы «Индиана Джонс» под заголовком «Колесо судьбы», сериал «Кумир» Сэма Левинсона и The Weeknd, а также и «Паутину» Ким Джи-уна. В этом году киносмотр пройдет с 16 по 27 мая. Рассказываем, какие фильмы покажут в Каннах.
Основной конкурс:
- «Город астероидов», режиссер Уэс Андерсон
- «Клуб Зеро», режиссер Джессика Хауснер
- «Зона интересов», режиссер Джонатан Глейзер
- «Мертвые листья», режиссер Аки Каурисмяки
- «Четыре дочери», режиссер Каутер Бен Ханья
- «Траектория падения», режиссер Жюстин Трие
- «Чудовище», режиссер Хирокадзу Корээда
- «Свет будущего», режиссер Нанни Моретти
- «О сухой траве», режиссер Нури Бильге Джейлан
- «Прошлым летом», режиссер. Катрин Брейя
- «Рагу Додена Буффана», режиссер Чан Ань Хунг
- «Рапито», режиссер Марко Беллоккьо
- «Май, декабрь», режиссер Тодд Хейнс
- «Зачинщик», режиссер Карим Айнуз
- «Старый дуб», режиссер Кен Лоуч
- «Ребро Адама», режиссер Рамата Тулае Си
- «Идеальные дни», режиссер Вим Вендерс
- «Молодость», режиссер Ван Бин
Программа «Особый взгляд»:
- Los Delincuentes, режиссер Родриго Морено
- «Как заниматься сексом», режиссер Молли Мэннинг Вокер
- «Прощай, Джулия», режиссер Мохамед Кордофани
- «Цветок Бурити», режиссеры Жуан Салавиза и Рене Надер Мессора
- Simple comme Sylvain, режиссер Монья Шокри
- «Матерь всей лжи», режиссер Асме Эль Мудир
- «Поселенцы», режиссер Фелипе Гальвес
- «Омен», режиссер Балоджи
- «Сломанный лед», режиссер Энтони Чэнь
- «Розали», режиссер Стефани Ди Джусто
- «Новенький», режиссер Уорвик Торнтон
- «Если я смогу заснуть», режиссер Золиргал Пуревдаш
- «Надежда», режиссер Ким Чхан-хун
- «Нечего терять», режиссер Дельфин Деложе
- «Пакеты», режиссер Камаль Лазрак
- «Земные стихии», режиссеры Али Асгари и Алиреза Хатами
- «Царство животных», режиссер Тома Кайе
Международный Каннский кинофестиваль был впервые проведен в 1946 году, является одним из старейших и самых престижных в мире. С 1952 года проходит ежегодно в мае, место проведения — Дворец фестивалей и конгрессов в Каннах.
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