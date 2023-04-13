Вне конкурса покажут новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», пятую часть франшизы «Индиана Джонс» под заголовком «Колесо судьбы», сериал «Кумир» Сэма Левинсона и The Weeknd, а также и «Паутину» Ким Джи-уна. В этом году киносмотр пройдет с 16 по 27 мая. Рассказываем, какие фильмы покажут в Каннах.