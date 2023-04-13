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Кино и сериалы

«Город астероидов» Уэса Андерсона вошел в основную программу 76-го Каннского кинофестиваля

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Вне конкурса покажут новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», пятую часть франшизы «Индиана Джонс» под заголовком «Колесо судьбы», сериал «Кумир» Сэма Левинсона и The Weeknd, а также и «Паутину» Ким Джи-уна. В этом году киносмотр пройдет с 16 по 27 мая. Рассказываем, какие фильмы покажут в Каннах.

«Город астероидов»

Основной конкурс:

  • «Город астероидов», режиссер Уэс Андерсон
  • «Клуб Зеро», режиссер Джессика Хауснер
  • «Зона интересов», режиссер Джонатан Глейзер
  • «Мертвые листья», режиссер Аки Каурисмяки
  • «Четыре дочери», режиссер Каутер Бен Ханья
  • «Траектория падения», режиссер Жюстин Трие
  • «Чудовище», режиссер Хирокадзу Корээда
  • «Свет будущего», режиссер Нанни Моретти
  • «О сухой траве», режиссер Нури Бильге Джейлан
  • «Прошлым летом», режиссер. Катрин Брейя
  • «Рагу Додена Буффана», режиссер Чан Ань Хунг
  • «Рапито», режиссер Марко Беллоккьо
  • «Май, декабрь», режиссер Тодд Хейнс
  • «Зачинщик», режиссер Карим Айнуз
  • «Старый дуб», режиссер Кен Лоуч
  • «Ребро Адама», режиссер Рамата Тулае Си
  • «Идеальные дни», режиссер Вим Вендерс
  • «Молодость», режиссер Ван Бин

«Кумир»

Программа «Особый взгляд»:

  • Los Delincuentes, режиссер Родриго Морено
  • «Как заниматься сексом», режиссер Молли Мэннинг Вокер
  • «Прощай, Джулия», режиссер Мохамед Кордофани
  • «Цветок Бурити», режиссеры Жуан Салавиза и Рене Надер Мессора
  • Simple comme Sylvain, режиссер Монья Шокри
  • «Матерь всей лжи», режиссер Асме Эль Мудир
  • «Поселенцы», режиссер Фелипе Гальвес
  • «Омен», режиссер Балоджи
  • «Сломанный лед», режиссер Энтони Чэнь
  • «Розали», режиссер Стефани Ди Джусто
  • «Новенький», режиссер Уорвик Торнтон
  • «Если я смогу заснуть», режиссер Золиргал Пуревдаш
  • «Надежда», режиссер Ким Чхан-хун
  • «Нечего терять», режиссер Дельфин Деложе
  • «Пакеты», режиссер Камаль Лазрак
  • «Земные стихии», режиссеры Али Асгари и Алиреза Хатами
  • «Царство животных», режиссер Тома Кайе

Международный Каннский кинофестиваль был впервые проведен в 1946 году, является одним из старейших и самых престижных в мире. С 1952 года проходит ежегодно в мае, место проведения — Дворец фестивалей и конгрессов в Каннах.

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