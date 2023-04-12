От «Моей прекрасной няни» до «Бригады»: Редакция рассказывает о своих любимых российских сериалах детства

контент-продюсер премий «Собака.ru»

После каждой серии «Бедной Насти» у меня был обязательный часовой колл с лучшей подругой, на котором мы обсуждали увиденное, а заодно делились впечатлениями от того, как в новой серии повели себя наши краши. К слову, моим был Владимир Корф — весь такой непонятый, временами жестокий, с набором детских травм и безответно влюбленный в главную героиню. Этот персонаж сформировал мое представление об идеальном мужчине (спойлер: в реальной жизни таких нет). Сериал вышел в 2003 году, я смотрела его по телевизору и реально ждала каждый эпизод. И было абсолютно плевать, кто окажется той самой Настей, несмотря на то, что вроде как эта тайна была главной интригой проекта. В прошлом году я впервые в сознательном возрасте пересмотрела «Бедную Настю» и хочу сказать, что это был прекрасный для своего времени сериал. Красивые съемки и костюмы, отличные актеры, проработанные музыкальные темы, неплохие декорации. А среди маркеров сериалов нулевых: преступно медленное развитие сюжета (один день длился у них серий пятнадцать!), проблемы с временами года и суток (одна и та же сцена могла в разных сериях быть то днем, то ночью, то весной, то зимой). Считаю главным достижением сериала то, что тогда, в 2003 году, он побудил меня получше узнать историю. Хотелось выяснить, действительно ли у Александра II была любовница Ольга Калиновская.

Если Владимир Корф сформировал мое представление об идеальном мужчине, то Кира Воропанова из «Не родись красивой» — об идеальной женщине. До сих пор ее героиня в исполнении Ольги Ломоносовой — моя ролевая модель в некоторых моментах. К этому сериалу у меня не было такой привязанности, как к «Бедной Насти», но я пересмотрела его около года назад (есть у меня хобби — пересматривать сериалы нулевых) и была в восторге. Тупые шутки — главное, ради чего стоит смотреть «Не родись красивой». Мозг отключается, смех вырывается. Еще, как бывшего редактора моды, меня поразило многообразие современных модных трендов. Тут и Кира со своим оверсайзом и образами с элементами деконструкции, и Катя Пушкарева с очками и блузками с жабо в стиле Gucci времен Алессандро Микеле, и Виктория Клочкова с гардеробом нулевых, как у Blumarine. Считайте энциклопедия вариаций стиля! Конечно, сейчас очень раздражает история с «преображением» главной героини и со стремлением получить мужское одобрение, но в 2004 году мы жили совершенно в другой парадигме. Делаем скидку на это. В этом сериале главное — ностальгия по нулевым с их телефонами Nokia 7280 и отсутствием необходимости быть всегда в онлайне.