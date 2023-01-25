«Папины дочки» возвращаются. Что? Да! Показываем первые кадры со съемочной площадки

В режиссерском кресле продолжения — Александр Жигалкин, снявший оригинальных «Папиных дочек». «Для меня "Папины дочки" — особенное название. Это было прекрасно много лет назад, и в наших силах сделать это прекрасным снова. Нас ждет невероятное приключение: приятное и увлекательное в процессе производства и очень смешное на выходе», — отметил режиссер.

По мнению креативного продюсера Аслана Гугкаева, сериал станет «современнее и динамичнее», одновременно сохраняя «душевность и юмор» оригинала: «Стараемся добиться золотой середины, чтобы продолжение понравилось как давним поклонникам истории, так и зрителям, которые не знакомы с героями».

Работа над первыми «Папиными дочками» началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир вышло 20 сезонов и 410 серий. История про психотерапевта и его пять дочерей четырежды получала ТЭФИ, а за последние три года собрала 1,2 миллиарда просмотров. Вселенная «Папиных дочек» включает 5 книг, 2 компьютерные игры и одну немецкую адаптацию «Полный дом дочек». В сериале снялись 20 приглашенных звезд, в том числе: Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати и группа «Корни».

В первом сезоне продолжения запланированы 20 серий по 24 минуты каждая.