«Папины дочки» возвращаются. Что? Да! Показываем первые кадры со съемочной площадки

Спустя десять лет к своим ролям вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие актеры.
В продолжении истории проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта Андрея Васнецов. В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша (Анастасия Сиваева), оставив трудоголику Венику (Филипп Бледный) прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова). Теперь Вениамин, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом. А поможет ему в этом неунывающее семейство Васнецовых.
«Для меня сыграть отца четырех девчонок — просто мечта какая-то. Я и сам не отказался бы от четырех дочек. Поэтому, когда поступило такое предложение, даже не читая сценарий, сразу согласился. Я загорелся, ведь это новый этап, новый способ существования в кадре. Последнее время были роли брутальных парней, а здесь совершенно другое. Я изменился, Веник тоже, поэтому жутко интересно, что у нас получится», — поделился исполнитель теперь уже главной роли в «Папиных дочках» Филипп Бледный.
Как рассказали «Собака.ru» в Start, перед съемками Филипп, как и вся команда, пересматривал предыдущие сезоны. В новых сериях художники постарались сохранить образы главных героев, а исполнительница роли бабушки Ольга Волкова привезла на площадку любимые костюмы своей героини. В продолжении истории она возьмется за воспитание уже нового поколения, одну из представительниц которого сыграет звезда «Тети Марты» Вита Корниенко. Ее героиня Лиза отвечает в семье Васнецовых за пятерки и раздельный сбор мусора. «Лиза строгая и ответственная, чем-то напоминает Галину Сергеевну. У нас у всех здесь яркие образы, а декорации получились такими современными и уютными! Ощущение, будто снимаемся в настоящем доме», — поделилась актриса.
В режиссерском кресле продолжения — Александр Жигалкин, снявший оригинальных «Папиных дочек». «Для меня "Папины дочки" — особенное название. Это было прекрасно много лет назад, и в наших силах сделать это прекрасным снова. Нас ждет невероятное приключение: приятное и увлекательное в процессе производства и очень смешное на выходе», — отметил режиссер.
По мнению креативного продюсера Аслана Гугкаева, сериал станет «современнее и динамичнее», одновременно сохраняя «душевность и юмор» оригинала: «Стараемся добиться золотой середины, чтобы продолжение понравилось как давним поклонникам истории, так и зрителям, которые не знакомы с героями».
Работа над первыми «Папиными дочками» началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир вышло 20 сезонов и 410 серий. История про психотерапевта и его пять дочерей четырежды получала ТЭФИ, а за последние три года собрала 1,2 миллиарда просмотров. Вселенная «Папиных дочек» включает 5 книг, 2 компьютерные игры и одну немецкую адаптацию «Полный дом дочек». В сериале снялись 20 приглашенных звезд, в том числе: Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати и группа «Корни».
В первом сезоне продолжения запланированы 20 серий по 24 минуты каждая.
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