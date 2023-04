От финала «Удивительной миссис Мейзел» до «Грызни»: лучшие сериалы апреля 2023 года

«Последнее, что он мне сказал» / The Last Thing He Told Me, премьера (Apple TV+) (18+)

Спродюсированная компанией Риз Уизерспун экранизация одноименного бестселлера Лоры Дейв. Писательница сама занималась адаптацией сценария вместе со своим мужем — обладателем «Оскара» за «В центре внимания» Джошем Сингером.

Это история про Ханну, чей супруг Оуэн внезапно исчезает, оставив записку со словами «Защити ее!» и огромную сумму денег. Вместе с падчерицей, дочерью Оуэна, ей предстоит узнать множество семейных тайн, раскрывать которые, возможно, и не стоило бы. Главные роли в сериале сыграли Дженнифер Гарнер, Николай Костер-Вальдау и Энгаури Райс.

С 14 апреля, Apple TV+