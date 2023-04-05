От финала «Удивительной миссис Мейзел» до «Грызни»: лучшие сериалы апреля 2023 года

Последние сезоны «Удивительной миссис Мейзел» и «Барри», драмеди «Грызня», байопик основателя «Песняров» «За полчаса до весны», детективный триллер со Светланой Ходченковой «Мерзлая земля», трогательный бадди-муви «Друг на час» и продолжение комедии о мюзиклах «Шмигадун!» — рассказываем о главных сериалах, который выйдут в апреле.
«Хорошие матери» / The Good Mothers, премьера (Disney+) (18+)
Копродукция Италии и Великобритании победила в секции Berlinale Series на Берлинском кинофестивале. В центре драматического сюжета — реальная история про трех женщин из мафиозного клана «Ндрангета», которые решают сотрудничать с прокурором, чтобы уничтожить преступную сеть изнутри. У проекта два режиссера, с итальянской стороны это — Элиза Аморузо («После пробуждения»), с британской — Джулиан Джаррольд, постановщик «Джейн Остин», «Эта Англия» и «Короны».
С 5 апреля, Disney+
«Грызня» / Beef, премьера (Netflix) (18+)
Американские критики уже называют совместный сериал студии A24 и Netflix одним из главных шоу 2023 года. Автомобили Эми (Али Вонг) и Дэнни (Стивен Ян), переживающих не лучшие периоды жизни, сталкиваются на дороге. Авария становится началом не большой дружбы, а огромной ненависти. И вот уже герои готовы на все, чтобы уничтожить друг друга. Драмеди придумал Ли Сон-джин (сценарист «Силиконовой долины» и «Двух девиц на мели»), он же стал и одним из режиссеров проекта.
С 6 апреля, Netflix
«Сансара», премьера (Okko) (16+)
Драма с элементами фантастики вдохновлена в первую очередь не «Загадочной историей Бенджамина Баттона», а повестью братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Жизнь Андрея (Павел Деревянко) начинает идти не вперед, а в обратном направлении. Чтобы вернуть необратимость времени, ему нужно исправить ошибку прошлого. По крайней мере, такой способ советует ему загадочная незнакомка (Кристина Асмус). Поставила сериал Мария Агранович («The Телки»), сценарий написал Савва Минаев («Мажор в Сочи»).
С 6 апреля, Okko
«Бриолин: Взлет розовых леди» / Grease: Rise of the Pink Ladies, премьера (Paramount+) (16+)
Сериальный приквел мюзикла «Бриолин» с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон 1978 года. Действие в нем разворачивается в середине 1950-х — за четыре года до событий оригинального фильма. Несколько девушек-тихонь решают стать популярными в своей школе, для чего им предстоит кардинально измениться. Среди создательниц сериала — Аннабель Оукс («Нетипичный»).
С 6 апреля, Paramount+
«За океан» / Transatlantic, премьера (Netflix) (16+)
Байопик журналиста Вариана Фрая, которого называли «американским Шиндлером». Он помогал культуртреггерам бежать из оккупированной немцами Франции в 1940-е. Например, Ханне Арендт, Андре Бретону, Марку Шагалу, Марселю Дюшану, Максу Эрнсту, Клоду Леви-Строссу, Генриху Манну и многим другим. За что одним из первых получил медаль «Праведник мира». Фрая в сериале от создателей «Неортодоксальной» играет Кори Майкл Смит («Утопия»), его помогавшую в том числе финансово соратницу Мэри Джейн Голд — Гиллиан Джейкобс («Сообщество»). Проект основан на книге Джули Оррингер, в которой реальные события и герои миксуются с вымышленными.
С 7 апреля, Netflix
«Мерзлая земля», премьера (Wink, «Кинопоиск») (18+)
Промозглый триллер Оксаны Карас («Доктор Лиза», «Хороший мальчик») основан на реальном деле «хакасского маньяка». Лариса (Светлана Ходченкова), как и ее жених Максим (Антон Филипенко), работает таксисткой. В их северном городе находят труп изнасилованной девушки. Следователи считают, что к делу причастен Максим. Но Лариса уверена в его невиновности и пытается самостоятельно найти настоящего маньяка.
С 7 апреля, Wink, «Кинопоиск»
«Шмигадун!» / Schmigadoon!, 2 сезон (Apple TV+) (18+)
Комедия со звездой Saturday Night Live Сесил Стронг и Киганом-Майклом Ки из «Ки и Пил» и «Фарго». В первом сезоне, потерявшись в лесу, Мелисса и Джош, пара на грани разрыва, вдруг оказались в заколдованном городе, где все поют и танцуют, как в идиллическом мюзикле наподобие «Звуков музыки» или «Волшебника страны Оз». Во втором герои вернулись к обычной жизни, но та показалась им слишком скучной. Они решают вновь попасть в Шмигадун, но вместо этого оказываются в мрачном Шмикаго, где царят секс и насилие.
С 7 апреля, Apple TV+
«Младшая сестра» / Kid sister, премьера (TVNZ+) (18+)
Комедия в духе «Дряни» новозеландской актрисы и сценаристки Симоне Натан («Наш флаг означает смерть»). Это история про болезненную сепарацию Лулу, которая никак не может отстоять личные границы и выйти из-под влияния своей большой еврейской семьи. Главную героиню играет сама Натан.
С 7 апреля, «Амедиатека»
«Прекрасные мелочи» / Tiny Beautiful Things, премьера (Hulu) (18+)
Спродюсированная Лорой Дерн и Риз Уизерспун драмеди основана на одноименной книге Шерил Стрэйд, известной по роману «Дикая». Это история про писательницу-неудачницу Клэр (Кэтрин Хан): ее карьера не сложилась, как не ладятся и отношения с дочерью-тинейджером. Старинный приятель предлагает Клэр вести колонку советов в газете — неожиданно она становится популярной колумнисткой.
С 7 апреля, Hulu
«Закрытый уровень» (more.tv и СТС) (16+)
Четырехсерийная военная драма с элементами фантастики. Современные подростки, играющие в компьютерные игры, проникают в закрытую лабораторию. Там тестируют симуляторы военных действий. Так они оказываются в Беларуси 1941 года, оккупированной немцами. Режиссер и сценарист проекта — Антон Розенберг («Мурка»). В «Закрытом уровне» снялись Денис Нурулин, Артем Афонасов, Арсений Никитин, Данил Киселев, Кристина Корбут, Евгений Миллер, Лидия Вележева и другие.
С 7 апреля, more.tv
«За полчаса до весны», премьера (Start, Первый канал) (16+)
Девятисерийная ретродрама посвящена основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину (Артем Волобуев). Байопик рассказывает о его детстве, службе в армии, поиске единомышленников и всенародном успехе. Особое внимание уделили созданию одной из первых в СССР рок-опер «Песня о доле». Главные роли в проекте сыграли Глеб Калюжный («Черная весна»), Анна Демидова («Новенькие») и Анна Банщикова («Ищейка»).
С 10 апреля Start, Первый канал
«Жить жизнь», премьера (Start) (18+)
Психологический триллер с элементами детектива от команды «Содержанок» — практикум без дидактики о том, как распознать манипуляции и не поддаваться им. Аня (Любовь Аксенова), пережив трагическую смерть мужа, решается на новые отношения. Ее избранник — хирург Матвей (Роман Васильев) — похож на идеального партнера. Но постепенно Аня понимает, что он использует специальные техники, чтобы контролировать ее чувства. В касте сериала также Александра Ребенок, Дарья Екамасова, Евгений Шварц, Юрий Чурсин и Дарья Мороз, которая также выступила шоураннером проекта. В основе сценария — одноименная книга Анны Богинской.
С 13 апреля, Start
«Удивительная миссис Мейзел» / The Marvelous Mrs. Maisel, 5 сезон (Prime Video) (18+)
Финальный сезон обаятельного сериала о начинающей стендап-артистке миссис Мейзел (Рэйчел Броснахэн). В нем Мидж вместе с менеджером Сюзи (Алекс Борштейн) вновь попытается покорить комедийную сцену Америки 1960-х, чтобы убедиться, как это непросто. Впрочем, многих поклонников проекта больше всего волнует, как дальше будут развиваться отношения Мидж, придуманного персонажа, и реально существовавшего комика Ленни Брюса (Люк Кирби).
С 14 апреля, Prime Video
«Последнее, что он мне сказал» / The Last Thing He Told Me, премьера (Apple TV+) (18+)
Спродюсированная компанией Риз Уизерспун экранизация одноименного бестселлера Лоры Дейв. Писательница сама занималась адаптацией сценария вместе со своим мужем — обладателем «Оскара» за «В центре внимания» Джошем Сингером.
Это история про Ханну, чей супруг Оуэн внезапно исчезает, оставив записку со словами «Защити ее!» и огромную сумму денег. Вместе с падчерицей, дочерью Оуэна, ей предстоит узнать множество семейных тайн, раскрывать которые, возможно, и не стоило бы. Главные роли в сериале сыграли Дженнифер Гарнер, Николай Костер-Вальдау и Энгаури Райс.
С 14 апреля, Apple TV+
«Слепые пятна» / Blindspotting, 2 сезон (Starz)
Криминальная драмеди выросла из одноименного полнометражного хита фестиваля «Сандэнс». В сериальной версии история о полицейском произволе сосредоточилась на Эшли (Жасмин Сифас Джонс) — после ареста бойфренда та вынуждена переехать с ребенком к его матери (Хелен Хант). Во втором сезоне она будет продолжать стараться оставаться хорошим родителем, несмотря на хаос вокруг.
С 14 апреля, Starz
«Барри» / Barry, 4 сезон (HBO) (18+)
Черная комедия о киллере, решившем стать актером. Но это не история про перевоспитание — главный герой Барри Беркман успевает и играть в театре, и убивать людей. Полюбившийся американским критикам проект (номинации на «Эмми» и «Золотой глобус» тому доказательство) помог перезапустить карьеру и режиссеру Алеку Бергу («Евротур»), и играющему заглавную роль Билл Хейдеру — комику из команды SNL). В четвертом сезоне, который станет для проекта финальным, Барри будет пытаться сбежать из колонии.
С 16 апреля, HBO
«Друг на час», премьера (Premier, ТНТ) (16+)
Бадди-муви в духе «Второй жизни Уве» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачевым. Врач-педиатр на пенсии Николай Сергеевич после смерти жены решает покончить с собой. От суицида его спасает знакомство с Лехой, который работает «другом на час». Трогательная драмеди получила приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот» в прошлом году.
С 17 апреля, Premier, ТНТ
«Миссис Дэвис» / Mrs. Davis, премьера (Peacock) (18+)
В сатирической драмеди Дэймона Линделофа («Остаться в живых») и Тары Эрнандес («Теория большого взрыва») бесстрашная монахиня Симона (Бетти Гилпин) спасает мир от искусственного интеллекта, который зовут (нет, не ChatGPT!) миссис Дэвис. Чтобы все живое не начало подчиняться ИИ, ей вместе с повстанцами предстоит найти ни много ни мало Святой Грааль. В постановочной команде проекта — Оуэн Харрис, работавший над «Черным зеркалом», и один из режиссеров «Хранителей» и «Пацанов» Фред Туа.
С 20 апреля, Peacock
«Связанные насмерть» / Dead Ringers, премьера (Prime Video) (18+)
В основе триллера — одноименный фильм Дэвида Кроненберга 1988 года. Как и в оригинале, в сериале речь идет о близнецах, но теперь о женщинах, а не мужчинах. Обеих сестер Эллиот и Беверли Мэнтл, делящих на двоих все радости, горести и медицинские открытия, играет Рэйчел Вайс. Шоураннером сериала стала Элис Бирч («Нормальные люди»), а режиссером трех эпизодов из шести — Шон Дуркин, снявший драму «Гнездо» с Джудом Лоу и фильм «Марта, Марси Мэй, Марлен» с Элизабет Олсен.
С 21 апреля, Prime Video
«Дорогая мама» / Dear Mama, премьера (FX) (18+)
Документальный мини-сериал посвящен отношением рэпера Тупака Шакура с его матерью Афени Шакур. Та была активисткой и участницей «Черных пантер». Снял проект режиссер «Книги Илая» и «Из ада» Аллен Хьюз, лично знавший Тупака. Для него он делал клипы на треки Trapped и Brenda's Got a Baby. Также Хьюз в 2017-м выпустил проект «Непокорные» об еще одном известном хип-хопере — Докторе Дре.
С 21 апреля, FX
«Извне» / From, 2 сезон (MGM+) (18+)
Шоураннер «Сумеречной зоны» Джон Гриффин объединил усилия с братьями Руссо, режиссерами последних «Мстителей» (они тут тоже продюсеры). Вместе у них получился фантастический хоррор о семье, которая оказалась в странном городе-ловушке, из которого не получается выбраться. С заходом солнца в него наведываются монстры из соседнего леса. В продолжении здесь продолжат пропадать путники.
С 23 апреля, MGM+
«Кто-то где-то» / Somebody Somewhere, 2 сезон (HBO) (18+)
Жизнеутверждающая драмеди про утрату и способы с ней смириться. Это история одинокой Сэм (певица и комик Бриджет Эверетт), которая после смерти сестры пытается вернуться на сцену — когда-то она мечтала заниматься только музыкой. Режиссерами проекта стали Роберт Коэн (сценарист «Симпсонов» и «Бетти»), Джей Дюпласс («В поиске») и Даниэль Вебер. Во втором сезоне Сэм станет поддержкой для своих родственников.
С 23 апреля, HBO
«О чем говорят мужчины: Простые удовольствия», премьера (Start) (16+)
Сериальная версия одноименного фильма про неврозы и заботы мужчин средних лет (как их представляют создатели франшизы). Это уже четвертая часть разговорной комедии «Квартета И» — Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина и Александра Демидова. Режиссером проекта на этот раз стал Михаил Поляков, снявший второй сезон «Секретов семейной жизни».
С 24 апреля, Start
«Остров Сент-Икс» / Saint X, премьера (Hulu) (18+)
Детективная драма о тайнах прошлого — экранизация бестселлера Алексис Шайткин. В детстве Клэр (Алисия Дебнем-Кери) отдыхала с родителями на Карибских островах. Но отпуск закончился трагедией: ее старшая сестра была найдена мертвой. Много лет спустя Клэр пытается выяснить, что тогда произошло и найти убийцу. Шоураннером проекта стала Лейлв Герштейн, работавшая над «Рассказом служанки», «Сплетницей» и «Проклятой».
С 26 апреля, Hulu
«Любовь и смерть» / Love & Death, премьера (HBO Max) (18+)
Хотя новый сериал шоураннера «Большой маленькой лжи» Дэвида Э. Келли называется точно, как комедия Вуди Аллена (кстати, отличная!), это драма, к тому же основанная на реальных событиях. В 1980 году в Техасе тихая домохозяйка начала встречаться с мужем лучшей подруги, а позже убила ее топором. Главные роли в сериале сыграли Элизабет Олсен, Лили Рэйб, Джесси Племонс и Патрик Фьюджит. Это уже второе за последнее время обращение к этой трагической истории. В прошлом году вышел сериал «Кэнди» с Джессикой Бил, рассказывающий о тех же событиях.
С 27 апреля, HBO Max
«На дне», премьера (Premier) (18+)
Комедия про отсидевшего в колонии Степу (Данил Тябин). Тот неожиданно — в первую очередь для себя — становится борцом за права жителей дома, который пытается снести застройщик. В сериале снялись Татьяна Орлова, Ирина Носова и Тимофей Трибунцев (в роли коррумпированного полицейского). Режиссером сериала и одним из авторов сценария стал Борис Казанцев, снимавший клипы для «ЛСП».
С 27 апреля, Premier
«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» / Sweet Tooth, 2 сезон (Netflix) (18+)
Фэнтези о мире будущего, где рождаются люди-гибриды, основан на серии комиксов Джеффа Лемира. Их главный герой — трогательный мальчик с оленьими рогами Гас, который получил прозвище Сладкоежка. В продолжении спродюсированного Робертом Дауни-мл и его женой Сьюзан проекта он вместе с другими будет вновь пытаться вырваться из плена генерала Эббота (Нил Сэндилэндс).
С 27 апреля, Netflix
«Цитадель» / Citadel, премьера (Prime Video) (18+)
Научно-фантастический экшн-сериал братьев Руссо (франшиза «Мстители») рассказывает об агентах распавшейся международной организации «Цитадель». Бывшие шпионы пытаются вспомнить, какую именно работу они выполняли. В касте проекта Ричард Мэдден, Приянка Чопра Джонас, Стэнли Туччи, Эшли Каммингс. Дорогостоящий сериал с бюджетом более 250 миллионов долларов уже продлили на второй сезон, не дожидаясь рейтингов.
С 28 апреля, Prime Video
«Вечеринка» / The Afterparty, 2 сезон (Apple TV+) (18+)
Продолжение комедийного детектива-антологии в духе «Убийства в одном здании» и «Достать ножи». Во втором сезоне используется тот же прием, что и в первом: в каждой серии новый герой рассказывает о произошедшем преступлении со своей точки зрения. На этот раз убийство происходит на свадьбе.
С 28 апреля, Apple TV+
«Две девицы на мели», 3 сезон («Пятница!») (16+)
Российская версия сериала 2 Broke Girls с Ольгой Картунковой и Алевтиной Тукан в главных ролях. В третьем сезоне ситкома о провинциалке Оле и дочери миллиардера Марго главные героини откроют пирожковую, переедут из Мытищ в Москву и продолжат налаживать личную жизнь.
С 28 апреля, «Пятница!», Premier
«Роковое влечение» / Fatal Attraction, премьера (Paramount+) (18+)
Сериал с многочисленными откровенными сценами основан на одноименном эротическом триллере 1987 года с Гленн Клоуз. В новой версии Алекс играет Лиззи Каплан. Женатого юриста Дэна, с которым она проводит ночь, — Джошуа Джексон. Режиссерами переосмысленного «Рокового влечения» стали Сильвер Три и Пит Чатмон, снимавшие «Ты» и «Бортпроводницу».
С 30 апреля, Paramount+
«Том Джонс» / Tom Jones, премьера (PBS) (16+)
Современное прочтение классического романа Генри Филдинга «История Тома Джонса, найденыша». Герои мини-сериала Том (Солли Маклауд) и Софи (Софи Уайлд) влюблены друг в дргуа, но обстоятельства складываются так, что им не удается сразу быть вместе. В проекте также снялись Ширли Хендерсон (Плакса Миртл из «Гарри Поттера») и Ханна Уэддингхэм (Ребекка из «Теда Лассо»). Адаптация сценария занималась Гвинет Хьюз, работавшая над «Любовными неудачами Джейн Остин» и «Ярмаркой тщеславия».
С 30 апреля, PBS
«План Б» / Plan B, премьера (CBC Television) (18+)
Мини-сериал с Патриком Джей Адамсом («Форс-мажоры») в главной роли. Это история Филиппа, который обнаруживает, что может путешествовать в прошлое. Первым делом он решает наладить свой брак и разобраться с работой. Но «эффект бабочки» никто не отменял, поэтому коррективы свершившегося неожиданно отражаются на грядущем (то есть настоящем для героя).
Апрель, CBC Television, «Амедиатека»
Комментарии (0)