От финала «Удивительной миссис Мейзел» до «Грызни»: лучшие сериалы апреля 2023 года

«Шмигадун!» / Schmigadoon!, 2 сезон (Apple TV+) (18+)

Комедия со звездой Saturday Night Live Сесил Стронг и Киганом-Майклом Ки из «Ки и Пил» и «Фарго». В первом сезоне, потерявшись в лесу, Мелисса и Джош, пара на грани разрыва, вдруг оказались в заколдованном городе, где все поют и танцуют, как в идиллическом мюзикле наподобие «Звуков музыки» или «Волшебника страны Оз». Во втором герои вернулись к обычной жизни, но та показалась им слишком скучной. Они решают вновь попасть в Шмигадун, но вместо этого оказываются в мрачном Шмикаго, где царят секс и насилие.

С 7 апреля, Apple TV+