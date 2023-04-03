Как актриса Дарья Мороз стала режиссером и важным шоураннером?

Дарья Мороз дебютирует как режиссер! Все к тому шло. Первое появление на «Ленфильме» — в два с половиной месяца: сыграла похищенного младенца в ленте легендарной Динары Асановой. Служит в МХТ. 95 ролей в кино. Перевезла четвертых «Содержанок» на берега Невы. Выступила шоураннером апрельской премьеры — постгламурного коуч-сериала о манипуляциях «Жить жизнь» с неправдоподобно привлекательным кастом актеров (Лыков! Чурсин! Ценёв! И тот самый Роман Васильев!). А в 2023-м у Дарьи Юрьевны выйдет сериал «Секс. До и после» (Миркурбанов! Чинарев! Пахомова! Горошко!). И о погоде. Этой весной и всегда Петербург ожидает Мороз.
На Дарье: колье ALROSA DIAMONDS, браслеты и кафф LUMINOUS DIAMONDS, платье VIVA VOX, перчатки GLOVE.ME
ПРО ДЕБЮТ В РЕЖИССУРЕ И ЧТО ДЕЛАЕТ ШОУРАННЕР МОРОЗ
Значит, ты теперь — режиссерка?
Ну да, почти. Мы вот-вот заканчиваем снимать. Так получилось, что продюсер Слава Дусмухаметов уговорил меня сделать для платформы Okko «До и после», сериал из 14 эпизодов, каждый по 15–20 минут. Это ироничные жизненные зарисовки, которые объединены одной темой: секс в жизни — не главное. Сначала я отнекивалась, потому что было страшно. Но уверенность Славы, что все получится, убедила меня рискнуть.
Правда, что актеры идут в режиссуру не от хорошей жизни?
Как сказать. Режиссер — более ответственная профессия. И менее оплачиваемая. Думаю, чаще всего актеры идут за развитием. При этом мы знаем, что часто режиссурой занимаются люди, которые в ней не гениально, скажем так, понимают. Поэтому когда ты, будучи артистом, оказываешься на площадке с таким режиссером, то иногда думаешь, что сам мог бы справиться не хуже. Для меня это, как ни странно, органичный переход. Осознанный. Я так чуть раньше к продюсированию пришла, совершенно сознательно. Но с режиссурой не рассчитывала столкнуться раньше чем через пару-тройку лет.
Я немножко устала от актерской профессии. Ну сколько можно? С пятнадцати лет без остановки работаю артисткой. У меня за спиной такой багаж кино, театра, что в какой-то момент, с моим складом характера, захотелось чего-то более глобального в смысле творческой реализации. Захотелось быть ответственной не только за привычную и довольно узкую актерскую зону, но и в целом делать проект в соответствии со своим вкусом, пониманием драматургии, киноязыка, актерского существования. Проводить через кино в мир идеи, которые живут в голове и кажутся важными.
Это касается, например, киносериала «Жить жизнь», в котором я выступаю и актрисой, и соавтором, и шоураннером. Премьера вот-вот: 13 апреля на видеосервисе START. В основе сюжета мысль о том, что отношения часто основываются на манипуляции, она присутствует везде. Но мало кто это осознает и в итоге не понимает, почему больно. Очень хочется, чтобы люди про это узнали, задумались — и, возможно, что-то в их жизни поменялось в лучшую сторону. Для меня это важно.
Так что я все сделала вполне сознательно — пошла и в продюсирование, и в режиссуру.
На Дарье: серьги LUMINOUS DIAMONDS, браслет и кольца ALROSA DIAMONDS, платье 404 NOT FOUND
Вячеславу Дусмухаметову удалась эта манипуляция.
(Смеется.) Если честно, мне уже предлагали снимать. Обычно говорили: «Ой, а сними какую-нибудь короткометражку? Ты же можешь, у тебя папа — режиссер». (Юрий Мороз — режиссер, актер и продюсер. — Прим. ред.) Но это всегда звучало абстрактно. И я не спешила, думала: придет само, в более конкретном виде. Нужды не было, работы много: я снимаюсь, в театре играю. А тут возник Слава, с которым мы не то чтобы близко знакомы были до того, всего несколько раз виделись. Я ему, конечно, сразу задала вопрос...
«Какой гонорар?»
(Смеется.) Да ну нет. Спросила: «Почему я?» Понимаю, что у нас есть некоторые проблемы с режиссерами: одни уехали, другие заняты. Я и сама это знаю, когда ищу постановщика для проекта. Оказалось, вот что: я снималась в шоу «Фантастика» для Первого канала, а неподалеку, в павильоне Слава снимал очередной сезон «Танцев» для ТНТ. Он ходил мимо моей гримерки с надписью: «Дарья Мороз». И вдруг подумал: почему нет? Позвонил, предложил прочитать сценарий.
И я Славе буду до конца жизни благодарна. Может, в другой ситуации я бы и отказалась, побоялась начинать. А здесь он будто бы зарядил меня своей уверенностью. Его продюсерская команда обеспечила меня всем, о чем дебютант даже мечтать не может: классной постановочной группой, потрясающим оператором Пашей Белявским и нереальным актерским составом. Сделали все, чтобы мой первый режиссерский опыт стал счастливым. Так что это была манипуляция в хорошем смысле слова.
Ты думала, почему именно этот проект стал для тебя дебютным? Что в нем так привлекло?
Конечно, понравилась и история, и жанр, и что сценарий сложен из скетчей, с отличными диалогами. Это очень живые ситуации, которые могут случиться с каждым. Плюс тема: есть секс, и с ним примерно понятно. А есть то, что до него и после — и вот с этим всегда сложно. Это про отношения: как все развивается, во что прорастает, как настроить человеческое. При этом проект сложный — а я же люблю сложности. У меня на площадке сорок с лишним артистов: каждая история — это новая пара или трио, о которых нужно за серию, за короткий промежуток времени рассказать. И важно — это очень хорошие артисты. Так вот с каждым особая работа, они все разные и по школе, и по опыту и надо быстро разобраться, на какие актерские кнопки нажимать.
Любопытно, что, начав снимать, я быстро ощутила себя на своем месте — и это не шутка. Будто бы все мое кинодетство, работа с режиссерами, опыт родителей, весь мой кинематографический бэкграунд сработали.
На Павле: костюм VIVA VOX, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE); на Матвее: костюм VIVA VOX, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE); на Дарье: серьги ALROSA DIAMONDS, смокинг и брюки 404 NOT FOUND, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE); на Владе: куртка и брюки VIVA VOX, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
На какой смене ты в ужасе позвонила папе?
(Смеется.) На третьей. Говорю: «Пап, как ты это выдерживаешь? Я устала. Откуда взять силы?» А папа сказал: «Ничего, втянешься». Первый блок я после каждой смены выходила и не могла ни рукой, ни ногой пошевелить — такие это энергозатраты. Смена — 12 часов, а, по сути, 14, потому что приезжаешь заранее, чтобы все подготовить, раскадровку посмотреть, с оператором сцены пройти. Нужно быть каждую секунду включенной в процесс, если у актера не получается, то сделать все возможное и невозможное, чтобы получилось — самыми разными способами! При этом надо вести группу почти как капитан корабля: заряжать, подбадривать, быть строгой иногда и знать ответ на любой вопрос. Это было сложно в начале. Еще важно понимать, что снять надо здесь и сейчас, потом что-то переделать не получится. Да, это известная фраза, что кино рождается на монтаже, но для того чтобы в этом монтаже быть уверенным, надо заранее все сделать верно. Монтаж — пока что самый любимый этап работы, а самый нелюбимый — пробы.
Тебе удалось взглянуть иначе на кастинг и пробы, оказавшись по другую сторону баррикад?
Выяснилось, что примерно на 15-й секунде проб становится понятно, совпадает ли артист с ролью. Сочетание фактуры, энергии, работы с текстом подсказывает тебе, тот это человек или нет, есть ли химия в актерской паре. Но пробы много сил отбирают. Если к тебе приходит человек, а ты сразу понимаешь, что он не подходит, ты не можешь позволить себе как режиссеру на этих пробах не выложиться. Не попытаться добиться от него того, что нужно. Но тут в вашем взаимодействии возникает такой диссонанс, когда ты немного врешь, и это неприятно.
Я помню, как сама ходила на пробы к Георгию Николаевичу Данелии (фильм «Фортуна». — Прим. ред.). Он их ненавидел, и я сначала общалась с двумя его ассистентками.
На «До и после» я старалась вызывать минимальное количество артистов на роль, чтобы отказывать как можно реже.
Про артиста понятно примерно через 15 секунд проб. Можно ли эту ситуацию переломить в процессе?
Теоретически да. У меня был случай, когда шли переговоры о роли с достаточно известным артистом, я его почти утвердила. На эту же роль пришел пробоваться другой актер: я знала, что это будет нормально, но склонялась в пользу его коллеги. Далее мы пробуемся — буквально проводим читку нескольких сцен, и я вдруг вижу, как он переносит текст
в совершенно другую плоскость. Понимаю, что ошиблась. Узнаю у ассистентов, на каком этапе у нас переговоры с почти утвержденным артистом. Они отвечают, что пока ничего не ясно, даты никак не совпадают. И в итоге с первым артистом не сложилось. Так что и мы остались честны перед ним и собой, и для проекта все совпало.
На Дарье: моносерьга и колье ALROSA DIAMONDS, смокинг 404 NOT FOUND; на Владе: куртка VIVA VOX
ПРО ЛЫКОВА, ЦЕНЁВА, ЧИНАРЕВА И ОТНОШЕНИЕ АРТИСТОВ К ТЕЛУ
Расскажи про ребят, с которыми ты позировала на фотосессии.
Так, давай. Паша Чинарев снимается у меня в «До и после», но впервые мы пересеклись в Петербурге на репетиции спектакля «Лир. Комедия» Кости Богомолова в «Приюте комедианта» — у меня тогда только Аня родилась, двенадцать лет назад. Пашка — крутой артист, ученик Додина, но сознательно не пошедший к нему работать. Перебрался из Питера в Москву, непростым путем шел в этой профессии к успеху и, как мне кажется, добился его. Он часто выбирает характерные по фактуре героя роли, да и сам — такая питерская ироничная шпана. (Смеется.) Еще он крут, потому что не останавливается на достигнутом, не говорит, что меня все устраивает, все классно, а стремится к большему. Ну и просто: Паша — мой друг.
Матвея Лыкова я впервые увидела в фильме «Он — дракон». Главная героиня сериала «Жить жизнь» у нас Люба Аксенова, и для нее мы хотели собрать крутой мужской каст. Парни, которые у нас в проекте, необычайно хороши собой, талантливы и обладают глубокой, обволакивающей умной и сложной энергетикой. Матвей — несомненно такой. Завораживающе притягательный артист, очень интеллигентный в жизни молодой человек, очень трудолюбивый.
Влад Ценёв — охрененный. Когда мы искали артистов для «Жить жизнь», увидели его шоурил — снято на коленке, но он играет там два десятка совершенно разных персонажей. И мы сразу такие: где же он, давайте нам его сюда! Думаю, что еще пара-тройка лет — и он станет суперзвездой.
Насколько вы делаете ставку на откровенность в «До и после»?
Она — в темах и диалогах. Мы стремились, чтобы они были максимально близкими к жизни и живой речи. Конечно, в кадре будет какое-то количество обнаженного тела, причем в основном мужского. Девочки — так вышло — у меня прекрасны и «полуодеты». Эффект накрытого яблока. Так интереснее.
Лет пятнадцать назад актрисы долго взвешивали, стоит ли раздеваться в кадре. Если уж делать это, то в хорошем кино и в сцене, где это оправдано. Кажется, что сейчас отношение к откровенности изменилось, раздевание перестало быть проблемой.
На самом деле очень мало артистов готовы быть хоть сколько-нибудь откровенными. Причем как внешне, так и внутренне. Это на мой вкус странно, потому что тело — это инструмент. Европейские актеры, американские совсем этого не боятся. Но у нас общество достаточно закрытое. Хотя я понимаю, что и фильмов вроде «Любви» Гаспара Ноэ, такого чистого искусства, появляется крайне мало. Да, сложно заранее понять, получится ли хорошее кино, надо смотреть на режиссера и оператора, тогда можно предположить, смогут ли они снять голое тело красиво и эстетично. Тем не менее у нас очень мало актрис, которые на откровенность в кадре реагируют спокойно.
По сериалу «Содержанки», который идет на START, этого и не скажешь.
Но туда и подбирались актеры, которые были на это готовы, вместе с конкретным режиссером и оператором. Таковы были условия проекта: важна была реальность происходящего. Возможно, в другом случае они бы на это и не пошли. Например, я в своей кинокарьере немножко от этого устала, типа «Дарья Мороз раздевается в кадре, давайте это всегда использовать». При этом есть пятнадцать других фильмов, где я этого не делаю, и все равно такое мнение бытует. Поэтому для меня «До и после» меняет мой личный подход к откровенности: он про секс как тему для разговора. Он про то, что построить секс вокруг дружбы можно, а дружбу вокруг секса — нет. Любовь, поддержка, взаимопонимание гораздо важнее. А секс — это только дополнение. На одном сексе ничего не построишь. Удовольствие получишь, а вот чего-то глобального ожидать не всегда приходится. Главное — «человеку нужен человек». Такой концепт для меня очень важен и как для человека, и как для артистки, которая уже много говорила про голое тело. Пришло время сместить акценты. Я так закрываю свой собственный гештальт.
на Дарье: платье VIVA VOX
ВО ЧТО ПРЕВРАЩАЮТСЯ ДЕВУШКИ, КОТОРЫЕ ДОБИВАЮТСЯ СВОЕГО
Зачем нужно было переносить «Содержанки 4» в Петербург?
Конечно, мы мечтали о какой-нибудь Португалии (Смеется.), но организовать это оказалось слишком проблематично. Хотелось концептуально, чтобы были вода и воздух совершенно не московские. Придумывали эту «белую» вечеринку из первых эпизодов сезона, условный экономический форум, и поняли, что это должен быть Петербург. Совсем другая энергия.
Легче снимать, чем в Москве?
Как раз наоборот: в Петербурге по-другому работают обязательства. Например, договорились мы с оператором стедикама, что он приедет на площадку, а он накануне звонит: «Ой, не смогу, я ведь завтра с женой в театр иду». Мило, да? Мы там не знаем, что делать, как выкрутиться, но театр с женой — святое. Некоторые организационные моменты были сложноваты, но, видимо, потому, что московская группа в Питере — немножечко чужаки. Зато наш актер Стив Виндольф, приехавший из Берлина, был в восторге — и от погоды, и от архитектуры, и особенно от людей.
Будут ли «Содержанки 5», 6 и, может даже, 7?
У нас третий-то сезон планировался финальным, но нас забросали письмами и камнями (Смеется.): «Вы лишаете нас любимых героев!» Не хотелось обманывать зрительские ожидания. «Перезагрузили» проект, потому что говорить несколько сезонов подряд на одну тему сложновато.
А как ты эту тему формулируешь?
Что правит миром: деньги или чувства? Где граница между ними?
Тебе не кажется, что тема была исчерпана уже во втором сезоне, а дальше начались самоповторы?
Тема, безусловно, может терять актуальность. Понятно, что девушки, которые хотят пробиться на вершину, есть и всегда будут. Желание подглядывать в замочную скважину за жизнью богатых, властных — вечно. Но сегодня акценты сместились: гламур вытеснили другие проблемы. Того веселья, легкости, которые мы наблюдали несколько лет назад, по понятным причинам стало в разы меньше.
А еще кажется, что сочувствовать в четвертом сезоне совсем некому.
Ты сначала досмотри до конца! (Смеется.) Но мы с самого первого сезона не ставили задачи полюбить этих персонажей, там не было ни одного положительного героя. Моя героиня Лена поначалу была такой, но уже к концу сезона переходила в промежуточную зону.
Что для меня важно в четвертом сезоне: во что превращаются те девушки, которые добиваются своего. Как они начинают падать с верхотуры, на которую забрались. Что с ними происходит в мире, где правят деньги, но нет любви и сострадания. Возьмем хотя бы героиню Саши Ревенко — Катю, которая со школы мечтала о красивой жизни, в итоге, став практически проституткой, добралась. Мы видим, как она буквально гниет как личность. Или Глеб Ольховский: король мира, упавший с вершины и всеми силами пытающийся восстановить свои позиции — ценой отказа от любимой женщины. Карина Штерн, которая добилась своего, а счастья ей это не принесло. А еще четвертый сезон снят наполовину на английском языке и с международным кастом — это было принципиально, и это отдельная гордость
На Матвее: пальто 404 NOT FOUND, ремни 12 STOREEZ
ЛЮБОВЬ — ЭТО НЕ ПРО БОЛЬ И НЕ ПРО АДРЕНАЛИН
В конце нулевых ты рассказывала о первых шагах своей продюсерской работы: ты фактически выступила в таком качестве на съемках фильма Александра Прошкина «Живи и помни».
Да! Я тогда заканчивала продюсерский факультет на ВКСиР. Не понимала до конца, зачем я это делаю, но хотелось уметь что-то еще, кроме актерства. Дальше мы с режиссером Ниной Чусовой выпускали «Тартюф». А Нина когда-то в институте играла Настену, героиню «Живи и помни». Олег Павлович Табаков видел это, по-моему, в Воронеже, запомнил на всю жизнь и хотел, чтобы Нина сделала в МХТ спектакль по «Живи и помни». Он был когда-то в репертуаре театра, много лет шел. Но Нина ни в какую не хотела деревню и падающий снег на сцене. Она говорила: «Это не современный театр. Но вот кино бы я сняла». И я такая: отлично, давай попробуем!
Мы сделали сценарную разработку и отправились за правами на экранизацию к писателю Валентину Распутину (который был известен тем, что никому не давал права на свои произведения, исключение сделал для Ларисы Шепитько, разрешив ей экранизировать «Прощание с Матерой». Шепитько погибла, не успела доснять фильм, его закончил ее супруг, Элем Климов. — Прим. ред.). Распутин на нас посмотрел и отправил обратно. Вы, мол, не те люди, которые должны за это браться. Мы расстроились и бросили эту идею.
Дальше режиссер Владимир Петров, с которым я работала над спектаклями «Вечность и еще один день» и «12 картин из жизни художника», показал мне грандиозную разработку декорации для спектакля «Живи и помни», который собирался ставить где-то далеко. Я ему говорю: «А как же вы это сделаете в маленьком региональном театре? Олег Павлович мечтает, чтобы спектакль вернулся в МХТ, покажите ему». И они договорились.
Сначала Табаков не хотел, чтобы я играла Настену, планировалась другая артистка, но я репетировала практически подпольно и в итоге сыграла. На спектакль пришел Распутин, был в восторге и от спектакля, и от моей Настены. Они с Табаковым тогда ели, кажется, утку рождественскую, и Распутин внутренне примирился и с МХТ, и с современным театром в целом. Когда об этом узнал мой папа, он сразу сказал: срочно иди за правами, пока у Валентина Григорьевича свежие впечатления о спектакле. Я думаю: ну получу права, дальше-то что? Папа, который тогда работал с продюсером Рубеном Дишдишяном, сказал, что они что-нибудь придумают. И я пошла за правами.
Распутин поставил два условия: Настену играю я, а снимает режиссер из старшего поколения, которого он сам утвердит. Еще ему важно было, чтобы в конце мы не оправдывали героя Андрея. Мы это условие в итоге тоже выполнили.
В итоге Рубену идея очень понравилась, а у Александра Анатольевича Прошкина как раз появилось свободное время, и он согласился снимать. Были разговоры о том, что я могла бы фильм продюсировать, но я отказалась — не смогла бы совмещать, хотя по факту выступила креативным продюсером картины.
На Дарье: серьги и колье ALROSA DIAMONDS, смокинг и брюки 404 NOT FOUND
Обрывал ли тебе телефон Распутин? Потому что известно, что Прошкину он нервно звонил.
Да, ему звонил. Мне — нет. Я с ним разговаривала после премьеры, насколько помню, он картину достаточно прохладно воспринял.
В работе над «Жить жизнь» ты шоураннер. Что от тебя требуется?
Я человек, который ведет творческую часть проекта, от идеи до реализации.
А как звучит идея?
Психологический триллер в обертке «50 оттенков серого». Так и получилось: золотое яблоко Москвы, барочное, холодное, искрящееся и проедаемое изнутри червячками, которые в итоге способны уничтожить. В этом смысле есть перекличка с «Содержанками», но «Жить жизнь» — совсем другой. Очень горячий. Начав смотреть, ты никогда не будешь знать, что ждет на следующем вираже.
Мне нравится, что мы в этой истории существуем вместе с героиней, оказываемся внутри ее эмоций.
Как правильно говорить про манипуляции и абьюзеров с отечественным зрителем?
А почему ты считаешь, что разговор о психологической манипуляции — это исключительно «Харви Вайнштейн», а не универсальная тема вообще для всех людей? Для меня она началась с книги Анны Богинской «Жить жизнь», которая, по сути, психологическое пособие для проработки каких-то собственных проблем, но в форме романа. Я сделала сторис про книгу, и мне написала сама Аня. Слово за слово, и я спросила ее, не думала ли она про экранизацию. Что у Ани круто в книге и в ее лекциях, так это простота, доступность мыслей. Она очень внятно все объясняет. Дает понять, что такое осознанная и неосознанная манипуляция и как она работает. Если не изучать тему, ты не понимаешь, как сильно она может на тебя повлиять. Как можно раскачать любого человека эмоционально и, в пределе, довести даже до суицида. Страшно то, что мы перестали разли- чать любовь и токсичность. Мы принимаем одно за другое и считаем, что так и должно быть. Но любовь — это не про боль и не про адреналин, это другое. И человеку, способному на открытость и настоящие чувства, очень сложно в мире, где зашкаливает количество пособий по НЛП.
На Дарье: серьги LUMINOUS DIAMONDS, платье VIVA VOX; на Владе: брюки CHERNIM-CHERNO; на Матвее: жакет и брюки VIVA VOX
КИНОДЕБЮТ В ДВА С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА И ГРИБНОЙ СУП
Каким ты видишь свое развитие как актрисы?
В ближайшие месяцы буду выпускать «Западную пристань» с Анатолием Александровичем Васильевым, которую мы в МХТ уже год репетируем. Год — без шуток! Вообще же, заниматься актерством только ради заработка — неинтересно, хочется получать что-то новое по-человечески и профессионально. В этом смысле я максималист, и гамбургский счет никто не отменял. Все зависит от проекта и режиссера, который поведет за собой и предложит открывать новые миры! Поэтому для меня сейчас актерская карьера будет развиваться в контексте тех пусть редких, но интересных предложений. Если повезет, конечно! (Смеется.)
Почему ты не можешь придумать проект и роль для самой себя?
Не очень нравится эта идея — снимать саму себя. Когда продюсируешь проект, чуть легче: занимаешься организационными делами и работаешь актрисой. Быть режиссером и быть в кадре — сложно. Наверное, в какой-то момент будет правильно что-то написать для себя, но пока не знаю, что это может быть, чего мне хочется как артистке.
Процитирую тебя 25-летнюю: «Недавно поняла, что какие-то детские мечты у меня уже исчезли. Раньше я идеализировала свою профессию. Хотелось, чтобы мы постоянно занимались творчеством, копались в себе, чтобы был режиссер, который меня ведет, чтобы можно было выбирать только исключительные фильмы и спектакли, которые могли бы меня развивать. Была детская мечта — оказаться в актерской элите, в хорошем смысле этого слова, то есть стать большим профессионалом. Но к 25 годам я пришла к тому, что так не всегда получается». Верно ли, что сейчас от иллюзий не осталось и следа?
Ого! Во-первых, с тех пор у меня появилась команда Кости Богомолова — и это большое счастье. Мы и сейчас продолжаем работать вместе с ребятами. Во-вторых, возможность выбирать исключительные проекты никуда не делась — все зависит только от тебя. От твоей смелости, азарта. Слово «иллюзии» мне сейчас кажется очень детским: иллюзии — это мечты, а мечтать — хорошо. Если что-то не получается, то пусть так мечтой и останется. В конце концов, когда мечта реализуется, это даже немножко грустно.
На Дарье: колье ALROSA DIAMONDS, браслет LUMINOUS DIAMONDS, платье VIVA VOX, перчатки GLOVE.ME
Несколько лет назад все говорили, что Даша Мороз стала другой, дерзкой, роковой, а еще она танцует. Изменение имиджа позволило иначе тебя воспринимать?
Да я просто прическу сменила, и теперь меня уже никто не помнит иной, чем с белыми короткими волосами. Появилось ли в связи с этим какое-то количество ролей? Конечно. Но какие-то роли и ушли. Да, это классно работает для актера: раз — и ты совсем другая. Но актер не должен зависеть от смены имиджа. Для роли можно и перекраситься, и парик надеть. Каким надо, таким и будешь. На восприятие себя зрителями и режиссерами я всегда старалась влиять иначе. Играла какое-то количество однотипных ролей — например, русских женщин. А потом мне это надоедало, и я начинала брать сплошь современные проекты. Пять таких подряд — и никто тебя уже не видит женщиной с косой. А потом берешь пять проектов с возрастными ролями, старушек играешь, например, — и снова все меняется.
В «Жить жизнь» ты шутишь, что уже старушка.
Моя Рита там правда старше всех девочек. В «Клинике счастья» тоже играла 50-летнюю даму, не говоря уже про «Дом с лилиями». Люблю роли «на вырост». (Смеется.)
А вот борщ Рита варит. Откуда борщ?
Это из книги Богинской.
Ты борщ не можешь?
Борщ — нет. Могу грибной суп. Вкусный! По маминому рецепту.
Ты ведь родилась в Ленинграде. Но почему-то тебя никто не воспринимает как петербурженку.
У меня мама (актриса Марина Левтова. — Прим. ред.) из Ленинграда. Папа — из Донецка и Краснодона. Папа приехал в Москву поступать в школу-студию МХАТ, мама — во ВГИК. Третьекурсниками они оба снимались в «Юности Петра» у Сергея Апполинариевича Герасимова в Германии, там познакомились и, так сказать, начали «женихаться». Рожать меня мама поехала домой, тем более папа в тот момент был с Театром им. Ленинского комсомола и спектаклем «Юнона и Авось» в Париже, на тех самых знаменитых гастролях, организованных Пьером Карденом. Мама родила меня в Ленинграде, там и бабушка с дедушкой мои жили. Я к ним потом приезжала часто. А когда их не стало, то останавливалась у Женечки Гайцхоки, жены маминого двоюродного дяди, которая была для меня очень близким человеком. Приезжала к ней на «Горьковскую» с поезда.
Но ты в Петербурге не чувствуешь, что оказалась на родине?
Ну как сказать... я Питер очень люблю. Хотя климатически он для меня очень сложный город. Когда мы «Лира» выпускали, то прожили там два или три месяца. Аня была маленькая, только ходить начинала (она у меня там и пошла в одиннадцать месяцев!). Помню, выходишь с коляской, и у тебя с собой все, от купальника до шубы, потому что непонятно, что там с погодой будет дальше. Сложная задачка для молодой матери. Петербург для меня вполне родной город, но там скорее хочется отдохнуть душой. Он про красоту, про воду. В то время как Москва — место для работы.
Кстати, в Петербурге состоялся и твой дебют в кино — когда тебе было два с половиной месяца, ты появилась в драме «Милый, дорогой, любимый, единственный...». Как это произошло?
У режиссера этого фильма, Динары Асановой, были очень теплые отношения с моей мамой (которая и сама в 1970-х дебютировала в ее картине «Ключ без права передачи») — и она маме во время ее беременности сказала, что обязательно родится девочка и станет актрисой. Хотя врачи говорили родителям, что будет мальчик! Но Динара настаивала. И когда я родилась, на «Ленфильме» как раз шли съемки картины «Милый, дорогой, любимый, единственный...». По сюжету нужен был ребенок-девочка — так я впервые снялась в кино. Деталей, конечно, не помню, зато маленькая я осталась на экране. Камеры тогда были только в кино!
Чтобы составить идеальный кастинг для фотосессии с шоураннером и режиссером Мороз, мы внимательно (очень!) изучили актеров из ее грядущих проектов.
На Павле: костюм VIVA VOX
ПАВЕЛ ЧИНАРЕВ
Успех пришел к веселому и ироничному уроженцу Сестрорецка, выросшему на берегу Финского залива, довольно поздно: он сам шутит, что долгое время играл «монтажную склейку». Преданную и неувядающую любовь зрителя Чинарев заслужил ролями автоугонщика Вани, друга «мажора» Влада Соколовского, следователя Хлебникова из «Зверобоя» и бандита Любовского из «Шакала». Критики отметили его работу в трагикомедии Михаила Местецкого «Тряпичный союз». За плечами Чинарева много и театрального опыта: он начинал в петербургских постановках Константина Богомолова и Тимофея Кулябина в «Приюте комедианта», а несколько лет назад, перебравшись в Москву, сотрудничал с МХТ им. Чехова. Сегодня он уже член труппы художественного театра с несколькими главными ролями (Паратов в «Бесприданнице», Астров в «Дяде Ване») и перспективами стать в ближайшие годы заметной звездой отечественного кино. Несмотря на внешнюю брутальность, Чинареву отлично удаются нервозность и истерия. Но он стремится к спокойствию и сдержанности: на смену импульсивно стреляющим парням придут ироничные главные герои с приветом Джейсону Стейтему, у которых одно молчаливое поднятие брови будет говорить о многом.
На Матвее: пальто 404 NOT FOUND, брюки CHERNIM-CHERNO, ремни 12 STOREEZ, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
МАТВЕЙ ЛЫКОВ
Сын звезды «Улиц разбитых фонарей» Александра Лыкова Матвей как будто бы не слишком торопился на сцену. Первые роли сыграл еще ребенком: дебютировал в кино в фильме «Путешествие в счастливую Аравию» ролью пятилетней девочки. Повзрослев, поступил в иняз, уехал по обмену в США, попал на кастинг модельного агентства и вскоре стал востребованным манекенщиком: участвовал в показах Gucci, Yves Saint Laurent, Corneliani. Российские зрители узнали Матвея после главной роли в фэнтезийной мелодраме «Он — дракон», где огнедышащий похититель юных девушек оказывался обаятельным парнем, мечтающим любить и затеряться среди людей. С тех пор актер полюбил кино не меньше фэшна: если в фотосессиях можно менять образ стремительно и быстро, то экран как раз позволяет углубиться в характер персонажа. Лыков снимается редко, роли выбирает тщательно и осторожно: то появится в драме «Темная как ночь. Анна Каренина», где режиссером выступает Радда Новикова, сценаристом — Александр Цыпкин, композитором — Борис Гребенщиков, а в актерском составе — Юлия Пересильд, Ингеборга Дапкунайте, Константин Хабенский; то снимется в комедии «Миллиард» с массой звезд, от Александры Бортич до Владимира Машкова, то согласится на 20-серийную комедию «Туристическая полиция 2» с Анастасией Ивлеевой. Грядущий сериал «Жить жизнь» отлично ложится в эту линейку проектов необычных, созданных силами талантливых людей: по словам самого Матвея, здесь у него роль «маленькая, но важная».
На Дарье: серьги, колье и браслеты ALROSA DIAMONDS; на Владе: моносерьга ALROSA DIAMONDS, куртка VIVA VOX, очки FAKOSHIMA
ВЛАДИСЛАВ ЦЕНЁВ
Представляясь, Владу пока приходится оговариваться, что его фамилия пишется через букву ё, но еще чуть-чуть — и в этом совсем не будет необходимости. Все, кто видит уфимского актера на экране, уже не могут забыть ни его фамилию, ни пронизывающий взгляд, ни фантастическую способность к перевоплощению. Таких людей становится все больше: среди них — все, кто смотрел сериал «Кухня. Война за отель», триллер «На ощупь» и черную комедию «Конец света». Что ждет сам Влад и чего стоит ждать его зрителям? Хоррор «В изоляции», вышедший на Apple TV+ и Amazon, где Ценёв играет харизматичного антагониста, новую работу Кирилла Серебренникова «Лимонов. Баллада об Эдичке», где у Влада сразу несколько небольших ролей, и сериал «Екатерина», где актера можно будет увидеть в образе итальянского скрипачашпиона. Погружаться в иностранный язык, учиться игре на скрипке, прорабатывать детально каждое движение — Влад ценит роли, которые позволят максимально задействовать весь его актерский инструментарий: тело, голос, интеллект, душу. «Жить жизнь», несомненно, из таких: «Играю друга главной героини — основательного и неторопливого Костю, у него каждое движение взвешено, а на ближайшие месяцы есть четкий и продуманный план».
Текст: АНДРЕЙ ЗАХАРЬЕВ
Фото АЛЕКСЕЙ ДУНАЕВ
Креативный директор КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ
Стиль ЭЛЬМИРА ТУЛЕБАЕВА
Ассистент стилиста АННА ПАВЛОВА
Визаж и волосы ОЛЬГА ГЛАЗУНОВА
Свет BOLD MOSCOW
Ретушь ЖАННА ГАЛАЙ
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