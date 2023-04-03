Как актриса Дарья Мороз стала режиссером и важным шоураннером?

ПРО ЛЫКОВА, ЦЕНЁВА, ЧИНАРЕВА И ОТНОШЕНИЕ АРТИСТОВ К ТЕЛУ

Расскажи про ребят, с которыми ты позировала на фотосессии.

Так, давай. Паша Чинарев снимается у меня в «До и после», но впервые мы пересеклись в Петербурге на репетиции спектакля «Лир. Комедия» Кости Богомолова в «Приюте комедианта» — у меня тогда только Аня родилась, двенадцать лет назад. Пашка — крутой артист, ученик Додина, но сознательно не пошедший к нему работать. Перебрался из Питера в Москву, непростым путем шел в этой профессии к успеху и, как мне кажется, добился его. Он часто выбирает характерные по фактуре героя роли, да и сам — такая питерская ироничная шпана. (Смеется.) Еще он крут, потому что не останавливается на достигнутом, не говорит, что меня все устраивает, все классно, а стремится к большему. Ну и просто: Паша — мой друг.

Матвея Лыкова я впервые увидела в фильме «Он — дракон». Главная героиня сериала «Жить жизнь» у нас Люба Аксенова, и для нее мы хотели собрать крутой мужской каст. Парни, которые у нас в проекте, необычайно хороши собой, талантливы и обладают глубокой, обволакивающей умной и сложной энергетикой. Матвей — несомненно такой. Завораживающе притягательный артист, очень интеллигентный в жизни молодой человек, очень трудолюбивый.

Влад Ценёв — охрененный. Когда мы искали артистов для «Жить жизнь», увидели его шоурил — снято на коленке, но он играет там два десятка совершенно разных персонажей. И мы сразу такие: где же он, давайте нам его сюда! Думаю, что еще пара-тройка лет — и он станет суперзвездой.

Насколько вы делаете ставку на откровенность в «До и после»?

Она — в темах и диалогах. Мы стремились, чтобы они были максимально близкими к жизни и живой речи. Конечно, в кадре будет какое-то количество обнаженного тела, причем в основном мужского. Девочки — так вышло — у меня прекрасны и «полуодеты». Эффект накрытого яблока. Так интереснее.

Лет пятнадцать назад актрисы долго взвешивали, стоит ли раздеваться в кадре. Если уж делать это, то в хорошем кино и в сцене, где это оправдано. Кажется, что сейчас отношение к откровенности изменилось, раздевание перестало быть проблемой.

На самом деле очень мало артистов готовы быть хоть сколько-нибудь откровенными. Причем как внешне, так и внутренне. Это на мой вкус странно, потому что тело — это инструмент. Европейские актеры, американские совсем этого не боятся. Но у нас общество достаточно закрытое. Хотя я понимаю, что и фильмов вроде «Любви» Гаспара Ноэ, такого чистого искусства, появляется крайне мало. Да, сложно заранее понять, получится ли хорошее кино, надо смотреть на режиссера и оператора, тогда можно предположить, смогут ли они снять голое тело красиво и эстетично. Тем не менее у нас очень мало актрис, которые на откровенность в кадре реагируют спокойно.

По сериалу «Содержанки», который идет на START, этого и не скажешь.

Но туда и подбирались актеры, которые были на это готовы, вместе с конкретным режиссером и оператором. Таковы были условия проекта: важна была реальность происходящего. Возможно, в другом случае они бы на это и не пошли. Например, я в своей кинокарьере немножко от этого устала, типа «Дарья Мороз раздевается в кадре, давайте это всегда использовать». При этом есть пятнадцать других фильмов, где я этого не делаю, и все равно такое мнение бытует. Поэтому для меня «До и после» меняет мой личный подход к откровенности: он про секс как тему для разговора. Он про то, что построить секс вокруг дружбы можно, а дружбу вокруг секса — нет. Любовь, поддержка, взаимопонимание гораздо важнее. А секс — это только дополнение. На одном сексе ничего не построишь. Удовольствие получишь, а вот чего-то глобального ожидать не всегда приходится. Главное — «человеку нужен человек». Такой концепт для меня очень важен и как для человека, и как для артистки, которая уже много говорила про голое тело. Пришло время сместить акценты. Я так закрываю свой собственный гештальт.