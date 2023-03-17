Тихон Жизневский вернулся к роли Игоря Грома! Стартовали съемки фильма Олега Трофима «Майор Гром: Игра»

«В продолжении Майор Гром приблизится к образу реального супергероя. Его начнут узнавать на улицах, у него появятся фанаты, журналисты будут толпиться вокруг уже не совсем простого петербургского полицейского, и мы посмотрим, как популярность на него повлияет, какие враги появятся у Грома, и сможет ли он со всем этим справиться. Нашему герою предстоит пройти огонь, воду и медные трубы. Огонь в «Чумном докторе» он уже прошел, пришла пора новых испытаний, и появится новый злодей, угрожающий городу», — отметил продюсер и сценарист фильма Артем Габрелянов.

Съемки фильма «Майор Гром: Игра» завершатся осенью 2023 года.