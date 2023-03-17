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Тихон Жизневский вернулся к роли Игоря Грома! Стартовали съемки фильма Олега Трофима «Майор Гром: Игра»

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Первый съемочный день прошел в Петербурге — на территории закрытого изолятора «Кресты». По сюжету, Игорь Гром и его напарник Дима Дубин оказались посреди тюремного бунта: полицейским противостояла целая толпа вырвавшихся из камер преступников.

Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска

Сюжет продолжения развивается спустя год после событий первой части. На Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность: его узнают на улицах, считают героем, про него вот-вот выпустят комикс. В новом фильме ему предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак. Главной локацией для событий фильма и полем битвы с суперзлодеем вновь станет альтернативный Петербург.

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Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска

Помимо Тихона Жизневского и Александра Сетейкина, к своим ролям в продолжении кинофраншизы вернулись Алексей Маклаков, исполнивший роль начальника Игоря Грома, Любовь Аксенова (журналистка Юлия Пчелкина) и другие актеры. Сценаристами фильма стали Артем Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер. Режиссером-постановщиком «Майора Грома: Игра» вновь выступает Олег Трофим, работавший как над фильмом «Майор Гром: Чумной доктор», так и над приквелом «Гром: Трудное детство». Продюсируют проект Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук.

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Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено пресс-службой Кинопоиска

«В продолжении Майор Гром приблизится к образу реального супергероя. Его начнут узнавать на улицах, у него появятся фанаты, журналисты будут толпиться вокруг уже не совсем простого петербургского полицейского, и мы посмотрим, как популярность на него повлияет, какие враги появятся у Грома, и сможет ли он со всем этим справиться. Нашему герою предстоит пройти огонь, воду и медные трубы. Огонь в «Чумном докторе» он уже прошел, пришла пора новых испытаний, и появится новый злодей, угрожающий городу», — отметил продюсер и сценарист фильма Артем Габрелянов.

Съемки фильма «Майор Гром: Игра» завершатся осенью 2023 года.

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Люди:
Олег Трофим, Тихон Жизневский

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