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Кино и сериалы

Объявлены лауреаты премии «Оскар» в 2023 году

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Сегодня ночью в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Ведущим церемонии выступил комик и телеведущий Джимми Киммел. Публикуем полный список лауреатов 2023 года.

Photo by Kevin Winter/Getty Images

Лучший фильм

«Все, везде и сразу»

Лучший режиссер

Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, «Все, везде и сразу»

Лучшая мужская роль

Брендан Фрейзер, «Кит»

Лучшая женская роль

Мишель Йео, «Все, везде и сразу»

Лучшая мужская роль второго плана

Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»

Лучшая женская роль второго плана

Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»

Photo by Kevin Winter/Getty Images

Гильермо дель Торо получает «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм («Пиноккио Гильермо дель Торо»)

Лучший оригинальный сценарий

«Все, везде и сразу»

Лучший адаптированный сценарий

«Женщины говорят»

Лучший анимационный полнометражный фильм

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

Лучший фильм на иностранном языке

«На Западном фронте без перемен», Германия

Лучшая оригинальная музыка к фильму

«На Западном фронте без перемен»

Лучшая песня к фильму

«Naatu Naatu», «RRR: Рядом ревет революция»

«Аватар: Путь воды»

«Кит»

Лучший монтаж

«Все везде и сразу»

Лучшая операторская работа

Джеймс Френд, «На Западном фронте без перемен»

Лучшая работа художника-постановщика

«На Западном фронте без перемен»

Лучший дизайн костюмов

«Черная Пантера: Ваканда навсегда»

Лучший звук

«Топ Ган: Мэверик»

Лучшие визуальные эффекты

«Аватар: Путь воды»

Лучший грим и прически

«Кит»

Лучший анимационный короткометражный фильм

«Мальчик, Крот, Лис и Конь»

Лучший документальный полнометражный фильм

«Навальный»

Лучший документальный короткометражный фильм

«Заклинатели слонов»

Лучший игровой короткометражный фильм

«Прощание по-ирландски»

Награду имени Джина Хершолта за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма получил Майкл Джей Фокс. Премию за выдающиеся заслуги в кинематографе — почетный «Оскар» — в этом году вручили австралийскому кинорежиссеру Питеру Уиру, композитору и поэту-песеннику Дайан Уоррен, а также режиссеру Эзан Пальси. 

Полный список номинантов на «Оскар» в 2023 году можно посмотреть здесь. Лауреаты прошлого, 94-го сезона премии Американской киноакадемии — по ссылке

(Не)красная дорожка церемонии вручения премии «Оскар» — 2023

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