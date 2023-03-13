Объявлены лауреаты премии «Оскар» в 2023 году

Лучший анимационный короткометражный фильм

«Мальчик, Крот, Лис и Конь»

Лучший документальный полнометражный фильм

«Навальный»

Лучший документальный короткометражный фильм

«Заклинатели слонов»

Лучший игровой короткометражный фильм

«Прощание по-ирландски»

Награду имени Джина Хершолта за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма получил Майкл Джей Фокс. Премию за выдающиеся заслуги в кинематографе — почетный «Оскар» — в этом году вручили австралийскому кинорежиссеру Питеру Уиру, композитору и поэту-песеннику Дайан Уоррен, а также режиссеру Эзан Пальси.

Полный список номинантов на «Оскар» в 2023 году можно посмотреть здесь. Лауреаты прошлого, 94-го сезона премии Американской киноакадемии — по ссылке.