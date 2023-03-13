Объявлены лауреаты премии «Оскар» в 2023 году

Сегодня ночью в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Ведущим церемонии выступил комик и телеведущий Джимми Киммел. Публикуем полный список лауреатов 2023 года.
Лучший фильм
«Все, везде и сразу»
Лучший режиссер
Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, «Все, везде и сразу»
Лучшая мужская роль
Брендан Фрейзер, «Кит»
Лучшая женская роль
Мишель Йео, «Все, везде и сразу»
Лучшая мужская роль второго плана
Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»
Лучшая женская роль второго плана
Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»
Гильермо дель Торо получает «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм («Пиноккио Гильермо дель Торо»)
Лучший оригинальный сценарий
«Все, везде и сразу»
Лучший адаптированный сценарий
«Женщины говорят»
Лучший анимационный полнометражный фильм
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
Лучший фильм на иностранном языке
«На Западном фронте без перемен», Германия
Лучшая оригинальная музыка к фильму
«На Западном фронте без перемен»
Лучшая песня к фильму
«Naatu Naatu», «RRR: Рядом ревет революция»
Лучший монтаж
«Все везде и сразу»
Лучшая операторская работа
Джеймс Френд, «На Западном фронте без перемен»
Лучшая работа художника-постановщика
«На Западном фронте без перемен»
Лучший дизайн костюмов
«Черная Пантера: Ваканда навсегда»
Лучший звук
«Топ Ган: Мэверик»
Лучшие визуальные эффекты
«Аватар: Путь воды»
Лучший грим и прически
«Кит»
Лучший анимационный короткометражный фильм
«Мальчик, Крот, Лис и Конь»
Лучший документальный полнометражный фильм
«Навальный»
Лучший документальный короткометражный фильм
«Заклинатели слонов»
Лучший игровой короткометражный фильм
«Прощание по-ирландски»
Награду имени Джина Хершолта за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма получил Майкл Джей Фокс. Премию за выдающиеся заслуги в кинематографе — почетный «Оскар» — в этом году вручили австралийскому кинорежиссеру Питеру Уиру, композитору и поэту-песеннику Дайан Уоррен, а также режиссеру Эзан Пальси.
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