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Кино и сериалы

Объявлены номинанты на премию «Оскар»-2023

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«На Западном фронте без перемен», «Пиноккио Гильермо дель Торо», Стивен Спилберг и другие претенденты на статуэтку — публикуем полный список.

Photo by Bryan Bedder/Getty Images

Лучшая женская роль второго плана

  • Анджела Бассетт, «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
  • Хонг Чау, «Кит»
  • Керри Кондон, «Банши Инишерина»
  • Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»
  • Стефани Сюй, «Все везде и сразу»

Лучший дизайн костюмов

  • «Вавилон»
  • «Черная Пантера: Ваканда навеки»
  • «Элвис»
  • «Все везде и сразу»
  • «Миссис Харрис едет в Париж»

Лучший звук

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Бэтмен»
  • «Элвис»
  • «Топ Ган: Мэверик»

Лучший оригинальный саундтрек

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Вавилон»
  • «Банши Инишерина»
  • «Все везде и сразу»
  • «Фабельманы»

«Элвис»

Лучший адаптированный сценарий

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Достать ножи: Стеклянная луковица»
  • «Жить»
  • «Топ Ган: Мэверик»
  • «Говорят женщины»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Банши Инишерина»
  • «Все везде и сразу»
  • «Фабельманы»
  • «Треугольник печали»
  • «Тар»

Лучший игровой короткометражный фильм

  • «Ирландское прощание»
  • «Ивалу»
  • «Ученики»
  • «Ночная поездка»
  • «Красный чемодан»

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • «Мальчик, Крот, Лис и Конь»
  • «Летающий моряк»
  • «Продавцы льда»
  • «Мой год членов»
  • «Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это»

«Банши Инишерина»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Брендан Глисон, «Банши Инишерина»
  • Брайан Тайри Генри, «Мост через озеро»
  • Джадд Херш, «Фабельманы»
  • Барри Кеоган, «Банши Инишерина»
  • Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»

Лучшая оригинальная песня

  • «Applause», «Теперь вместе»
  • «Hold My Hand», «Топ Ган: Мэверик»
  • «Lift Me Up», «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
  • «Naatu Naatu», «RRR»
  • «This is a life», «Все везде и сразу»

Лучший документальный фильм

  • «Все, что дышит»
  • «Вся красота и кровопролитие»
  • «Вулкан любви»
  • «Дом из щепок»
  • «Навальный»

Лучший документальный короткометражный фильм

  • «Заклинатели слонов»
  • «Выход», режиссеры Максим и Евгения Арбугаевы
  • «Как ты оцениваешь год?»
  • «Эффект Марты Митчелл»
  • «Незнакомец у ворот»

«На Западном фронте без перемен»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Аргентина, 1985»
  • «Близко»
  • «Иа»
  • «Тихоня»

Лучший анимационный фильм

  • «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  • «Марсель, ракушка в ботинках»
  • «Кот в сапогах 2: Последнее желание»
  • «Морской монстр»
  • «Я краснею»

Лучший грим и прически

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Бэтмен»
  • «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
  • «Элвис»
  • «Кит»

Лучший монтаж

  • «Банши Инишерина»
  • «Элвис»
  • «Все везде и сразу»
  • «Тар»
  • «Топ Ган: Мэверик»

Лучшая операторская работа

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Бардо»
  • «Элвис»
  • «Империя света»
  • «Тар»

Лучшие визуальные эффекты

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Бэтмен»
  • «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
  • «Топ Ган: Мэверик»

«Блондинка»

Лучшая мужская роль

  • Остин Батлер, «Элвис»
  • Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»
  • Брендан Фрейзер, «Кит»
  • Пол Мескал, «Солнце мое»
  • Билл Найи, «Жить»

Лучшая женская роль

  • Кейт Бланшетт, «Тар»
  • Ана де Армас, «Блондинка»
  • Андреа Райзборо, «Ради Лесли»
  • Мишель Уильямс, «Фабельманы»
  • Мишель Йео, «Все везде и сразу»

Лучший режиссер

  • Мартин МакДона, «Банши Инишерина»
  • Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»
  • Стивен Спилберг, «Фабельманы»
  • Тодд Филд, «Тар»
  • Рубен Эстлунд, «Треугольник печали»

Лучший фильм

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Банши Инишерина»
  • «Элвис»
  • «Все везде и сразу»
  • «Фабельманы»
  • «Тар»
  • «Топ Ган: Мэверик»
  • «Треугольник печали»
  • «Говорят женщины»
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