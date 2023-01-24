Объявлены номинанты на премию «Оскар»-2023

«На Западном фронте без перемен», «Пиноккио Гильермо дель Торо», Стивен Спилберг и другие претенденты на статуэтку — публикуем полный список.
Лучшая женская роль второго плана
- Анджела Бассетт, «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
- Хонг Чау, «Кит»
- Керри Кондон, «Банши Инишерина»
- Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»
- Стефани Сюй, «Все везде и сразу»
Лучший дизайн костюмов
- «Вавилон»
- «Черная Пантера: Ваканда навеки»
- «Элвис»
- «Все везде и сразу»
- «Миссис Харрис едет в Париж»
Лучший звук
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Бэтмен»
- «Элвис»
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучший оригинальный саундтрек
- «На Западном фронте без перемен»
- «Вавилон»
- «Банши Инишерина»
- «Все везде и сразу»
- «Фабельманы»
«Элвис»
Лучший адаптированный сценарий
- «На Западном фронте без перемен»
- «Достать ножи: Стеклянная луковица»
- «Жить»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Говорят женщины»
Лучший оригинальный сценарий
- «Банши Инишерина»
- «Все везде и сразу»
- «Фабельманы»
- «Треугольник печали»
- «Тар»
Лучший игровой короткометражный фильм
- «Ирландское прощание»
- «Ивалу»
- «Ученики»
- «Ночная поездка»
- «Красный чемодан»
Лучший анимационный короткометражный фильм
- «Мальчик, Крот, Лис и Конь»
- «Летающий моряк»
- «Продавцы льда»
- «Мой год членов»
- «Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это»
«Банши Инишерина»
Лучшая мужская роль второго плана
- Брендан Глисон, «Банши Инишерина»
- Брайан Тайри Генри, «Мост через озеро»
- Джадд Херш, «Фабельманы»
- Барри Кеоган, «Банши Инишерина»
- Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»
Лучшая оригинальная песня
- «Applause», «Теперь вместе»
- «Hold My Hand», «Топ Ган: Мэверик»
- «Lift Me Up», «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
- «Naatu Naatu», «RRR»
- «This is a life», «Все везде и сразу»
Лучший документальный фильм
- «Все, что дышит»
- «Вся красота и кровопролитие»
- «Вулкан любви»
- «Дом из щепок»
- «Навальный»
Лучший документальный короткометражный фильм
- «Заклинатели слонов»
- «Выход», режиссеры Максим и Евгения Арбугаевы
- «Как ты оцениваешь год?»
- «Эффект Марты Митчелл»
- «Незнакомец у ворот»
«На Западном фронте без перемен»
Лучший фильм на иностранном языке
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аргентина, 1985»
- «Близко»
- «Иа»
- «Тихоня»
Лучший анимационный фильм
- «Пиноккио Гильермо дель Торо»
- «Марсель, ракушка в ботинках»
- «Кот в сапогах 2: Последнее желание»
- «Морской монстр»
- «Я краснею»
Лучший грим и прически
- «На Западном фронте без перемен»
- «Бэтмен»
- «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
- «Элвис»
- «Кит»
Лучший монтаж
- «Банши Инишерина»
- «Элвис»
- «Все везде и сразу»
- «Тар»
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучшая операторская работа
- «На Западном фронте без перемен»
- «Бардо»
- «Элвис»
- «Империя света»
- «Тар»
Лучшие визуальные эффекты
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Бэтмен»
- «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
- «Топ Ган: Мэверик»
«Блондинка»
Лучшая мужская роль
- Остин Батлер, «Элвис»
- Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»
- Брендан Фрейзер, «Кит»
- Пол Мескал, «Солнце мое»
- Билл Найи, «Жить»
Лучшая женская роль
- Кейт Бланшетт, «Тар»
- Ана де Армас, «Блондинка»
- Андреа Райзборо, «Ради Лесли»
- Мишель Уильямс, «Фабельманы»
- Мишель Йео, «Все везде и сразу»
Лучший режиссер
- Мартин МакДона, «Банши Инишерина»
- Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»
- Стивен Спилберг, «Фабельманы»
- Тодд Филд, «Тар»
- Рубен Эстлунд, «Треугольник печали»
Лучший фильм
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Банши Инишерина»
- «Элвис»
- «Все везде и сразу»
- «Фабельманы»
- «Тар»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Треугольник печали»
- «Говорят женщины»
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