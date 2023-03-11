18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Фильм «Все везде и сразу» стал самым титулованным в истории кино

Поделиться:

Лента вышедшая в прошлом году обогнала по этому показателю «Властелин колец: Возвращение короля». Картина Дэна Квана и Дэниэля Шайнерта собрала 336 различных премий при 691 номинации, подсчитали в IGN.

iVideos/YouTube

До этого долгое время рекордсменом являлась картина Питера Джексона «Властелин колец: Возвращение короля», собравшая 213 премий при 337 номинациях. Но стоит также отметить, что при подсчете перечень наград фильма 2003 года был обновлен, так как за прошедшие 20 лет появилось много организаций, присуждающих собственные кинопремии.

Недавно «Все везде и сразу» получил главный приз премии Гильдии сценаристов США, а также стал триумфатором премии Гильдии актеров Америки.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: