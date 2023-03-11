Фильм «Все везде и сразу» стал самым титулованным в истории кино

До этого долгое время рекордсменом являлась картина Питера Джексона «Властелин колец: Возвращение короля», собравшая 213 премий при 337 номинациях. Но стоит также отметить, что при подсчете перечень наград фильма 2003 года был обновлен, так как за прошедшие 20 лет появилось много организаций, присуждающих собственные кинопремии.

Недавно «Все везде и сразу» получил главный приз премии Гильдии сценаристов США, а также стал триумфатором премии Гильдии актеров Америки.