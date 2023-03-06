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Кино и сериалы

«Все везде и сразу» получил главный приз премии Гильдии сценаристов США

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Лента режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта продолжает собирать награды. Премия Гильдии сценаристов — последняя, которую объединения американских кинематографистов вручают перед «Оскаром». Публикуем список лауреатов в основных категориях. 

Кадр из фильма

«Все везде и сразу»

Оригинальный сценарий

«Все везде и сразу» — Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт

Адаптированный сценарий

«Женщины говорят» — Сара Полли на основе книги Мириам Тейвз

Сценарий для драматического сериала

«Разделение» — Крис Блэк, Эндрю Колвилл, Кэри Дрэйк, Дэн Эриксон, Марк Фридман, Хелен Ли, Анна Оуянг Моэнч и Аманда Овертон

Сценарий для комедийного сериала

«Медведь» — Кэрен Джозеф Эдкок, Джоанна Кало, Рене Губе, Софья Левитски-Вайтц, Алекс О’Киф, Катрин Схетина и Кристофер Сторер

Сценарий для нового сериала

«Разделение» — Крис Блэк, Эндрю Колвилл, Кэри Дрэйк, Дэн Эриксон, Марк Фридман, Хелен Ли, Анна Оуянг Моэнч и Аманда Овертон

Кадр из фильма

«Белый лотос»

Сценарий для мини-сериала

«Белый лотос» — Майк Уайт

Сценарий для телефильма

«Общество Онор» — Дэвид А. Гудман

Сценарий для одного эпизода драматического сериала

«Plan and Execution», «Лучше звоните Солу» — Томас Шнауз

Сценарий для одного эпизода комедийного сериала

«The One, The Only», «Хитрости» — Лючия Аниелло, Пол В. Даунс и Джен Статски

Почетные награды Гильдии сценаристов США получили Чарли Кауфман, Ребекка Ленкиевич и Ивет Ли Баузер. Спайк Ли («Делай как надо!», «Малкольм Икс», «25-й час», «Не пойман — не вор», «Чирак», «Черный клановец») был отмечен премией за достижения в карьере.

Напомним, ранее актерский состав ленты Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, вместе сделавших хулиганский фильм «Человек — швейцарский нож», одержал победу во всех четырех номинациях премии Гильдии актеров Америки, в которых был представлен. 

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