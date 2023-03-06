«Все везде и сразу» получил главный приз премии Гильдии сценаристов США

Лента режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта продолжает собирать награды. Премия Гильдии сценаристов — последняя, которую объединения американских кинематографистов вручают перед «Оскаром». Публикуем список лауреатов в основных категориях.
«Все везде и сразу»
Оригинальный сценарий
«Все везде и сразу» — Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт
Адаптированный сценарий
«Женщины говорят» — Сара Полли на основе книги Мириам Тейвз
Сценарий для драматического сериала
«Разделение» — Крис Блэк, Эндрю Колвилл, Кэри Дрэйк, Дэн Эриксон, Марк Фридман, Хелен Ли, Анна Оуянг Моэнч и Аманда Овертон
Сценарий для комедийного сериала
«Медведь» — Кэрен Джозеф Эдкок, Джоанна Кало, Рене Губе, Софья Левитски-Вайтц, Алекс О’Киф, Катрин Схетина и Кристофер Сторер
Сценарий для нового сериала
«Разделение» — Крис Блэк, Эндрю Колвилл, Кэри Дрэйк, Дэн Эриксон, Марк Фридман, Хелен Ли, Анна Оуянг Моэнч и Аманда Овертон
«Белый лотос»
Сценарий для мини-сериала
«Белый лотос» — Майк Уайт
Сценарий для телефильма
«Общество Онор» — Дэвид А. Гудман
Сценарий для одного эпизода драматического сериала
«Plan and Execution», «Лучше звоните Солу» — Томас Шнауз
Сценарий для одного эпизода комедийного сериала
«The One, The Only», «Хитрости» — Лючия Аниелло, Пол В. Даунс и Джен Статски
Почетные награды Гильдии сценаристов США получили Чарли Кауфман, Ребекка Ленкиевич и Ивет Ли Баузер. Спайк Ли («Делай как надо!», «Малкольм Икс», «25-й час», «Не пойман — не вор», «Чирак», «Черный клановец») был отмечен премией за достижения в карьере.
Напомним, ранее актерский состав ленты Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, вместе сделавших хулиганский фильм «Человек — швейцарский нож», одержал победу во всех четырех номинациях премии Гильдии актеров Америки, в которых был представлен.
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