«Все везде и сразу» получил главный приз премии Гильдии сценаристов США

Сценарий для мини-сериала

«Белый лотос» — Майк Уайт

Сценарий для телефильма

«Общество Онор» — Дэвид А. Гудман

Сценарий для одного эпизода драматического сериала

«Plan and Execution», «Лучше звоните Солу» — Томас Шнауз

Сценарий для одного эпизода комедийного сериала

«The One, The Only», «Хитрости» — Лючия Аниелло, Пол В. Даунс и Джен Статски

Почетные награды Гильдии сценаристов США получили Чарли Кауфман, Ребекка Ленкиевич и Ивет Ли Баузер. Спайк Ли («Делай как надо!», «Малкольм Икс», «25-й час», «Не пойман — не вор», «Чирак», «Черный клановец») был отмечен премией за достижения в карьере.

Напомним, ранее актерский состав ленты Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, вместе сделавших хулиганский фильм «Человек — швейцарский нож», одержал победу во всех четырех номинациях премии Гильдии актеров Америки, в которых был представлен.