Лучший актерский состав фильма

«Все везде и сразу»

Лучшая женская роль в фильме

Мишель Йео, «Все везде и сразу»

Лучшая мужская роль в фильме

Брендан Фрейзер, «Кит»

Лучшая второстепенная женская роль в фильме

Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»

Лучшая второстепенная мужская роль в фильме

Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»

Лучший каскадерский состав фильма

«Топ Ган: Мэверик»