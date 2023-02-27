Актерский состав ленты Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, вместе сделавших хулиганский фильм «Человек — швейцарский нож», одержал победу во всех четырех номинациях, в которых был представлен. Публикуем полный список лауреатов SAG Awards-2023.
«Все везде и сразу»
Лучший актерский состав фильма
«Все везде и сразу»
Лучшая женская роль в фильме
Мишель Йео, «Все везде и сразу»
Лучшая мужская роль в фильме
Брендан Фрейзер, «Кит»
Лучшая второстепенная женская роль в фильме
Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»
Лучшая второстепенная мужская роль в фильме
Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»
Лучший каскадерский состав фильма
«Топ Ган: Мэверик»
«Белый лотос»
Лучший актерский состав в драматическом сериале
«Белый лотос»
Лучшая женская роль в драматическом сериале
Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
Джейсон Бейтман, «Озарк»
«Начальная школа "Эбботт"»
Лучший актерский состав в комедийном сериале
«Начальная школа "Эбботт"»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
Джин Смарт, «Хитрости»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
«Джордж и Тэмми»
Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале
Сэм Эллиотт, «1883»
Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале
Джессика Честейн, «Джордж и Тэмми»
Каскадерский состав сериала
«Очень странные дела»
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