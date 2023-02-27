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Кино и сериалы

Каст фильма «Все везде и сразу» стал триумфатором премии Гильдии актеров Америки

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Актерский состав ленты Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, вместе сделавших хулиганский фильм «Человек — швейцарский нож», одержал победу во всех четырех номинациях, в которых был представлен. Публикуем полный список лауреатов SAG Awards-2023.

«Все везде и сразу»

Лучший актерский состав фильма

«Все везде и сразу»

Лучшая женская роль в фильме

Мишель Йео, «Все везде и сразу»

Лучшая мужская роль в фильме

Брендан Фрейзер, «Кит»

Лучшая второстепенная женская роль в фильме

Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»

Лучшая второстепенная мужская роль в фильме

Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»

Лучший каскадерский состав фильма

«Топ Ган: Мэверик»

«Белый лотос»

Лучший актерский состав в драматическом сериале

«Белый лотос»

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бейтман, «Озарк»

«Начальная школа "Эбботт"»

Лучший актерский состав в комедийном сериале

«Начальная школа "Эбботт"»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Джин Смарт, «Хитрости»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

«Джордж и Тэмми»

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале

Сэм Эллиотт, «1883»

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале

Джессика Честейн, «Джордж и Тэмми»

Каскадерский состав сериала

«Очень странные дела»

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