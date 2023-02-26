Критики назвали победителей 73-го Берлинского кинофестиваля

Приз Большого жюри заслужил режиссер Кристиан Петцольд за фильм «Красное небо» — об отношениях четырех молодых людей посреди лесного пожара. Специального упоминания критиков удостоился Жуан Каниж с картиной «Плохая жизнь» — о драмах в жизни семейства, которому принадлежит небольшой отель.



«Серебряного медведя» за лучший сценарий получила «Музыка» Ангелы Шанелек. Лучшим режиссером сочли Филиппа Гарреля. Его «Большая колесница» — лента про семью, владеющую кукольным театром; главные роли сыграли Луи Гаррель, сын режиссера, и дочери Эстер и Лена.



За лучшую роль «Серебряным медведем» наградили Софию Отеро, актрису из фильма «20 тысяч разновидностей пчел». Лучшей актрисой второго плана сочли Теа Эре в «До конца ночи».



Лучшим документальным фильмом назвали «Эхо» Татьяны Уэсо. Лучшей короткометражкой – «Гусеницы» («Les chenilles») Мишель и Ноэль Кесервани. Ну а приз жюри за лучшее короткометражное кино получил фильм «Dipped in Black» Мэттью Торна и Дерека Линча.



За выдающийся художественный вклад получила «Серебряного медведя» Элен Лувар, оператор фильма Джакомо Аббруццезе «Disco Boy». Не обошлось и без громких имен, почётного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф получил Стивен Спилберг.

Фильм «На Западном фронте без перемен» стал триумфатором премии BAFTA-2023. Представленная в 14 номинациях картина выиграла семь статуэток — в том числе как лучший фильм, снятый лучшим режиссером года.

Гильдия режиссеров США назвала победителей ежегодной премии.