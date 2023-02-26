18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Критики назвали победителей 73-го Берлинского кинофестиваля

Поделиться:

Главный приз — «Золотого медведя» за лучший фильм — получил режиссер Николя Филибер за свою документальную картину «На Адаманте». Фильм-триумфатор рассказывает об уникальной парижской клинике — центре для людей с психическими расстройствами, расположенном в плавучем здании прямо на Сене.

Cineberg / Shutterstock.com

Приз Большого жюри заслужил режиссер Кристиан Петцольд за фильм «Красное небо» — об отношениях четырех молодых людей посреди лесного пожара. Специального упоминания критиков удостоился Жуан Каниж с картиной «Плохая жизнь» — о драмах в жизни семейства, которому принадлежит небольшой отель.

«Серебряного медведя» за лучший сценарий получила «Музыка» Ангелы Шанелек. Лучшим режиссером сочли Филиппа Гарреля. Его «Большая колесница» — лента про семью, владеющую кукольным театром; главные роли сыграли Луи Гаррель, сын режиссера, и дочери Эстер и Лена.

За лучшую роль «Серебряным медведем» наградили Софию Отеро, актрису из фильма «20 тысяч разновидностей пчел». Лучшей актрисой второго плана сочли Теа Эре в «До конца ночи».

Лучшим документальным фильмом назвали «Эхо» Татьяны Уэсо. Лучшей короткометражкой – «Гусеницы» («Les chenilles») Мишель и Ноэль Кесервани. Ну а приз жюри за лучшее короткометражное кино получил фильм «Dipped in Black» Мэттью Торна и Дерека Линча.

За выдающийся художественный вклад получила «Серебряного медведя» Элен Лувар, оператор фильма Джакомо Аббруццезе «Disco Boy». Не обошлось и без громких имен, почётного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф получил Стивен Спилберг.

Фильм «На Западном фронте без перемен» стал триумфатором премии BAFTA-2023. Представленная в 14 номинациях картина выиграла семь статуэток — в том числе как лучший фильм, снятый лучшим режиссером года.

Гильдия режиссеров США назвала победителей ежегодной премии.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: