Гильдия режиссеров США назвала победителей ежегодной премии

Главная награда — за лучшую режиссуру — досталась фантастической комедии «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Она обошла работу Стивена Спилберга «Фабельманы», «Банши Инишерина» Мартина МакДоны, «Тар» Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински. Лучшим постановщиком драматического сериала назван Сэм Левинсон за работу над пятым эпизодом сериала «Эйфория» — «Замри, как колибри». Призом за лучшую режиссуру комедийного сериала отметили Билла Хейдера, создателя «Барри».

Лучшим дебютом признан драматический фильм «Солнце мое» Шарлотты Уэллс. В категории «Телевизионный фильм или сериал» победила Хелен Шавер, работавшая над восьмой серией шоу «Станция одиннадцать».

Россияне рассказали какие фильмы вдохновили их выбрать свою профессию. Исследования показало, что практический каждый третий житель страны (28%) признал влияние кинематографа на их род деятельности.