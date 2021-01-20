Оператор «Дылды» Ксения Середа будет работать над сериалом по игре The Last of Us вместе с Кантемиром Балаговым

Российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO «Последние из нас», который основан на игре The Last of Us. Для съемок пилота шоураннер Крейг Мазин планирует взять оператора «Дылды» Ксению Середу.
Как рассказал Мазин в своем еженедельном подкасте Scriptnotes, Ксения Середа присоединится к съемочной группе с вероятностью в 99%. Внимание на это обратила «Афиша Daily». Свой выбор шоураннер объясняет тем, что ему очень понравилась лента «Дылда». Мазин считает картину великолепным душераздирающим фильмом, а режиссера Кантемира Балагова — «фантастическим и суперталантливым парнем».
Действие видеоигры The Last of Us разворачивается в постапокалиптическом мире после глобальной пандемии. По сюжету, контрабандист Джоэл должен вывести 14-летнюю Элли из карантинной зоны.
Напомним, о том, что Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO по игре The Last of Us, стало известно в середине января 2021 года. Изначально съемкой пилота должен был заняться шведский режиссер «Чернобыля» Юхан Ренк, однако он не смог этого сделать из-за плотного расписания. Автором сценария и исполнительным продюсером выступил Крейг Мейзин, известный по сериалу «Чернобыль». Он работает совместно с Нилом Дракманном — сценаристом и креативным директором игры.
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