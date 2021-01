Оператор «Дылды» Ксения Середа будет работать над сериалом по игре The Last of Us вместе с Кантемиром Балаговым

Как рассказал Мазин в своем еженедельном подкасте Scriptnotes, Ксения Середа присоединится к съемочной группе с вероятностью в 99%. Внимание на это обратила «Афиша Daily». Свой выбор шоураннер объясняет тем, что ему очень понравилась лента «Дылда». Мазин считает картину великолепным душераздирающим фильмом, а режиссера Кантемира Балагова — «фантастическим и суперталантливым парнем».

Действие видеоигры The Last of Us разворачивается в постапокалиптическом мире после глобальной пандемии. По сюжету, контрабандист Джоэл должен вывести 14-летнюю Элли из карантинной зоны.

Напомним, о том, что Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO по игре The Last of Us, стало известно в середине января 2021 года. Изначально съемкой пилота должен был заняться шведский режиссер «Чернобыля» Юхан Ренк, однако он не смог этого сделать из-за плотного расписания. Автором сценария и исполнительным продюсером выступил Крейг Мейзин, известный по сериалу «Чернобыль». Он работает совместно с Нилом Дракманном — сценаристом и креативным директором игры.