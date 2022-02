Премьеру сериала по игре The Last of Us, пилотную серию которого снял Кантемир Балагов, перенесли на 2023 год

До этого сообщалось, что первый эпизод покажут в конце 2022 года. Перенос связан с тем, что создатели проекта не успевают закончить работу над всеми сериями сериала в этом году. По словам Блойса, съемки все еще проходят в Канаде.

Однако директор по контенту рассказал, что уже успел увидеть несколько первых эпизодов. Он заверил зрителей, что сериал уже смотрится потрясающе.

Действие сериала по игре The Last of Us происходит после начала пандемии, которую вызвал мутирующий грибок. Контрабандисту Джоэлу поручают вывести 14-летнюю Элли из зоны карантина и не дать ей умереть, потому что от ее выживания зависит спасение всего оставшегося населения земли.

На главные роли выбрали Педро Паскаля («Мандалорец») и Беллу Рэмси («Игра престолов»). Также в сериале снимутся Нико Паркер («Дамбо») в роли Сары, Мерл Дэндридж («Служба новостей») в роли Марлин, Гэбриел Луна («Агенты «Щ.И.Т.») в роли Томми Миллера.

Напомним, пилотный эпизод сериала HBO по игре The Last of Us снял режиссер Кантемир Балагов. Изначально этим должен должен был заняться шведский режиссер Юхан Ренк, однако он отказался из-за плотного расписания. Автором сценария и исполнительным продюсером выступил Крейг Мейзин, известный по сериалу «Чернобыль». Он работает совместно с Нилом Дракманном — сценаристом и креативным директором игры. Оператором пилота стала Ксения Середа, уже работавшая с Балаговым над «Дылдой».

А ранее в Сети появился первый кадр из грядущего сериала HBO «Одни из нас» по игре The Last of Us. «Когда я впервые увидел их [Педро Паскаля и Беллу Рэмси] на съемочной площадке в костюмах, я подумал: «Ух ты! Это Джоэл и Элли!» Не могу дождаться, чтобы показать вам больше — из всех наших проектов!» — поделился Нил Дракманн, соруководитель Naughty Dog — студии, которая разработала игру The Last of Us.