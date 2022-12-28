Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2022 года. Список

«Прорваться в NBA» с Адамом Сэндлером, вторая часть «Энолы Холмс», «Очень странные дела» и, конечно же, «Уэнсдэй» — публикуем итоги года от стримингового сервиса.
«Прорваться в NBA»
Самые популярные англоязычные фильмы на Netflix в 2022 году
- «Серый человек»
- «Проект "Адам"»
- «Пурпурные сердца»
- «Прорваться в NBA»
- «Аферист из Tinder»
- «Морской монстр»
- «Энола Холмс 2»
- «Выпускной»
- «Человек из Торонто»
- «Дневная смена»
Самые популярные фильмы на других языках
- «Тролль», Норвегия
- «На Западном фронте без перемен», Германия
- «Черный краб», Швеция
- «Из моего окна», Испания
- «Шутки в сторону-2», Франция
- «Любовь для взрослых», Дания
- «Картер», Южная Корея
- «Меня зовут Месть», Италия
- «Не найти покоя», Франция
- «Ярость», Польша
«Уэнсдэй»
Самые популярные сериалы на английском языке
- «Очень странные дела», 4 сезон
- «Уэнсдэй»
- «Монстр: История Джеффри Дамера»
- «Бриджертоны», 2 сезон
- «Изобретая Анну»
- «Озарк», 4 сезон
- «Наблюдатель»
- «Песочный человек»
- «Академия Амбрелла», 3 сезон
- «Виргиния Ривер», 4 сезон
Самые популярные сериалы на других языках
- «Мы все мертвы», Южная Корея
- «Необычный адвокат У Ен У», Южная Корея
- «Отмеченное сердце», Колумбия, Аргентина, Мексика
- «Пока деньги не разлучат нас», Мексика
- пятый сезон «Элиты», Испания
- «Высокая температура», Мексика
- «Императрица», Германия
- «Деловое предложение», Южная Корея
- «Не та сторона дороги», Испания
- «Добро пожаловать в Эдем», Испания
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