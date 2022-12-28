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Кино и сериалы

Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2022 года. Список

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«Прорваться в NBA» с Адамом Сэндлером, вторая часть «Энолы Холмс», «Очень странные дела» и, конечно же, «Уэнсдэй» — публикуем итоги года от стримингового сервиса.

«Прорваться в NBA»

Самые популярные англоязычные фильмы на Netflix в 2022 году

  • «Серый человек» 
  • «Проект "Адам"»
  • «Пурпурные сердца»
  • «Прорваться в NBA»
  • «Аферист из Tinder»
  • «Морской монстр»
  • «Энола Холмс 2»
  • «Выпускной»
  • «Человек из Торонто»
  • «Дневная смена»

Самые популярные фильмы на других языках

  • «Тролль», Норвегия
  • «На Западном фронте без перемен», Германия
  • «Черный краб», Швеция
  • «Из моего окна», Испания
  • «Шутки в сторону-2», Франция
  • «Любовь для взрослых», Дания
  • «Картер», Южная Корея
  • «Меня зовут Месть», Италия
  • «Не найти покоя», Франция
  • «Ярость», Польша

35 лучших иностранных фильмов 2022 года

«Уэнсдэй»

Самые популярные сериалы на английском языке

  • «Очень странные дела», 4 сезон
  • «Уэнсдэй»
  • «Монстр: История Джеффри Дамера»
  • «Бриджертоны», 2 сезон
  • «Изобретая Анну»
  • «Озарк», 4 сезон
  • «Наблюдатель»
  • «Песочный человек»
  • «Академия Амбрелла», 3 сезон
  • «Виргиния Ривер», 4 сезон

Самые популярные сериалы на других языках

  • «Мы все мертвы», Южная Корея
  • «Необычный адвокат У Ен У», Южная Корея
  • «Отмеченное сердце», Колумбия, Аргентина, Мексика
  • «Пока деньги не разлучат нас», Мексика
  • пятый сезон «Элиты», Испания
  • «Высокая температура», Мексика
  • «Императрица», Германия
  • «Деловое предложение», Южная Корея
  • «Не та сторона дороги», Испания
  • «Добро пожаловать в Эдем», Испания

55 лучших иностранных сериалов 2022 года

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