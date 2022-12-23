«Бедные Абрамовичи» и новый сезон «Содержанок»: Start анонсировал премьеры 2023 года

Семейная комедия «Против всех» создателей «Ивановы-Ивановы»

По сюжету, дед Захар — единственный из всей деревни, кто отказался продавать под застройку земельный участок. Старый лес вырубили, пруд осушили и дом Захара оказался прямо во дворе нового ЖК. Еще и внук Богдан влюбился в дочку застройщика Майю. Но упрямый Захар решил идти до конца — даже если придется вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенных многоэтажек.

Главные роли в проекте исполнили Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Василина Юсковец, Тимофей Елецкий, Владимир Стержаков, Александра Ребенок и другие.