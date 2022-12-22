Драмеди со Светланой Ходченковой и третий сезон «Мир!Дружба!Жвачка!»: Premier анонсировал новинки 2023 года

Комедия «Колотушка»

Главный герой сериала Саня, которого исполняет Андрей Пынзару, к своим тридцати годам живет с женой и сыном в собственной квартире, он недавно закрыл ипотеку и работает на достойно оплачиваемой работе. Родной брат Сани Паша продолжает, как в молодости, попадать в неприятности и драки. Правда теперь зарабатывает этим на жизнь — в кулачных боях. Саня сначала осуждает брата, но вскоре, из-за внезапно навалившихся проблем, сам вынужден участвовать в боях на кулаках — ведь там платят и за поражение.

Мистический детектив «Сны Алисы» о девочке-изгое с экстрасенсорными способностям

«Сны Алисы» — новая работа режиссера Андрея Джунковского, создателя сериалов «Сладкая жизнь», «Бихэппи» и «Лучше, чем люди» — последний был куплен компанией Netflix . По сюжету, Алиса живет в маленьком северном городке, на первый взгляд обычном. Алиса тоже сначала кажется обычной девочкой, но ей снятся провидческие сны. В школе и семье у Алисы проблемы, она мечтает сбежать из города со своей единственной подругой. Но ее убивают необъяснимым образом. Тогда Алиса начинает собственное расследование, пользуясь помощью вещих снов. Против нее оборачиваются темные силы, обитающие в этой местности.

«Трепачи» — совместный проект Premier и Института развития интернета

«Трепачи» — комедия с Юрием Стояновым в роли престарелого комика и Глебом Калюжным в образе начинающего стендапера. По сюжету, молодой стендап-комик Даня снимает квартиру у ворчливого старика Вячеслава Соколова, который был известным юмористом давным-давно в СССР. Утратив веру в себя, Соколов все же решает помочь неудачливому Дане попасть на большую сцену.