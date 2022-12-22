Драмеди со Светланой Ходченковой и третий сезон «Мир!Дружба!Жвачка!»: Premier анонсировал новинки 2023 года

Криминальная драма «Убить Риту» с Евгенией Борзых из группы «Самое большое простое число», сериал «Гнать» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским, мистический детектив «Сны Алисы» о девочке-изгое с экстрасенсорными способностям и другие — рассказываем, что выйдет в онлайн-кинотеатре в следующем году.
«Мир!Дружба!Жвачка!»
Третий сезон «Мир!Дружба!Жвачка!»
В новом сезоне сериала с Юрой Борисовым, Егором Губаревым и Валентиной Ляпиной в главных ролях события будут разворачиваться в 1996 году: в России начинаются президентские выборы, и страна должна решить, пытаться ли вернуть утраченное или двигаться вперед. Главные герои на пороге окончания школы, им предстоит нелегкий выбор дальнейшего пути. К этим трудностям прибавляется появление нового криминального авторитета, который хочет превратить Тулу в героиновую столицу.
«Контакт»
Второй сезон сериала «Контакт»
В продолжении проекта тема «отцов и детей» в современных реалиях получила новое развитие — на первый план авторы выведут поиски собственного «я» персонажей и установления контакта прежде всего с самим собой. Взросление героев добавит новые темы — школьный буллинг, продажа девственности, майнинг криптовалют.
«Убить Риту»
Криминальная драма «Убить Риту»
Проект от режиссера Марии Агранович («Люби их всех», «The Tелки») о гениальном химике Рите, которая умеет профессионально скрывать следы преступления. Рита работала в секретной лаборатории и сумела синтезировать передовой препарат, но один из сотрудников — агент иностранной разведки — подставил химика. Теперь она вынуждена скрываться и в одиночку стараться предотвратить глобальную катастрофу.
«Гнать»
Сериал «Гнать» с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и Федором Федотовым
Режиссером проекта стал Динар Гарипов, снявший «Территорию-2» и «Даркнет». Сериал покажет историю молодого человека по прозвищу Цыган, который угоняет автомобили нечестных владельцев градообразующего предприятия — аффинажного завода. По стечению обстоятельств, главный герой объединяется с бывшим директором этого завода и старается не только восстановить справедливость в городе, но и отомстить за смерть отца.
«Я любила мужа» — драмеди со Светланой Ходченковой в главной роли
Главная героиня сериала Ксения — образцовая домохозяйка, которая, узнав о необычных предпочтениях мужа в постели, решается сделать ему сюрприз. Однако ситуация выходит из под контроля, и муж Ксении умирает. Теперь тихой и послушной женщине предстоит спрятать тело и замести следы, чтобы ее дети не остались сиротами - для этого Ксении нужно стать сильной, изобретательной и обрести свой характер.
«Колотушка»
Комедия «Колотушка»
Главный герой сериала Саня, которого исполняет Андрей Пынзару, к своим тридцати годам живет с женой и сыном в собственной квартире, он недавно закрыл ипотеку и работает на достойно оплачиваемой работе. Родной брат Сани Паша продолжает, как в молодости, попадать в неприятности и драки. Правда теперь зарабатывает этим на жизнь — в кулачных боях. Саня сначала осуждает брата, но вскоре, из-за внезапно навалившихся проблем, сам вынужден участвовать в боях на кулаках — ведь там платят и за поражение.
Мистический детектив «Сны Алисы» о девочке-изгое с экстрасенсорными способностям
«Сны Алисы» — новая работа режиссера Андрея Джунковского, создателя сериалов «Сладкая жизнь», «Бихэппи» и «Лучше, чем люди» — последний был куплен компанией Netflix . По сюжету, Алиса живет в маленьком северном городке, на первый взгляд обычном. Алиса тоже сначала кажется обычной девочкой, но ей снятся провидческие сны. В школе и семье у Алисы проблемы, она мечтает сбежать из города со своей единственной подругой. Но ее убивают необъяснимым образом. Тогда Алиса начинает собственное расследование, пользуясь помощью вещих снов. Против нее оборачиваются темные силы, обитающие в этой местности.
«Трепачи» — совместный проект Premier и Института развития интернета
«Трепачи» — комедия с Юрием Стояновым в роли престарелого комика и Глебом Калюжным в образе начинающего стендапера. По сюжету, молодой стендап-комик Даня снимает квартиру у ворчливого старика Вячеслава Соколова, который был известным юмористом давным-давно в СССР. Утратив веру в себя, Соколов все же решает помочь неудачливому Дане попасть на большую сцену.
«Сама дура»
Третий сезон сериала «Сама дура»
Сериал рассказывает о двух сестрах: незрячей Маше и бунтарке Крис. Маша, несмотря на ограниченные возможности, уверенная и знающая себе цену девушка, живущая полной жизнью. Она увлекается пением, встречается с мальчиками и познает мир. А еще — открыто пользуется тем, что родители готовы исполнить любые ее капризы. В каждой серии Маша и Крис сталкиваются с вызовами или устраивают друг другу подставу, которая обязательно зайдет намного дальше, чем обе думали. И выбраться из нее они смогут с помощью находчивости и любви друг к другу. Роли сестер исполнили Елизавета Ищенко («Алиса не может ждать») и Полина Гохман («Мир!Дружба!Жвачка!»).
«Красный 5»
Экшн-комедия об агенте спецслужб, который охотится на преступников с суперспособностями. Главный герой капитан Бекешев в исполнении Владимира Вдовиченкова допускает роковую ошибку на службе, из-за чего принудительно уходит в отставку. Но его навыки оказываются нужны в куда более интересной работе: бывший начальник Бекешева предлагает ему должность в конторе, которая отлавливает «суперспецов», получивших сверхспособности в секретных лабораториях советского КГБ и вставших на преступный путь. В этом Бекешеву будет помогать напарник — говорливый трусишка, но гениальный компьютерщик по кличке Бабуля.
«Цербер»
Детектив «Цербер» по мотивам исторических событий 1826 года
Подавив выступления на Сенатской площади, власти начинают поиск участников восстания. Некоторые из них попадаются из-за доносчиков. Неожиданно в Петербурге происходит серия жестоких убийств: жертвами становятся те, кто донесли на декабристов. Возле тел убитых неизменно остается листок со строками из стихотворения молодого поэта Александра Пушкина. За расследование дела берутся московский сыщик (Тимофей Трибунцев) и освобождённый из под ареста дворянин Александр Бошняк (Сергей Марин).
Роуд-муви с Романом Курцывым и Максимом Батюковым «5 копеек»
По сюжету, семеро авантюристов решают найти клад, который, по легенде, спрятан в одной из первых выпущенных с конвейера «Жигулей». Друзья отправляются в долгое путешествие на поиски всех пяти автомобилей, в одном из которых может быть спрятано золото.
Помимо сериалов, в 2023 году онлайн-кинотеатр расширит свою линейку эксклюзивных документальных проектов. К выходу планируются более 20 новых проектов, среди которых сериалы «Вас беспокоят из банка» о телефонных мошенниках, «Крионика» о семейном бизнесе по заморозке тел, «Мальчики» о жизни детей-мигрантов в Петербурге и другие.
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