Новый сериал Богомолова и актерский дуэт Серебрякова и Раппопорт: Kion анонсировал премьеры 2023 года

Продолжение сериала «Почта» с Любовью Аксеновой, «Американки» по сценарию Василия Сигарева и другие проекты — рассказываем, что смотреть в следующем году.
«Почка-2»
«Почка-2» с Любовью Аксеновой
В 2023 году выйдет второй сезон сериала, главные роли в котором исполнили Любовь Аксенова, Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба, Николай Фоменко. Также к касту сериала присоединятся Леонид Бичевин и Павел Баршак. Лейтмотив продолжения — «Наташа учится любить». Действие начинается в Хорватии, куда эгоистичная, беспринципная и смертельно больная Наташа Кустова приехала пересаживать почку — орган в конце первого сезона достался ей от матери Миши, пациента центра трансплантологии. Но пересадка вышла с побочным эффектом: теперь Наташа одержима страстью к Мише.
«Кеша»
«Кеша» с Константином Богомоловым
Главные роли в ироничной драме о непростых отношениях четырех женщин и одного мужчины исполнили Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина и сам Богомолов. По сюжету сериала, Иннокентий Мельников, или просто Кеша — успешный архитектор, за плечами которого три брака. Даже после разводов он поддерживает близкие отношения со своими женщинами — Леной, Юлей и Варей. Однако привычный уклад нарушается, когда Кеша заводит еще одну любовницу — Аллу. В результате оскорбленные женщины решают избавиться от Иннокентия.
«Американки»
«Американки» по сценарию Василия Сигарева
2008 год. Четыре подруги-работницы птицефабрики из поселка Ливни — Зина (Анастасия Попова), Геля (Анна Котова-Дерябина), Татьяна (Лина Миримская) и Кира (Мария Осипова) — узнают, что есть способ радикально изменить свою жизнь. Надо родить ребенка в США: тогда он станет американцем, который сможет перевезти всех родственников за границу. Подруги решают действовать без промедления. На пути к цели им предстоит столкнуться с множеством трудностей и сомнений: а правильно ли они поступают, желая покинуть родной дом?
«Комплекс Бога»
«Комплекс Бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым
Это детективная психологическая драма о поединке между талантливым психиатром и пациентом с опасными наклонностями. Сериал был снят по сценарию Алены Званцовой, режиссером выступила Флюза Фархшатова, в главных ролях появятся Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Шамиль Хаматов, Николай Шрайбер, Марина Васильева, Ольга Лерман и другие. По сюжету, в Москве пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина, а следом находят тело второй девочки. В это же время успешный бизнесмен, одержимый навязчивыми желаниями, Владимир Нестеров обращается за анонимной помощью к талантливому психиатру Алексею, который будет вынужден вести собственное расследование параллельно с официальным.
«Меньшее зло»
«Меньшее зло» Виктора Шамирова
В центре проекта а по сценарию Виктора Шамирова и Ольги Мотиной-Супониной супруги Вика (Полина Агуреева) и Максим (Алексей Розин), которые хотят завести ребенка — однако в процессе выясняется, что Максим бесплоден. Судьба сталкивает их с бывшим любовников Вики Павлом (Виктор Добронравов) и его подругой Алисой (Юлия Гревцова). За бокалом вина герои придумывают оригинальное решение проблемы, которое окончательно запутывает отношения молодых людей.
«Единица Монтевидео»
«Единица Монтевидео» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт
Фильм Татьяны Лютаевой «Единица Монтевидео» — это остросюжетная драма о талантливом враче, который попал в цепь трагических случайностей и их последствий: смерть жены, психологическая травма, приведшая к потере голоса, тюремное заключение и ненависть дочери. Он находит силы, чтобы переломить ситуацию, не упасть духом и спасти себя, дочь и внучку. Вместе с Серебряковым и Раппопорт в фильме снялись Агния Дитковските, Евгений Ткачук, Александр Феклистов, Полина Кутепова, Артур Смольянинов, Ольга Лапшина и другие.
«Сергий против нечисти-2»
Продолжение «Сергия против нечисти-2»
Полнометражное продолжение мистического комедийного сериала расскажет о борце с нечистью Сергии (Роман Маякин), следователе полиции Кате (Лукерья Ильяшенко) и Тетушке (Ирина Розанова), которые встают на пути злых сил, орудующих в столице. И без того непростую жизнь героев осложняет вредный и не очень умный бывший напарник Кати Кракин (Дмитрий Куличков), пониженный до участкового и мечтающий о реванше. «В новых приключениях героям предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью — Горынычем, отмороженной бандой домовых и дать отпор самому Вию и его инфернальным слугам. В каждом кейсе Сергий и Катя все больше сближаются и как никогда близки к объяснению, но, конечно, злые силы, Кракин и характер самого Сергия все портят…», — говорят в Kion.
«Тест на беременность»
Финальный сезон «Теста на беременность» со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте
Режиссером нового, четвертого и финального сезона сериала стал Николай Хомерики. Главная героиня, талантливый врач-акушер Наталья Бахметьева (Светлана Иванова), столкнется с новыми вызовами судьбы, пытаясь найти ответ на вопрос, что для нее важнее — помогать людям или видеть, как растет сын и радоваться совместным минутам рядом с любимым мужчиной. Героиня постарается наконец ответить на вопрос, можно ли совместить эти две свои жизни, и выбрать собственный путь.
Комментарии (0)