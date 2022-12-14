Новый сериал Богомолова и актерский дуэт Серебрякова и Раппопорт: Kion анонсировал премьеры 2023 года

Продолжение «Сергия против нечисти-2»

Полнометражное продолжение мистического комедийного сериала расскажет о борце с нечистью Сергии (Роман Маякин), следователе полиции Кате (Лукерья Ильяшенко) и Тетушке (Ирина Розанова), которые встают на пути злых сил, орудующих в столице. И без того непростую жизнь героев осложняет вредный и не очень умный бывший напарник Кати Кракин (Дмитрий Куличков), пониженный до участкового и мечтающий о реванше. «В новых приключениях героям предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью — Горынычем, отмороженной бандой домовых и дать отпор самому Вию и его инфернальным слугам. В каждом кейсе Сергий и Катя все больше сближаются и как никогда близки к объяснению, но, конечно, злые силы, Кракин и характер самого Сергия все портят…», — говорят в Kion.