Вышел трейлер фильма «Узлы» — дебюта ученика Сокурова Олега Хамокова

Сюжет дебютного полнометражного фильма выпускника кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова рассказываем о взаимоотношениях взрослого дальнобойщика Берда и 17-летней Дианы, которая выходит за него замуж. Они строят самый большой в селе дом, который, по замыслу мужчины, должен стать символом его превосходств над односельчанами. В круговороте событий супруги не замечают, что дом, который они строили так долго, превратился в неприступную крепость.

Главные роли в картине на кабардинском языке исполили актриса «Гоголь-Центра» Светлана Мамрешева, Роберт Саралп, Алим Хоконов и Тамара Балкарова. Сценарий к фильму написала поэт, драматург и журналист Зарина Канукова.

Премьера фильма «Узлы» состоится в рамках 4-го Хайнаньского Международного кинофестиваля, который проходит в эти дни в Китае.

Напомним, ранее в ограниченный прокат вышел фильм «Волнами» Сергея Кальварского — дебют еще одного ученика Александра Сокурова. Сам режиссер получил премию «Взгляд на мир: Воислав Вучинич» на Фестиваля авторского кино в Белграде, которая присуждается за общий вклад в кинематограф и улучшение понимания кино как личного творческого акта автора.

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