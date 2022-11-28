Дебют ученика Сокурова Сергея Кальварского «Волнами» покажу в трех городах России

По сюжету, Александр и Иван — звукооператоры, отправившиеся в Забайкалье. Они думали, что это будет очередная экспедиция, что они запишут нужные звуковые атмосферы и, выполнив свою работу, вернутся домой. Их главной целью была запись в Мраморном Ущелье, — гниющем лагере, осколке ГУЛАГа, сокрытом глубоко в горах. Однако мужчины услышали и записали вовсе не то, что ожидали: все вокруг них, что казалось неживым и ушедшим, стало обретать свой голос. Главные роли в картине исполнили Александр Чубинец и Иван Решетняк.

Дебют студента Санкт-Петербургской режиссерской мастерской Александра Сокурова Сергея Кальварского стал победителем конкурса «Региональное кино России»-2021 и реализован фондом Сокурова «Пример интонации». Также лента была отмечена за звуковое решение решение на фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» (Владивосток, 2022) и стала участником программы «Новое кино Петербурга первого Фестиваля КАРО.Арт (Москва, 2022).

«Режиссер отправляет ничего не подозревающих героев в путешествие по мрачному и трагическому XX веку. В Забайкалье время остановилось. Двойная экспозиция позволяет соединить события почти столетней давности и современность. Сквозь размеренный и сухой закадровый голос прорывается печальный гул советского террора, непроговоренные и неосмысленные травмы общества. Визуальный ряд и внимание к прошлому Кальварского напоминает и фильмы Гая Мэддина, и экспериментальные работы Петера Черкасски, и пленочные картины Билла Моррисона», — писал о ленте обозреватель журнала «Искусство кино» Максим Ершов.

Фильм «Волнами» Сергея Кальварского выходит в прокат 8 декабря. Ближайшие показы пройдут:

4 декабря, 17:00 — кинотеатр «Ленфильм», Петербург

10 декабря, 19:15 — кинотеатр «Победа», Новосибирск

13 декабря, 19:30 — кинотеатр «Иллюзион», Москва

13 декабря, 19:00 — кинотеатр «Лендок»,Петербург

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