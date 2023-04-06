На фестивале «Пример интонации» в «Севкабель Порту» покажут кинопремьеры из Канн, Роттердама и Берлина

За четыре дня (с 1 по 4 июня) покажут десятки фильмов, среди них премьеры зарубежных кинофестивалей 2022-2023 (Канны, Роттердам, Берлин). Часть фильмов покажут в России эксклюзивно в рамках фестиваля «Пример Интонации». Точный список участников пока не известен, но организаторы фестиваля пообещали поделиться им позже.

Параллельно с показами фильмов будут проходить публичная программа Talks — диалоги с теми, кто работает в кино и смежных индустриях сегодня. Программа пройдет при участии редакции журнала «Сеанс» на базе проекта Лекторий‘Порт. Фестиваль организовывают «Севкабель Порт» совместно с некоммерческим фондом поддержки кинематографа Александра Сокурова «Пример Интонации».