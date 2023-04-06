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Кино и сериалы

На фестивале «Пример интонации» в «Севкабель Порту» покажут кинопремьеры из Канн, Роттердама и Берлина

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Помимо европейских фестивальных картин 2022-2023 годов представят авторское российское кино и ленты культовых европейских режиссеров. Программу курирует главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

Beton.7 / Shutterstock.com

За четыре дня (с 1 по 4 июня) покажут десятки фильмов, среди них премьеры зарубежных кинофестивалей 2022-2023 (Канны, Роттердам, Берлин). Часть фильмов покажут в России эксклюзивно в рамках фестиваля «Пример Интонации». Точный список участников пока не известен, но организаторы фестиваля пообещали поделиться им позже.

Параллельно с показами фильмов будут проходить публичная программа Talks — диалоги с теми, кто работает в кино и смежных индустриях сегодня. Программа пройдет при участии редакции журнала «Сеанс» на базе проекта Лекторий‘Порт. Фестиваль организовывают «Севкабель Порт» совместно с некоммерческим фондом поддержки кинематографа Александра Сокурова «Пример Интонации».

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