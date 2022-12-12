«Пиноккио» Гильермо дель Торо — сказка про смерть с отсылками к Библии и фильму «Сволочи»

Netflix заканчивает год на мажорной ноте — мы еще не успели налюбоваться на «Уэнсдей», как на сцену вышел Гильермо дель Торо со своей интерпретацией истории про Пиноккио. Разумеется, режиссер не стал пересказывать диснеевскую версию книги Карло Коллоди, а снял свою: куда более мрачную и взрослую (хотя и с рейтингом 6+). Алексей Нимандов объясняет, почему «Пиноккио» дель Торо достоин внимания даже тех, кто уже вырос из сказок.
1930-е. Италия находится во власти Бенито Муссолини, а одинокий плотник Джепетто спивается, тяжело переживая гибель своего 10-летнего сына. В приступе пьяного угара старик срубит растущую у могилы сосну, чтобы сделать себе наследника. Это заметят некие лесные духи, которые и помогут кукле ожить.
Это лишь завязка «Пиноккио» в версии дель Торо, но уже по трем строчкам текста заметно, насколько радикально режиссер переосмыслил исходный материал. Дальше — больше: Пиноккио придется несколько раз умереть и воскреснуть, а попутно он заинтересуется богом и попадет в лагерь для подготовки солдат.
Если диснеевский «Пиноккио» был целиком и полностью про семейные ценности, то теперь перед нами пацифистское высказывание. Тема войны вообще красной нитью проходит практически через все творчество Гильермо дель Торо — об этом были его «Лабиринт Фавна», «Форма воды», где внимание уделено Холодной войне, и даже первый фильм про Хеллбоя, где важную часть сюжета занимают Вторая Мировая и нацисты. Но если раньше война была скорее декорацией, то в «Пиноккио» мы видим уже более глубокое и детальное исследование вопроса.
Не обращать внимание на это невозможно: сын Джепетто погибает от взрыва бомбы, герои регулярно вскидывают руки к солнцу, а сам Муссолини в какой-то момент лично появляется на экране, чтобы стать жертвой жесткой сатиры. Пиноккио не до конца понимает суть вооруженных конфликтов, но когда оказывается, что его невозможно убить, живая кукла попадает в детский лагерь для подготовки солдат. Да, это буквально фильм «Сволочи» Александра Атанесяна! Детей привозят в некий милитари-Хогвартс, где дают оружие и гранаты (слава богу, не настоящие) и учат искусству ведения боя.
Но есть и более традиционные для этой истории сюжетные ветки — например, мудрый сверчок в озвучке Юэна Макгрегора, прогуленная ради выступления в цирке школа, большая рыба, из нутра которой героям предстоит выбраться в конце. И нос, конечно, тоже растет от вранья, тут канон соблюден.
При этом Пиноккио дель Торо задает воистину экзистенциальные вопросы — придя в церковь, герой интересуется у Джепетто, почему Иисуса все любят, а его — нет, хотя оба сделаны из дерева, а оказавшись в потустороннем мире (не спрашивайте!), протагонисту предстоит узнать о тяжком бремени бессмертия. Ну а в финале, разумеется, всех ждет познание сути любви, когда Джепетто наконец сможет назвать Пиноккио своим сыном и принять его таким, какой он есть.
Смерть — это вторая большая тема, которую через «Пиноккио» исследует режиссер. Никаких откровений здесь нет — дель Торо вновь приходит к известному выводу «Мы живем столько, сколько нам отпущено», но в контексте сказки про живую куклу такое Memento mori выглядит как минимум небанально.
В самом деле, мы когда-нибудь задумывались о том, что будет делать Пиноккио, когда Джепетто и сверчок отойдут в иные миры? Дель Торо позволяет себе такие мысли и даже несмотря на то, что в фильме нет никаких версий, это потенциально благодатная почва для сиквела. Ставьте «Класс», если бы хотели увидеть фильм про умудренного жизненным опытом Пиноккио в послевоенной Европе 1960-х.
В конце — про визуал и каст. «Пиноккио» сделан в непопулярной нынче технике стоп-моушн-анимации и это, конечно, поразительная работа — персонажи получились настолько динамичными, что даже не верится, что все это покадрово двигали руками живые люди.
Техническое исполнение картины точно заслуживает высоких наград, не говоря уж об актерах озвучки, где собран настоящий дрим-тим: Рон Перлман, Финн Вулфхард из «Очень странных дел», Кейт Бланшетт, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон. Отдельно хотелось бы выделить исполнителя главной роли Грегори Манна — его интонации идеально подошли этой версии Пиноккио. Особенно интересный диссонанс создается в моменты эйфории главного героя на фоне довольно безрадостного окружения — в этом чувствуется та самая детская незрелость и наивность, которая и должна быть у персонажа, которого пару дней назад выпилили из полена.
Теперь Гильермо дель Торо интригует поклонников перспективой сделать стоп-моушн фильм по мотивам «Хребтов безумия» — повести Говарда Филлипса Лавкрафта. Экранизация этого произведения — мечта режиссера, с которой он ходит по студиям уже, наверное, больше 10 лет и хочется верить, что боссы Netflix, вдохновленные оценками «Пиноккио», дадут денег и на этот проект.
6+
Комментарии (0)