«Пиноккио» Гильермо дель Торо — сказка про смерть с отсылками к Библии и фильму «Сволочи»

1930-е. Италия находится во власти Бенито Муссолини, а одинокий плотник Джепетто спивается, тяжело переживая гибель своего 10-летнего сына. В приступе пьяного угара старик срубит растущую у могилы сосну, чтобы сделать себе наследника. Это заметят некие лесные духи, которые и помогут кукле ожить.

Это лишь завязка «Пиноккио» в версии дель Торо, но уже по трем строчкам текста заметно, насколько радикально режиссер переосмыслил исходный материал. Дальше — больше: Пиноккио придется несколько раз умереть и воскреснуть, а попутно он заинтересуется богом и попадет в лагерь для подготовки солдат.

Если диснеевский «Пиноккио» был целиком и полностью про семейные ценности, то теперь перед нами пацифистское высказывание. Тема войны вообще красной нитью проходит практически через все творчество Гильермо дель Торо — об этом были его «Лабиринт Фавна», «Форма воды», где внимание уделено Холодной войне, и даже первый фильм про Хеллбоя, где важную часть сюжета занимают Вторая Мировая и нацисты. Но если раньше война была скорее декорацией, то в «Пиноккио» мы видим уже более глубокое и детальное исследование вопроса.

Не обращать внимание на это невозможно: сын Джепетто погибает от взрыва бомбы, герои регулярно вскидывают руки к солнцу, а сам Муссолини в какой-то момент лично появляется на экране, чтобы стать жертвой жесткой сатиры. Пиноккио не до конца понимает суть вооруженных конфликтов, но когда оказывается, что его невозможно убить, живая кукла попадает в детский лагерь для подготовки солдат. Да, это буквально фильм «Сволочи» Александра Атанесяна! Детей привозят в некий милитари-Хогвартс, где дают оружие и гранаты (слава богу, не настоящие) и учат искусству ведения боя.

Но есть и более традиционные для этой истории сюжетные ветки — например, мудрый сверчок в озвучке Юэна Макгрегора, прогуленная ради выступления в цирке школа, большая рыба, из нутра которой героям предстоит выбраться в конце. И нос, конечно, тоже растет от вранья, тут канон соблюден.