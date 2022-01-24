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На Netflix показали первый тизер мультфильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо

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Netflix показал первый тизер мультфильма «Пиноккио», который снял режиссер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо. Переосмысление известной сказки выйдет в конце 2022 года.

В ролике показали персонажа-сверчка Себастиана Джея Крикета. Он сообщает, что расскажет, как на самом деле развивались события всем известной сказки, потому что «жил в сердце деревянного мальчика».

«Музыкальный фильм с покадровой съемкой рассказывает историю бесшабашного деревянного человечка Пиноккио, которому предстоит пережить множество приключений, прежде чем он станет настоящим мальчиком», — сказано в описании тизера.

Главных героев мультфильма озвучат звезды первой величины: Юэн Макгрегор (Себастиан), Дэвид Брэдли, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Кристоф Вальц и Тильда Суинтон. «Пиноккио» покажут на Netflix в декабре 2022 года.

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